Армия Израиля арестовала пятерых палестинцев на Западном берегу реки Иордан

Армия Израиля арестовала пятерых палестинцев на Западном берегу Иордана в ходе рейда с применением слезоточивого газа

Tекст: Денис Тельманов

Рейд проходил в городе Бейта, расположенном к югу от Наблуса на Западном берегу реки Иордан, передает ТАСС со ссылкой на сообщение палестинского информационного агентства WAFA.

Причины ареста пятерых человек, а также характер действий протестующих не раскрываются.

Ранее сообщалось, что Израиль начал штурм городов на Западном берегу реки Иордан. Атаке подверглись Кабатия и Калькилья, где идет интенсивный бой с палестинцами.