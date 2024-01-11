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Защиту «Солнцепека» от ПТУР и дронов-камикадзе решили усилить
Омский завод транспортного машиностроения («Омсктрансмаш») установил бортовые экраны динамической защиты на тяжелую огнеметную систему ТОС-1А «Солнцепек».
Новая запатентованная система призвана повысить защиту экипажа и оборудования от атак, совершаемых с помощью противотанковых управляемых ракет (ПТУР) и дронов-камикадзе, цитирует ТАСС описание патента.
Из описания изобретения следует, что в боевой машине «надгусеничные полки оборудованы вертикальным фальшбортом, на котором … установлены бортовые экраны встроенной динамической защиты».
В итоге должна повыситься защита экипажа, а также наружного и внутреннего оборудования боевой машины тяжелой огнеметной системы. Усиленная защита должна прикрыть машину от бронебойных подкалиберных снарядов и кумулятивных средств поражения ПТУР и РПГ, осколков осколочно-фугасных снарядов калибра 152 мм, 155 мм, а также БПЛА типа «Дрон-камикадзе».
ТОС-1А «Солнцепек» – огнеметная система на танковом шасси, использующая неуправляемые реактивные снаряды калибра 220 мм с термобарической боевой частью для уничтожения живой силы противника, боевой техники и фортификаций.
Ранее появилось видео работы тяжелой огнеметной системы «Солнцепек».