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США, Иордания, Египет и Саудовская Аравия решили сменить лидера Палестины
США, Иордания, Египет и Саудовская Аравия обсуждают передачу власти в Палестине новому лидеру
Дипломаты США, Иордании, Египта и Саудовской Аравии обсуждают передачу власти внутри палестинской администрации от действующего президента Махмуда Аббаса новому лидеру, среди которых рассматривается несколько кандидатов.
Цель такой рокировки – убедить Израиль после завершения конфликта в секторе Газа отдать управление в анклаве и на Западном берегу реки Иордан палестинской администрации, находящейся в Рамалле, пишет газета The New York Times, передает ТАСС.
Отмечается, что среди кандидатов рассматриваются бывший премьер-министр Палестины Салям Файяд и племянник бывшего палестинского лидера Ясира Арафата Насер аль-Кидва.
При этом, сам Аббас, который, по данным газеты, в курсе ситуации, настаивает на кандидате, на которого он будет иметь большее влияние – например на его экономическом советнике Мухаммеде Мустафе.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден поручил директору ЦРУ Уильяму Бернсу примирить ХАМАС и Израиль для освобождения заложников и прекращения боевых действий в секторе Газа.
Ожидается, что глава ЦРК проведет встречу с главами разведок Израиля и Египта Давидом Барнеа и Аббасом Камелем, а также премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.