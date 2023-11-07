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    Сергей Худиев Сергей Худиев Революции совершают запутавшиеся идеалисты

    Революционер – это испорченная заготовка для святого. Если бы, скажем, Дзержинский не отрекся от Христа, а употребил бы свою энергию на служение Ему, он вошел бы в историю как великий святой. Но увы.

    29 комментариев
    Дмитрий Зиновьев Дмитрий Зиновьев Русский язык надо защищать от нас самих

    Развитие любого языка связано в том числе и с заимствованиями. Другое дело, что не надо менять те слова, которые в русском языке уже существуют: «сайз» вместо «размер», «сэйл» вместо «распродажа», чтобы не получилось, как в том ролике: «Его дизайнс могут носить люди любого возраста, любого шэйп, сайз, хайт».

    10 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Как живут релоканты – не наше дело

    Те, кто уехали – осознали, что никаких кисельных берегов на Западе нет, а есть лишь жизнь релоканта в чужой стране, с чужой культурой. Да еще и презираемого дома (потому что предатель) и по новому месту пребывания (потому что русский).

    14 комментариев
    7 ноября 2023, 14:31

    Российский артиллерист рассказал о новой методике работы в зоне СВО

    Боец Белый: ВС России втрое сократили время пребывания на огневых позициях в зоне СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Российские артиллеристы за год втрое сократили время пребывания на огневых позициях в Донбассе, они остаются на огневых точках несколько минут, сообщил боец группировки «Восток», огнеметчик-заряжающий ТОС-1А «Солнцепек» с позывным Белый.

    Боец рассказал, что была усовершенствована методика работы, все происходит очень быстро: точки для огневых позиций выбираются не только с учетом тактически выгодного местоположения, но и с учетом возможности быстрого отвода орудия и личного состава, передает ТАСС.

    По его словам, расчеты «Солнцепека» из соображений безопасности работают преимущественно ночью, поскольку являются одной из приоритетных для ВСУ целей.

    Ранее попавший в плен военнослужащий 56-й бригады ВСУ Виталий Мельниченко рассказал, что самое страшное оружие Российской армии – «Солнцепек».

    6 ноября 2023, 19:21
    Солист украинской группы «Пошлая Молли» посоветовал полякам выучить русский

    Солист украинской группы «Пошлая Молли» Тимошенко посоветовал полякам выучить русский и «вступить в Российскую империю»

    Солист украинской группы «Пошлая Молли» посоветовал полякам выучить русский
    @ @poshlaya_molly

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вокалист украинской музыкальной группы «Пошлая Молли» Кирилл Тимошенко посоветовал полякам выучить русский язык и «вступить в Российскую империю».

    Тимошенко заявил, что в Польше его раздражает польский язык, он отметил, что не понимает, зачем говорить на нем, передает телеканал 360.

    «Просто выучите русский и говорите на нормальном языке. Я не понимаю. Есть же Российская империя, просто вступите в нее, как раньше, и говорите на нормальном языке», – сказал солист.

    Коментарии (29)
    7 ноября 2023, 01:17
    Помощник Залужного подорвался на подаренной гранате, приняв ее за рюмку

    Журналист Цаплиенко: Помощник главкома Залужного Частяков подорвался на подаренной коллегой гранате, приняв ее за рюмку

    Помощник Залужного подорвался на подаренной гранате, приняв ее за рюмку
    @ vk.com/ Геннадий Частяков

    Tекст: Антон Никитин

    Помощник главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного Геннадий Частяков подорвался на подаренной коллегой – полковником Тимченко – боевой гранате, приняв ее за рюмку, рассказал журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на источники в правоохранительных органах Украины.

    По данным источников журналиста, гранаты входили в «подарочный набор», который на день рождения ему подарил коллега – полковник Тимченко, сообщили украинские СМИ.

    По их данным, Тимченко уже дал показания, сообщив, что сам решил сделать такой подарок, положив в деревянную коробку бутылку виски и шесть боевых гранат. Это подтвердили три свидетеля, при которых полковник вручал подарок. Согласно их показаниям, Тимченко даже сказал Частякову: «Тебя удивить тяжело – поэтому дарю боевые гранаты и бутылку хорошего виски».

    Источники журналиста предполагают, что Частяков решил, что это шутка и гранаты не настоящие. И что это не гранаты, а «рюмки специфической формы».

    Источники также сообщили, что две аналогичные гранаты найдены у Тимченко.

    Ранее главком ВСУ Валерий Залужный сообщил о гибели своего помощника Геннадия Частякова в результате взрыва спрятанного в подарке неизвестного устройства.

    Советник главы ДНР Ян Гагин назвал гибель Частякова «сообщением» для главкома ВСУ Валерия Залужного от президента Украины Владимира Зеленского.

    Коментарии (66)
    7 ноября 2023, 13:11
    Россия применила на Украине ракеты С-400 с активными головками самонаведения

    ТАСС: Россия применила на Украине ракеты С-400 с активными головками самонаведения

    Россия применила на Украине ракеты С-400 с активными головками самонаведения
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские войска в зоне проведения специальной военной операции применили зенитную ракетную систему (ЗРС) С-400 «Триумф» с использованием зенитных управляемых ракет (ЗУР) с активными головками самонаведения, сообщил источник, близкий к Минобороны России.

    Источник ТАСС сообщил, что ЗРС С-400 использовалась в тандеме с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

    Применение системы по авиации противника было успешным, добавил он.

    Официально информация пока не подтверждена.

    Ранее в Минобороны сообщили о массовом уничтожении авиации ВСУ благодаря связке двух систем: комплексов ПВО С-400 и самолета ДРЛО А-50.

    Коментарии (12)
    6 ноября 2023, 21:28
    Уничтожение бойцами спецназа ВС России двух Bradley попало на видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бойцы российского спецназа подразделения «Осман» уничтожили две американских бронированных машины пехоты (БМП) Bradley на Ореховском направлении, уничтожение снято на видео.

    В ролике запечатлено, как к линии фронта перебрасываются подкрепления ВСУ, две американских БМП в ролике движутся через поле к лесополосе, передает РИА «Новости».

    В одну из машин попала противотанковая ракета, вторую подбили через несколько метров от первой.

    До этого глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что российские военные артиллерийским огнем поразили позицию украинской стороны на Ореховском направлении. По его словам, на участке Работино – Вербовое велась ротация украинских боевиков.

    Ранее Минобороны обнародовало видео, где командир отделения ПТУРов сержант Юрий Щербаков, получивший звание Героя России, сорвал наступление украинских военных.

    Коментарии (11)
    6 ноября 2023, 19:39
    Американский подполковник предрек Зеленскому судьбу Гитлера

    Американский подполковник Дэвис предрек Зеленскому судьбу Гитлера

    Американский подполковник предрек Зеленскому судьбу Гитлера
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский президент Владимир Зеленский рискует повторить судьбу лидера Третьего рейха Адольфа Гитлера, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис.

    В последние дни Второй мировой Гитлер «отрицал реальность» и повторял, что фашистская Германия способна победить, теперь же Зеленский впадает в то же самое состояние, сказал Дэвис в своем YouTube-канале, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что украинский лидер продолжает настаивать на возможности успеха украинской армии при отсутствии на то объективных причин, когда уже даже самые рьяные сторонники киевской власти начали осознавать происходящее.

    Также изменилось отношение к президенту Украины на Западе, там все меньше верят в его победу. Раньше его приглашали в парламенты по всему миру, а потом внезапно это прекратилось.

    «Он падает все ниже и ниже», – заключил эксперт.

    Ранее экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Зеленский начал отдавать ВСУ невыполнимые приказы.

    Коментарии (14)
    7 ноября 2023, 06:07
    Бойцы первого батальона из бывших военных ВСУ принесли присягу России

    Бойцы добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого из бывших украинских военнопленных принесли присягу России

    Tекст: Антон Никитин

    Бойцы добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого, первого подразделения ВС РФ, сформированного из бывших украинских военнопленных, принесли присягу России.

    Каждый из бойцов торжественно присягнул на верность своему Отечеству – Российской Федерации, поклявшись свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников, достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отечество, передает РИА «Новости».

    Военнослужащий батальона имени Богдана Хмельницкого ОБТФ «Каскад», бывший боец ВСУ Владислав Коваленко отметил, что все военные в подразделении однажды уже давали присягу украинскому народу, но не предали украинский народ, который сейчас находится в заложниках у преступного киевского режима.

    «Мы даем присягу русскому народу, но не предавая при этом украинский народ – мы всегда остаемся вместе с ними, потому что мы братья. Украинский народ с российским – они как одно целое, у нас нет никаких различий: у нас одна вера, у нас одни традиции. Украинский и русский народы – это один народ», – подчеркнул Коваленко.

    Напомним, в конце октября добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный из бывших военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ), поступил на службу в российское оперативно-боевое тактическое формирование (ОБТФ) «Каскад».

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    6 ноября 2023, 17:33
    Пленный боец ВСУ рассказал о расправах над поддерживающими Россию жителями Запорожья

    Tекст: Валерия Городецкая

    Попавший в плен на Запорожском направлении военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал о расправах над жителями Запорожья из-за слов в поддержку России.

    По словам военнослужащего, люди боятся говорить что-то положительное о России, так как с фронта вернулось много радикально антироссийски настроенных людей, передает РИА «Новости».

    «Даже до СБУ (Службы безопасности Украины) дело не дойдет: боевики приедут – и разговор закончится. Люди сдадут. Скажут, что ты говоришь за Россию, поддерживаешь – и все. Ребята пропадали», – рассказал он.

    Пленный добавил, что к такому могут привести даже разговоры «среди своих».

    Ранее украинские пленные рассказали, как в НАТО их учили уничтожать русских.

    Коментарии (11)
    7 ноября 2023, 07:43
    Зеленский заявил о неуместности выборов на Украине в военное время
    Зеленский заявил о неуместности выборов на Украине в военное время
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Никитин

    Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что проведение выборов на Украине сейчас «не ко времени», и потребовал прекратить «вбрасывать в общество» эту тему.

    Зеленский заявил в видеообращении, опубликованном в своем Telegram-канале, что «сейчас, в военное время, когда есть множество вызовов, абсолютно безответственно как-то так легкомысленно, играясь, вбрасывать в общество тематику выборов», передает ТАСС.

    «Я считаю, что сейчас выборы не ко времени. И если нужно поставить точку в том или ином политическом споре и дальше работать только в единстве, то в государстве есть структуры, способные ставить точки и давать обществу все необходимые ответы», – сказал Зеленский.

    По его словам, «должны прекратиться волны», которые раскалывают общество политически. Зеленский призвал всех на Украине сосредоточиться на вопросах обороны и посоветовал структурам не тратить «энергию и силы на что-либо другое».

    Между тем накануне депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Зеленский якобы отдал распоряжение офису президента Украины готовиться к выборам.

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    7 ноября 2023, 10:34
    Трамп отклонил приглашение Зеленского посетить Украину

    Newsmax: Трамп отклонил приглашение Зеленского посетить Украину

    Трамп отклонил приглашение Зеленского посетить Украину
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    45-й президент США Дональд Трамп не принял приглашения президента Украины Владимира Зеленского посетить страну.

    Трамп в заявлении для телекомпании Newsmax сказал, что «уважает президента Зеленского», однако в настоящее время визит на Украину считает «неуместным». Сейчас, как отметил Дональд Трамп, дела с Зеленским ведет администрация Джо Байдена, и ему бы не хотелось создавать конфликт интересов, передает ТАСС.

    Ранее Трамп заявлял, что об Украине все меньше говорят политики и СМИ, поскольку дела на этом направлении идут плохо.

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    6 ноября 2023, 21:46
    Помощник Залужного погиб из-за взрыва гранаты

    На Украине сообщили о гибели помощника Залужного из-за взрыва гранаты

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Помощник главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного погиб в собственном доме под Киевом из-за взрыва гранаты, сообщила украинская пресса.

    Инцидент произошел в селе Чайки, в ходе неосторожного обращения с боеприпасом погиб 39-летний военный, его 13-летний сын получил тяжелое ранение, сообщили в МВД страны, передает ТАСС.

    Источники сообщили, что погибшим якобы является Геннадий Честяков, работавший помощником Залужного.

    В ходе взрыва в доме были жена и дочь военного, по предварительным данным, они не пострадали.

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    7 ноября 2023, 12:34
    Царев сообщил детали расследования покушения

    Политик Олег Царев: В расследовании покушения помогли камеры и показания сотрудников

    Tекст: Ольга Никитина

    Политик Олег Царев в первом после попытки покушения на него интервью рассказал, что в настоящее время чувствует себя уже хорошо. Он выразил благодарность сотрудникам спецслужб и медикам.

    Царев в интервью RT отметил, что во вторник впервые после покушения на него вышел на улицу, «раньше не выпускали». Также он получил телефон и почитал новости, рассказал, что получил тысячи звонков и сообщений, на которые прежде ответить не мог. Царев признался, что не думал, что переживать о нем будет так много людей.

    Раскрывать подробности следствия он отказался, отметив, что задержания еще, возможно, будут. Он пояснил, что не имеет права рассказывать о ходе следствия. «Но хочу сказать, что очень сильно помогло то, что на работе были камеры, и показания сотрудников», – сообщил он.

    Также Царев добавил, что террористов никто бояться не будет. «Пускай они боятся», – сказал он, отметив, что рано или поздно им придется ответить за содеянное – за покушение и за террор, за войну и то, что произошло с Украиной.

    Напомним, 27 октября в бывшего депутата Верховной рады Олега Царева стреляли. После покушения он находился в тяжелом состоянии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Царев как никто другой знал подноготную украинских властей и встал им поперек горла.

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    7 ноября 2023, 13:12
    Политолог указал на почерк украинских спецслужб в обстоятельствах смерти помощника Залужного

    Политолог Корнилов: Смерть помощника Залужного подтвердила серьезность противостояния главкома ВСУ и Зеленского

    Политолог указал на почерк украинских спецслужб в обстоятельствах смерти помощника Залужного
    @ vk.com/ Геннадий Частяков

    Tекст: Илья Абрамов

    Обстоятельства гибели помощника Залужного наталкивают на мысль о почерке украинских спецслужб. Очевидно, что противостояние Зеленского и главкома ВСУ приобрело открытый характер, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее на Украине сообщили о гибели помощника Залужного из-за взрыва гранаты.

    «Ситуация со смертью Частякова выглядит странно. С одной стороны, опытный военный должен был отличить гранату от рюмки. Однако пока мы не знаем бэкграунд этого человека. Неизвестно и в каком состоянии тот был после празднования дня рождения», – сказал политолог Владимир Корнилов.

    «Нельзя исключать и того, что это своего рода сигнал Залужному от Зеленского. Ведь первая ассоциация, рождающаяся при прочтении обстоятельств смерти, – это дело рук украинских спецслужб. Уж очень похожий почерк. В Сети, например, уже проводят параллели с убийством Владлена Татарского», – отмечает собеседник.

    «Но какой бы ни была истинная причина смерти, сейчас мы видим борьбу двух нарративов команд Зеленского и Залужного. Первые, в лице полиции и СМИ, с самого начала продвигают версию неосторожного обращения с боеприпасом. Главком ВСУ, в свою очередь, предполагает, что его помощника подорвали специально», – акцентирует эксперт.

    «Судя по тому, что внутриполитическая борьба на Украине начинает приобретать открытый характер, угроза для Залужного со стороны Зеленского реально существует, равно как и наоборот. История знает немало примеров, когда руководителей государств свергали представители армии», – подчеркивает он.

    «Зеленский осознает, что американцы выдали ему черную метку, поэтому нервничает. США настаивали на выборах, с помощью которых он мог бы уйти безболезненно. Однако Зеленский упорствует и пытается удержаться на посту, что увеличивает риски для всех участников политической борьбы», – резюмировал Корнилов.

    Ранее помощник главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного майор Геннадий Частяков погиб в собственном доме из-за взрыва гранаты. Его 13-летний сын получил тяжелое ранение. Сам Залужный назвал гибель помощника тяжелой потерей для украинской армии и для него лично. Главнокомандующий рассказал, что майор был его «надежным плечом», и выразил соболезнования вдове и четверым детям погибшего. Командующий ВСУ заверил, что причины и обстоятельства будут установлены в ходе досудебного расследования.

    В украинском МВД, в свою очередь, сообщили, что военный погиб из-за неосторожного обращения с боеприпасом. Так, по словам вдовы погибшего, Частяков принес домой подарочный пакет с бутылкой спиртного и сувенирными рюмками в виде гранат, во время открытия пакета произошел взрыв.

    Журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на источники в правоохранительных органах Украины заявил, что гранаты входили в «подарочный набор», который на день рождения Частякову подарил коллега – полковник Тимченко.

    Советник главы ДНР Ян Гагин назвал гибель помощника главнокомандующего вооруженными силами Украины (ВСУ) Геннадия Частякова «сообщением» для главкома ВСУ Валерия Залужного от Владимира Зеленского. Гагин также отметил, что украинские чиновники «стали жрать друг друга как пауки в банке». По его словам, гибель помощника Залужного – явная тому иллюстрация.

    Коментарии (4)
    7 ноября 2023, 14:15
    Бойцы ВСУ подрались с сотрудниками СБУ из-за песни «Владимирский централ»

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские военнослужащие и сотрудники Службы безопасности Украины устроили драку в ресторане в Винницкой области Украины, конфликт разгорелся из-за песни «Владимирский централ», сообщили местные СМИ.

    Как уточняется, инцидент произошел 4 ноября, однако известно о нем стало только сейчас. Две компании одновременно отмечали дни рождения в соседних залах ресторана, пишет «Российская газета» со ссылкой на украинские СМИ.

    В одном из залов включили песни Михаила Круга. Компания военного-именинника зашла к сотрудникам СБУ, чтобы сделать замечание на этот счет.

    По информации украинских СМИ, первой на русский шансон обратила внимание девушка. Она потребовала разъяснений у сотрудников ресторана, затем вызвала охрану и полицию, однако к ситуации, по ее словам, «отнеслись лайтово».

    В результате между двумя компаниями возникла потасовка, после которой нескольким участникам потребовалась медицинская помощь, их отвезли на скорой. В том числе пострадали оба именинника.

    Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Участие сотрудников СБУ в драке подтвердила прокуратура Украины.

    Ранее во вторник уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец высказался по поводу скандала вокруг общения украинских военнослужащих на русском языке, неожиданно напомнив о том, что притеснение граждан страны за использование «языка нацменьшинств» является недопустимым.

    Коментарии (13)
    6 ноября 2023, 20:27
    Украинский посол Зварич назвал «ударом в спину» блокировку пункта пропусков с Польшей

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Блокировка проезда для украинских перевозчиков в Польше со стороны польских перевозчиков стала «болезненным ударом в спину» для Украины, заявил украинский посол в Варшаве Василий Зварич.

    Блокировка дорог к пограничным переходам – болезненный удар для Украины, под угрозой – «коридоры солидарности» между Украиной и Евросоюзом, заявил Зварич, передает РИА «Новости».

    Он призвал протестующих польских перевозчиков прекратить блокаду и выбрать другие формы отстаивания своих прав.

    Напомним, в понедельник в Польше перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на польско-украинской границе. Акция протеста официально согласована с властями.

    Коментарии (6)
    7 ноября 2023, 05:49
    Российским военным вручили награды за уничтожение «Леопардов»

    Минобороны: Российским военным вручили боевые награды и денежные сертификаты за уничтожение танков «Леопард»

    Tекст: Антон Никитин

    Военнослужащие Западной группировки войск Вооруженных сил России получили сертификаты на выплату денежных средств и боевые награды за уничтожение танков «Леопард» (Leopard 2) на Купянском направлении, сообщили в Минобороны.

    В Минобороны рассказали о вручении на передовых позициях сразу нескольких боевых государственных и ведомственных наград, а также двух сертификатов – от Григория Лепса и Юлии Барановской на сумму 1 млн рублей каждый – на выплату денежных средств за подбитые хваленые танки Leopard 2 немецкого производства. Как отметили в ведомстве, все награжденные являются разведчиками группировки войск «Запад», передает ТАСС.

    В Минобороны пояснили, что военнослужащие группировки войск «Запад» сорвали очередную попытку наступления подразделений вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

    Первый сертификат вручили расчету противотанкового ракетного комплекса «Корнет», второй – командиру разведгруппы с позывным Крестный, которая уничтожила западный танк на Купянском направлении с помощью БПЛА «Ланцет». По словам командира группы, расчет сработал профессионально – запустил изделие, нашел и поразил цель, в результате попадания в башню произошла детонация находящегося внутри боекомплекта.

    Также военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) получили государственные и ведомственные награды за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе специальной военной операции. Сертификаты на выплату денежных средств и медали «За храбрость», «За боевые отличия», «За воинскую доблесть» и «За разминирование» наиболее отличившимся военным вручил заместитель командующего войсками ЗВО по военно-политической работе генерал-лейтенант Владимир Луговой.

    Ранее Герой России рассказал об уязвимости немецких танков «Леопард».

    Коментарии (5)
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      Статья главкома ВСУ Валерия Залужного в The Economist – переход на новый этап того, что мы называем специальной военной операцией, а они – войной с Россией. Воевать по-старому украинская армия в альянсе с ВПК, разведкой и инструкторами стран НАТО больше не может. По-старому они уже проиграли.

    • Израиль окружил Газу

      Зайдя в сектор Газа с трех направлений, израильская армия окружила город Газу, как когда-то войска Александра Македонского. Та осада закончилась для филистимлян катастрофой. Эта операция тоже обещает стать очень кровавой. Пока Израилю везет, но обострение грозит продлиться долго.

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