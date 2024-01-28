Израиль начала бои на Западном берегу реки Иордан

Армия обороны Израиль начала бои с палестинцами на Западном берегу реки Иордан

Tекст: Денис Тельманов

Бои штурм идет в городах Кабатия и Калькилья, в районе Дженина и в Кабатии идет интенсивный бой с палестинцами, сообщает ТАСС со ссылкой на катарский телеканал Al Jazeera.

Ранее глава генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил о вероятности скорого начала войны на севере страны.

При этом в Ливане, по его словам, наблюдается растущая готовность к боевым действиям.