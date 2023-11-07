Российский артиллерист рассказал о новой методике работы в зоне СВО

Политолог указал на почерк украинских спецслужб в обстоятельствах смерти помощника Залужного

Политолог Корнилов: Смерть помощника Залужного подтвердила серьезность противостояния главкома ВСУ и Зеленского

Tекст: Илья Абрамов

«Ситуация со смертью Частякова выглядит странно. С одной стороны, опытный военный должен был отличить гранату от рюмки. Однако пока мы не знаем бэкграунд этого человека. Неизвестно и в каком состоянии тот был после празднования дня рождения», – сказал политолог Владимир Корнилов.

«Нельзя исключать и того, что это своего рода сигнал Залужному от Зеленского. Ведь первая ассоциация, рождающаяся при прочтении обстоятельств смерти, – это дело рук украинских спецслужб. Уж очень похожий почерк. В Сети, например, уже проводят параллели с убийством Владлена Татарского», – отмечает собеседник.

«Но какой бы ни была истинная причина смерти, сейчас мы видим борьбу двух нарративов команд Зеленского и Залужного. Первые, в лице полиции и СМИ, с самого начала продвигают версию неосторожного обращения с боеприпасом. Главком ВСУ, в свою очередь, предполагает, что его помощника подорвали специально», – акцентирует эксперт.

«Судя по тому, что внутриполитическая борьба на Украине начинает приобретать открытый характер, угроза для Залужного со стороны Зеленского реально существует, равно как и наоборот. История знает немало примеров, когда руководителей государств свергали представители армии», – подчеркивает он.

«Зеленский осознает, что американцы выдали ему черную метку, поэтому нервничает. США настаивали на выборах, с помощью которых он мог бы уйти безболезненно. Однако Зеленский упорствует и пытается удержаться на посту, что увеличивает риски для всех участников политической борьбы», – резюмировал Корнилов.

Ранее помощник главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного майор Геннадий Частяков погиб в собственном доме из-за взрыва гранаты. Его 13-летний сын получил тяжелое ранение. Сам Залужный назвал гибель помощника тяжелой потерей для украинской армии и для него лично. Главнокомандующий рассказал, что майор был его «надежным плечом», и выразил соболезнования вдове и четверым детям погибшего. Командующий ВСУ заверил, что причины и обстоятельства будут установлены в ходе досудебного расследования.



В украинском МВД, в свою очередь, сообщили, что военный погиб из-за неосторожного обращения с боеприпасом. Так, по словам вдовы погибшего, Частяков принес домой подарочный пакет с бутылкой спиртного и сувенирными рюмками в виде гранат, во время открытия пакета произошел взрыв.



Журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на источники в правоохранительных органах Украины заявил, что гранаты входили в «подарочный набор», который на день рождения Частякову подарил коллега – полковник Тимченко.

Советник главы ДНР Ян Гагин назвал гибель помощника главнокомандующего вооруженными силами Украины (ВСУ) Геннадия Частякова «сообщением» для главкома ВСУ Валерия Залужного от Владимира Зеленского. Гагин также отметил, что украинские чиновники «стали жрать друг друга как пауки в банке». По его словам, гибель помощника Залужного – явная тому иллюстрация.