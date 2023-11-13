В советские времена на территории УССР располагалось три военных округа, причем западная часть страны была выделена в отдельный Прикарпатский военный округ. Поэтому Галичина в НАТО для Москвы неприемлема почти в той же степени, что и Слобожанщина, Бессарабия, Подолье или Волынь.0 комментариев
Работа тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» попала на видео
Российская тяжелая огнеметная система «Солнцепек» поражает позиции противника в зоне СВО. В месте поражения температура составляет несколько тысяч градусов.
Командир ТОС «Солнцепек» с позывным Белый пояснил, что поражающим фактором также служит перепад давления и повышение температуры. У противника нет возможности выжить даже в бетоне при попадании одной ракеты, передает «Звезда».
ТОС предназначена для поражения больших площадей, система может накрыть 40 тыс. кв. метров. Однако в зоне СВО огнеметчики научились бить точечно и более эффективно.
Ранее огнеметчик-заряжающий ТОС-1А «Солнцепек» рассказал о новой методике работы в зоне СВОю