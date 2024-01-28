Украинские черноземы, это то ценное, что сейчас есть в стране на фоне разрушения значительной части промышленности. Но возможности по завершению поглощения украинских земель иностранным капиталом в значительной мере осложнились рисками от проводимой Россией спецоперации.4 комментария
Израиль начала бои на Западном берегу реки Иордан
Армия обороны Израиль начала бои с палестинцами на Западном берегу реки Иордан
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) штурмует города на Западном берегу реки Иордан и ведет ожесточенные бои с силами палестинского сопротивления.
Бои штурм идет в городах Кабатия и Калькилья, в районе Дженина и в Кабатии идет интенсивный бой с палестинцами, сообщает ТАСС со ссылкой на катарский телеканал Al Jazeera.
Ранее глава генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил о вероятности скорого начала войны на севере страны.
При этом в Ливане, по его словам, наблюдается растущая готовность к боевым действиям.