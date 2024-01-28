США, Иордания, Египет и Саудовская Аравия решили сменить лидера Палестины

США, Иордания, Египет и Саудовская Аравия обсуждают передачу власти в Палестине новому лидеру

Tекст: Денис Тельманов

Цель такой рокировки – убедить Израиль после завершения конфликта в секторе Газа отдать управление в анклаве и на Западном берегу реки Иордан палестинской администрации, находящейся в Рамалле, пишет газета The New York Times, передает ТАСС.

Отмечается, что среди кандидатов рассматриваются бывший премьер-министр Палестины Салям Файяд и племянник бывшего палестинского лидера Ясира Арафата Насер аль-Кидва.

При этом, сам Аббас, который, по данным газеты, в курсе ситуации, настаивает на кандидате, на которого он будет иметь большее влияние – например на его экономическом советнике Мухаммеде Мустафе.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден поручил директору ЦРУ Уильяму Бернсу примирить ХАМАС и Израиль для освобождения заложников и прекращения боевых действий в секторе Газа.

Ожидается, что глава ЦРК проведет встречу с главами разведок Израиля и Египта Давидом Барнеа и Аббасом Камелем, а также премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.