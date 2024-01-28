Украинские черноземы, это то ценное, что сейчас есть в стране на фоне разрушения значительной части промышленности. Но возможности по завершению поглощения украинских земель иностранным капиталом в значительной мере осложнились рисками от проводимой Россией спецоперации.4 комментария
Российские десантники сбили три дрона «Баба Яга» ВСУ
Подразделения ПВО российских десантников сбили три дрона «Баба Яга» ВСУ на Херсонском направлении
Подразделения противовоздушной обороны российских десантников сбили на херсонском направлении три беспилотника ВСУ типа «Баба Яга», сообщили в Минобороны России.
«Расчеты ПВО соединения ВДВ в составе расчетов ПЗРК «Верба» и экипажей ЗРК «Стрела-10М» берут цели на сопровождение и пусками ракет уничтожают вражеские БПЛА. Таким образом были сбиты средствами ПВО три БПЛА ВСУ со сбросами типа «Баба Яга», – приводит РИА «Новости» сообщение российского военного ведомства.
Название «Баба-Яга» закрепилось за украинскими сельскохозяйственными беспилотниками, которые приспособлены для сбрасывания с воздуха минометных мин и кумулятивных боеприпасов.
Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили в боях за Макеевку на Купянско-Лиманском направлении украинского националиста Василия Яремко с позывным «Ярый».