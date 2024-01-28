Чиновника Минобороны Украины обвинили в попытке украсть почти 40 млн долларов

Чиновнику Минобороны Украины предъявили обвинения в попытке украсть почти 40 млн долларов

Tекст: Денис Тельманов

«Служба безопасности при содействии Министерства обороны Украины разоблачила схему хищения государственных средств при закупке боеприпасов. Документирование преступления происходило при содействии действующего министра обороны», – приводит сообщение СБУ ТАСС.

Отмечается, что деньги были выделены на покупку 100 тыс. минометных боеприпасов, однако после получения поставщиком – компанией «Львовский арсенал» – были выведены на счета «еще одной аффилированной структуры» на Балканах и счета украинской компании в одном из банков в Киеве.

В качестве обвиняемых по делу проходятся пятеро злоумышленников, которым предъявлены обвинения в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением в составе организованной группы.

В частности, обвинения предъявлены бывшему и нынешнему руководителям департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны, руководителю и коммерческому директору компании «Львовский арсенал», а также их сообщнику — представителю иностранной коммерческой структуры.

Один из фигурантов дела был задержан при попытке покинуть Украину.

Ранее сообщалось, что СБУ объявила в розыск лидера Компартии Украины Петра Симоненко.