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Армия Израиля арестовала пятерых палестинцев на Западном берегу реки Иордан
Армия Израиля арестовала пятерых палестинцев на Западном берегу Иордана в ходе рейда с применением слезоточивого газа
По меньшей мере пятеро палестинцев были арестованы израильскими военными во время рейдов на Западном берегу реки Иордан, в ходе которых военные применяли огнестрельное оружие и слезоточивый гад против протестующей палестинской молодежи.
Рейд проходил в городе Бейта, расположенном к югу от Наблуса на Западном берегу реки Иордан, передает ТАСС со ссылкой на сообщение палестинского информационного агентства WAFA.
Причины ареста пятерых человек, а также характер действий протестующих не раскрываются.
Ранее сообщалось, что Израиль начал штурм городов на Западном берегу реки Иордан. Атаке подверглись Кабатия и Калькилья, где идет интенсивный бой с палестинцами.