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    Украинские черноземы, это то ценное, что сейчас есть в стране на фоне разрушения значительной части промышленности. Но возможности по завершению поглощения украинских земель иностранным капиталом в значительной мере осложнились рисками от проводимой Россией спецоперации.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Казахский национализм рано или поздно приведет к конфликту с Москвой

    Практически любой национализм на российской периферии будет иметь антироссийский характер. Ведь его цель как раз в том, чтобы обособиться от России, от ее культурного пространства, от веков совместной с нами истории.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Зачем Европа намекает на войну с Россией

    Еще вчера европейские руководители рассказывали своим гражданам, что вот-вот нищая и разорванная в клочки Россия сдастся Зеленскому где-то в районе Мариуполя. А сегодня говорят об обязательном нападении России на Европу сразу после того, как Путин размажет Зелю. Они там реально сошли с ума?

    11 комментариев
    28 января 2024, 05:45 • Новости дня

    Армия Израиля арестовала пятерых палестинцев на Западном берегу реки Иордан

    Армия Израиля арестовала пятерых палестинцев на Западном берегу Иордана в ходе рейда с применением слезоточивого газа

    Tекст: Денис Тельманов

    По меньшей мере пятеро палестинцев были арестованы израильскими военными во время рейдов на Западном берегу реки Иордан, в ходе которых военные применяли огнестрельное оружие и слезоточивый гад против протестующей палестинской молодежи.

    Рейд проходил в городе Бейта, расположенном к югу от Наблуса на Западном берегу реки Иордан, передает ТАСС со ссылкой на сообщение палестинского информационного агентства WAFA.

    Причины ареста пятерых человек, а также характер действий протестующих не раскрываются.

    Ранее сообщалось, что Израиль начал штурм городов на Западном берегу реки Иордан. Атаке подверглись Кабатия и Калькилья, где идет интенсивный бой с палестинцами.

    25 января 2024, 20:21 • Новости дня
    Байден поручил главе ЦРУ примирить ХАМАС и Израиль

    Байден направил главу ЦРУ в Европу договариваться об остановке боевых действий в Газе

    Байден поручил главе ЦРУ примирить ХАМАС и Израиль
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Джо Байден направит директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяма Бернса в Европу для заключения сделки по освобождению всех удерживаемых движением ХАМАС заложников, сообщила газета The Washington Post.

    Источник сообщил газете, что Бернс отправится в Европу, где будет добиваться сделки между Израилем и ХАМАС по освобождению заложников и прекращения боевых действий в секторе Газа, передает ТАСС.

    Ожидается, что глава ЦРК проведет встречу с главами разведок Израиля и Египта Давидом Барнеа и Аббасом Камелем, а также премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

    Ранее палестинское движение ХАМАС не приняло предложение израильской стороны, подразумевающее прекращение боевых действий в Газе при условии освобождения всех заложников.

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    26 января 2024, 16:15 • Новости дня
    Суд ООН обязал Израиль предотвратить геноцид в Газе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израиль должен принять все необходимые меры, чтобы предотвратить геноцид в секторе Газа, соответствующее постановление вынес международный суд (МУС) Организации Объединенных Наций.

    «Израиль должен принять все необходимые меры для предотвращения всех действий, подпадающих под конвенцию о геноциде», – заявила председатель суда Джоан Донохью во время оглашения решения по иску ЮАР к Израилю по Конвенции о геноциде, передает ТАСС.

    Ранее ЮАР подала в МУС ООН в Гааге иск против Израиля, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей, назвав действия Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа геноцидом. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху отверг обвинения ЮАР в геноциде.

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    27 января 2024, 02:03 • Новости дня
    Британский танкер Marlin Luanda загорелся в Красном море после обстрела хуситов

    Хуситы обстреляли ракетами британский танкер горит в Красном море, судно горит

    Tекст: Денис Тельманов

    Британский танкер горит в Красном море после атаки хуситов, помощь судну оказываются Силы коалиции стран, участвующих в операции Prosperity Guardian, сообщает Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO).

    По данным UKMTO, попадание ракеты произошло в 60 морских милях к юго-востоку от Адена. При этом на судне начался пожар.

    Отмечается, что все члены экипажа находятся в безопасности. По данным американских СМИ, хуситы атаковали два судна – танкер-продуктовоз Marlin Luanda, оператором которого является транснациональная компания Trafigura со штаб-квартирой в Сингапуре, а также нефтяной танкер Achilles, следующий под флагом Панамы из российского Приморска в неуказанный пункт назначения.

    При этом, представители йеменского движения хуситов «Ансар Аллах» взяли на себя ответственность за нападение на Marlin Luanda, которую мятежники назвали британским судном.

    Ранее йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» (хуситы) заявило о проведении военной операции против кораблей американских ВМС в Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе.

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    25 января 2024, 12:34 • Новости дня
    Россия, Турция и Иран осудили нападения Израиля на Сирию

    Tекст: Ольга Никитина

    Нападения Израиля на Сирию нарушают международное право и территориальную целостность республики, говорится в совместном заявлении России, Турции и Ирана по итогам 21-й международной встречи по Сирии в астанинском формате.

    Текст заявления зачитал замглавы МИД Казахстана Алибек Бакаев, передает ТАСС.

    Страны астанинского формата также выразили беспокойство гуманитарной катастрофой в Газе и призвали положить конец жестокому нападению Израиля на палестинцев и направить гуманитарную помощь в Газу. Они призвали исполнить резолюцию ГА ООН от 2023 года, которая требует немедленного прекращения огня в зоне конфликта.

    Кроме того, Россия, Турция и Иран договорились о проведении саммита на высшем уровне. Встреча пройдет в России.

    Стороны также подчеркнули ведущую роль астанинского процесса в продвижении устойчивого урегулирования сирийского кризиса и призвали возобновить работу Конституционного комитета Сирии.

    Ранее сообщалось, что член Корпуса стражей исламской революции погиб в результате удара Израиля по Дамаску.

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    27 января 2024, 06:41 • Новости дня
    США нанесли удар по противокорабельной ракете хуситов

    США в ходе удара по Йемену уничтожили противокорабельную ракету хуситов

    Tекст: Денис Тельманов

    Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) объявило, что нанесло удар по Йемену, целью которого было уничтожение готовой к запуску противокорабельной ракеты хуситов.

    «Силы СЕНТКОМ нанесли удар по противокорабельной ракете хуситов, направленной в сторону Красного моря и готовой к запуску», – приводит ТАСС заявление Центрального командования ВС США.

    Отмечается, что атака произошла 27 января около 03:45 мск. Американские военные посчитали, что ракета представляла «непосредственную угрозу для торговых судов и кораблей ВМС США», находящихся у берегов Йемена в Красном море.

    Напомним, что после начала операции Израиля против ХАМАС в секторе Газа, хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится.

    Ранее сообщалось, что после ракетного обстрела хуситов в 60 морских милях от берега Йемена загорелся британский продуктовый танкер Marlin Luanda. Экипаж судна эвакуировали находившиеся поблизости военные корабли.

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    25 января 2024, 12:13 • Новости дня
    Движение «Исламское сопротивление Ирака» заявило об атаке на порт Ашдод

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Шиитское движение «Исламское сопротивление Ирака» объявило о совершении нападения на израильский порт Ашдод, сообщил телеканал Al Mayadeen.

    По данным телеканала, атака была проведена с помощью БПЛА, передает ТАСС.

    Ранее движение «Исламское сопротивление в Ираке», в которое входят шиитские вооруженные формирования, заявило, что атаковало с помощью БПЛА две базы США в Сирии.

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    25 января 2024, 14:15 • Новости дня
    В Москве осудили обстрел Баб-эль-Мандебского пролива хуситами

    Представитель по сирийскому урегулированию заявил, что Россия против обстрела судов в Баб-эль-Мандебском проливе

    Tекст: Александра Юдина

    Россия против обстрела хуситами мирных судов в Баб-эль-Мандебском проливе, но реакция Запада является несоразмерной, заявил спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

    По его словам, есть силы, которые подливают масло в огонь в ситуации на Ближнем Востоке, осуществляя тем самым бомбардировки Йемена, Россия выступает против этого, передает ТАСС.

    Однако Лаврентьев подчеркнул, что хотя Москва не приветствует таких действий со стороны хуситов, однако «действия Запада несоразмерны и абсолютно неприемлемы».

    Газета ВЗГЛЯД писала, как хуситы объединили Ближний Восток против Запада.

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    27 января 2024, 04:23 • Новости дня
    Четверо бойцов «Хезболла» погибли из-за атак Израиля на юге Ливана

    Четверо бойцов «Хезболла» погибли во время атаки Армии обороны Израиля на юге Ливана

    Tекст: Денис Тельманов

    Интенсивный огонь Армии обороны Израиля по южноливанским населенным пунктам привел к гибели четырех бойцов шиитской милиции «Хезболла», пятеро местных жителей получили ранения.

    «Данные о погибших бойцах и пострадавших среди мирных граждан поступили из поселков Бейт-Лиф, Дейр-Амес, Марвахин, Рамия и Тайр-Харфа, зафиксированы разрушения в жилых домах и постройках», – приводит ТАСС слова источника в службе гражданской обороны города Марджаюн.

    Отмечается, что артиллерия противника усилила атаки и нанесла удары по 18 приграничным селениям. При этом напряженность на границе заметно возросла к концу дня после запуска очередной серии ракет по израильской территории с юга Ливана, подчеркнул собеседник агентства.

    Ранее сообщалось, что съемочная группа RT Arabic попала под авиационный удар Израиля в южной части Ливана. Обстрел велся в 20 километрах от ливанской границы в районе Бурдж аш-Шамали.

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    27 января 2024, 07:28 • Новости дня
    Президент Аргентины пообещал посетить Израиль

    Президент Аргентины Хавьер Милей пообещал посетить Израиль в ближайшие недели

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Аргентины Хавьер Милей, выступая в день памяти жертв Холокоста сообщил, что собирается посетить Израиль в ближайшие недели.

    «Я обязуюсь усилить наши дипломатические, торговые и дружеские связи с Израилем», – передает ТАСС слова аргентинского президента.

    При этом он назвал Израиль «Святой землей» и отметил, что его визит станет «новой главой в братских отношениях наших двух стран».

    О намерении посетить Израиль Милей заявлял после победы во втором туре президентских выборов 19 ноября 2023 года. При этом он называл Израиль и США приоритетными союзниками.

    Ранее президент Аргентины заявил об угрозе социализма для стран Запада. По его оценкам, Запад находится в опасности, поскольку его элиты все больше отдают предпочтение социалистической повестке, а не «модели свободы».

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    27 января 2024, 07:18 • Новости дня
    Больница «Насер» в Газе обесточена из-за ожесточенных боевых действий

    Удары Израиля по Хан-Юнису на юге сектора Газа обесточили больницу «Насер»

    Tекст: Денис Тельманов

    Больница «Насер» в Хан-Юнисе на юге сектора Газа полностью обесточена из-за продолжающихся боевых действий в ее окрестностях.

    В непосредственной близости от больницы идут ожесточенные боестолкновения, передает ТАСС со ссылкой на катарский телеканал Al Jazeera.

    При этом больница «Насер» является ключевым медицинским учреждением сектора Газа.

    Отмечается, что по окрестностям больницы «Насер» израильская авиация нанесла несколько ударов и взяла район, где расположено медучржедение, в осаду танковой бригадой. Пытавшихся покинуть больницу вынужденных переселенцев и журналистов израильские войска обстреляли.

    Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о коллапсе системы здравоохранения в секторе Газа. По его словам, только 16 из 36 больниц анклава частично продолжают работу, что увеличивает риск распространения инфекций.

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    28 января 2024, 03:51 • Новости дня
    США, Иордания, Египет и Саудовская Аравия решили сменить лидера Палестины

    США, Иордания, Египет и Саудовская Аравия обсуждают передачу власти в Палестине новому лидеру

    Tекст: Денис Тельманов

    Дипломаты США, Иордании, Египта и Саудовской Аравии обсуждают передачу власти внутри палестинской администрации от действующего президента Махмуда Аббаса новому лидеру, среди которых рассматривается несколько кандидатов.

    Цель такой рокировки – убедить Израиль после завершения конфликта в секторе Газа отдать управление в анклаве и на Западном берегу реки Иордан палестинской администрации, находящейся в Рамалле, пишет газета The New York Times, передает ТАСС.

    Отмечается, что среди кандидатов рассматриваются бывший премьер-министр Палестины Салям Файяд и племянник бывшего палестинского лидера Ясира Арафата Насер аль-Кидва.

    При этом, сам Аббас, который, по данным газеты, в курсе ситуации, настаивает на кандидате, на которого он будет иметь большее влияние – например на его экономическом советнике Мухаммеде Мустафе.

    Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден поручил директору ЦРУ Уильяму Бернсу примирить ХАМАС и Израиль для освобождения заложников и прекращения боевых действий в секторе Газа.

    Ожидается, что глава ЦРК проведет встречу с главами разведок Израиля и Египта Давидом Барнеа и Аббасом Камелем, а также премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

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    26 января 2024, 13:31 • Новости дня
    Путин: Память о победе над нацизмом во Второй мировой священна для России

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия всегда будет помнить, какой ценой далась Победа над нацизмом во Второй мировой войне и сколько горя эта война принесла, заявил президент России Владимир Путин в приветствии по случаю Дня памяти жертв Холокоста.

    Телеграмму главы государства главный раввин России Берл Лазар зачитал на памятной церемонии в Еврейском музее и центре толерантности в Москве, передает ТАСС.

    «Мы никогда не забудем, сколько горя и страданий принесла Вторая мировая война, какую невосполнимую цену заплатили наши предки за свободу и независимость Родины, за победу над нацизмом и его идеологией, и какой правовой, моральный, нравственный приговор был вынесен тем, кто виновен в страшных преступлениях против человечества. Верность этим урокам, сбережение памяти о трагедии войны – принципиальная позиция нашего государства и общества, всего многонационального народа России. Эта память для нас священна», – указал Путин в приветствии.

    Накануне Путин назвал священной память о подвиге жителей блокадного Ленинграда

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    27 января 2024, 23:55 • Новости дня
    «Хезболла» обстреляла ракетами армейские казармы на севере Израиля

    Бойцы «Хезболла» обстреляли ракетами две армейские казармы на севере Израиля из пограничных районов на юге Ливана

    Tекст: Денис Тельманов

    Отряды шиитской милиции «Хезболла» совершили ракетную атаку на две казармы израильских войск, обстрелы велись из пограничных районов на юге Ливана.

    Обстрелы велись ракетами класса «земля — земля», в результате есть убитые и раненные сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Mayadeen.

    Отмечается, что атакованные казармы расположены в израильских поселениях Шомера и Ханита. При этом данные о количестве жертв и пострадавших не приводятся.

    Удары также были нанесены по командно-наблюдательному пункту израильской армии в Зыбдине.

    Ранее сообщалось, что четверо бойцов «Хезболла» погибли из-за атак Израиля на юге Ливана.

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    27 января 2024, 22:57 • Новости дня
    Нетаньяху: митинги в Израиле в поддержку заложников играют на руку ХАМАС

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал митинги в поддержку заложников помощью ХАМАС

    Tекст: Денис Тельманов

    Митинги за освобождение удерживаемых в секторе Газа заложников не помогают процессу их освобождения, а лишь играют на руку радикальному палестинскому движению ХАМАС, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

    «Никто не должен меня подгонять. Я работаю над этим постоянно, в том числе сегодня, сейчас, до того, как мы начали эту пресс-конференцию», – передает ТАСС слова Нетаньяху на встрече с журналистами.

    По его словам, он понимат, что «нельзя контролировать чувства организаторов этих акций», но митинги «только усиливают требования ХАМАС и отдаляет нас от задачи, к которой мы все стремимся, – от освобождения похищенных».

    Отмечается, что брат Нетаньяху погиб в 1976 году во время операции по освобождению захваченных палестинцами заложников, а сам он был ранен в аналогичной ситуации в 1972 году.

    Ранее сообщалось, что суд ООН обязал Израиль предотвратить геноцид в секторе Газа.

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    28 января 2024, 04:06 • Новости дня
    Израиль начал штурм городов на Западном берегу реки Иордан

    Армия обороны Израиль начала бои с палестинцами на Западном берегу реки Иордан

    Tекст: Денис Тельманов

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) штурмует города на Западном берегу реки Иордан и ведет ожесточенные бои с силами палестинского сопротивления.

    Бои штурм идет в городах Кабатия и Калькилья, в районе Дженина и в Кабатии идет интенсивный бой с палестинцами, сообщает ТАСС со ссылкой на катарский телеканал Al Jazeera.

    Ранее глава генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил о вероятности скорого начала войны на севере страны.

    При этом в Ливане, по его словам, наблюдается растущая готовность к боевым действиям.

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