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Чиновника Минобороны Украины обвинили в попытке украсть почти 40 млн долларов
Чиновнику Минобороны Украины предъявили обвинения в попытке украсть почти 40 млн долларов
Служба безопасности Украины предъявила обвинение служащему Минобороны и еще ряду подозреваемых в попытке украсть 1,5 млрд гривен (почти 40 млн долларов) при закупке минометных снарядов.
«Служба безопасности при содействии Министерства обороны Украины разоблачила схему хищения государственных средств при закупке боеприпасов. Документирование преступления происходило при содействии действующего министра обороны», – приводит сообщение СБУ ТАСС.
Отмечается, что деньги были выделены на покупку 100 тыс. минометных боеприпасов, однако после получения поставщиком – компанией «Львовский арсенал» – были выведены на счета «еще одной аффилированной структуры» на Балканах и счета украинской компании в одном из банков в Киеве.
В качестве обвиняемых по делу проходятся пятеро злоумышленников, которым предъявлены обвинения в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением в составе организованной группы.
В частности, обвинения предъявлены бывшему и нынешнему руководителям департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны, руководителю и коммерческому директору компании «Львовский арсенал», а также их сообщнику — представителю иностранной коммерческой структуры.
Один из фигурантов дела был задержан при попытке покинуть Украину.
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