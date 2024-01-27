Новак назвал срок ремонта оборудования на Нижегородском НПЗ

Практически любой национализм на российской периферии будет иметь антироссийский характер. Ведь его цель как раз в том, чтобы обособиться от России, от ее культурного пространства, от веков совместной с нами истории.36 комментариев
Практически любой национализм на российской периферии будет иметь антироссийский характер. Ведь его цель как раз в том, чтобы обособиться от России, от ее культурного пространства, от веков совместной с нами истории.36 комментариев
Еще вчера европейские руководители рассказывали своим гражданам, что вот-вот нищая и разорванная в клочки Россия сдастся Зеленскому где-то в районе Мариуполя. А сегодня говорят об обязательном нападении России на Европу сразу после того, как Путин размажет Зелю. Они там реально сошли с ума?10 комментариев
Правильно спрашивать не «зачем мы начали СВО», а «ради кого». Вот ради них. Саши, его жены и дочки Поли. Его родителей. И всех тех, кто летом 2014-го ушел умирать за идею. Мы их не предали. Значит, не предали себя.40 комментариев
СК подтвердил, что в Ил-76 стреляли из села Липцы в Харьковской области
Радиолокационные средства объективного контроля воздушного пространства и следствие установили, что ЗРК, из которого попали в Ил-76, был в Липцах на Украине, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Также к делу приобщены документы погибших в катастрофе бойцов ВСУ, подтверждающие их личности, и сопроводительные документы ФСИН России.
Обнаруженные в ходе осмотра фрагменты тел погибших изымаются в установленном порядке и систематизируются для последующего назначения генетических экспертиз с целью идентификации останков.
Отмечается, что на отдельных частях погибших имеются «характерные татуировки», такие символы фиксировались на телах многих представителей украинских вооруженных формирований, включая запрещенный в России и признанный террористическим нацбат «Азов».
Кремль заявлял, что Киев совершил чудовищный акт, сбив российский самолет Ил-76. Он отмечал, что украинцы убили своих пленных, которые уже буквально через сутки должны были оказаться у себя дома.
«Там, в Соледаре, ситуация была очень сложная, она и сейчас непростая, противник пытается там со всех сторон контратаковать, но ничего не получается. Наоборот, наши подразделения двигаются вперед по разным направлениям и постепенно выходят на канал. Во всяком случае в этом направлении движение есть <…>, до канала осталось, боюсь ошибиться, метров 800, наверное», – заявил Путин, передает ТАСС.
Соледар перешел под контроль российских войск в январе 2023 года. Этот населенный пункт имеет стратегическое значение. Его освобождение позволило перерезать прямой путь снабжения для ВСУ между Северском и Артемовском, а также охватить последний с северной стороны.
Ранее Путин заявил, что Россия пытается военными средствами прекратить конфликт на Украине.
Рэперу Моргенштерну не продлили туристическую визу в ОАЭ после интервью Собчак
«Когда у меня кончились дни, мне нужно было продлевать визу и мне отказали как туристу», – рассказал артист в личном блоге, передает StarHit.
Отмечается, что певца остановили на паспортном контроле после прилета в Дубай, сотрудник паспортного контроля сообщил, что ему закрыт въезд в страну.
Моргенштерн предположил, что решение заблокировать въезд в страну сыграло интервью с Ксенией Собчак», выпущенное в ноябре 2023 года.
Ранее власти ОАЭ внесли Алишера Моргенштерна* (признан иностранным агентом) в черный список из-за статуса иностранного агента в России и нарушения местных запретов и законов, сообщили СМИ.
Запрет вступил в силу через сутки после публикации нового интервью рэпера Ксении Собчак, в котором он рассказывал, как обходит арабские ограничения.
В июне Савеловский суд Москвы оштрафовал Моргенштерна за отказ указывать в соцсетях статус иностранного агента. Минюст включил рэпера в список иностранных агентов в начале мая.
СМИ назвали настоящую причину смерти лидера Nirvana Курта Кобейна
Частный детектив Том Грант, все эти годы занимающийся изучением смерти звезды, обнаружил файл с отчетом о вскрытии тела Курта Кобейна, ранее существовало множество версий его смерти. Из документа следует, что музыкант совершил суицид, кроме того, в крови рокера нашли смесь запрещенных препаратов, пишет «СтарХит».
Отмечается, что ранее эта информация не распространялась из-за законов штата Вашингтон. Официальные лица отказались комментировать опубликованную информацию.
Напомним, электрик обнаружил бездыханное тело Курта 8 апреля 1994 года и доложил полиции. В предсмертной записке артист просил не винить в трагедии супругу Кортни Лав, однако долгое время фанаты и общественность считали, что жена погубила рокера. Мама музыканта же уверяла, что Курт совершил самоубийство, поскольку страдал биполярным аффективным расстройством.
Губернатор Техаса Грэг Эббот «смачно наплевал» на позицию Белого дома с немощным стариком Байденом и начал восстанавливать в штате заграждения из колючей проволоки, указал Медведев в своем Telegram-канале.
«Все что угодно – лишь бы защититься от наплыва мигрантов, которые бесконтрольно пересекают южную границу. Еще один яркий пример ослабления гегемонии США, которое происходит изнутри в результате действий самих же американцев», – отметил он .
По словам Медведева, Вашингтон, с таким упоением поддерживающий киевских неонацистов и, кажется, уже ничего кроме этого не замечающий, показал себя полным импотентом в вопросах внутренней политики: «Схоластические решения Верховного суда о том, что вопросы миграции относятся только к компетенции федеральных властей, а не штата, оторваны от действительности. Эти самые власти из-за своего бездействия могут окончательно довести до белого каления население Техаса, которое уже сейчас всерьез задумалось об отделении».
Замглавы Совбеза напомнил, что история знает случаи, когда отдельные штаты пытались расстаться с Северо-Американскими Соединенными Штатами и образовать конфедерацию, но это привело к гражданской войне, унесшей тысячи жизней.
Он полагает, что Америка может столкнуться с неразрешимым конституционным кризисом и надолго погрузиться в пучину нового, еще более разрушительного гражданского противостояния: «А западный мир будет, затаив дыхание, со страхом смотреть на американский бардак. Впрочем, это их проблемы».
«И хотя смута в США содержит существенные риски для мировой стабильности, остальной мир, похрустывая попкорном, не без злорадства наблюдает за приступом дурной болезни Пиндостана», – написал Медведев.
Ранее вице-губернатор Техаса Дэн Патрик предупредил президента США Джо Байдена и его администрацию о возможном столкновении с техасскими силовиками, которые «делают свою работу», и призвал Вашингтон «уйти с дороги».
До этого федеральные власти в США вступили в конфликт с властями Техаса: техасская нацгвардия вытеснила федеральных пограничников в Игл-Пассе и установила свой контроль над границей.
Администрация США подала в Верховный суд на техасские власти из-за блокировки нацгвардией штата доступа к границе федеральным службам.
Губернатор Оклахомы заявил о намерении направить Национальную гвардию в Техас
В эфире телеканала Fox News Ститт на вопрос ведущего о том, планирует ли он отправить Национальную гвардию в Техас, ответил: «Абсолютно».
Губернатор Оклахомы раскритиковал решение американских властей о демонтаже забора из колючей проволоки, который власти Техаса разместили вдоль границы с Мексикой.
«Мы имеем право защищать нашу страну от вторжения. А как бы еще это назвать, если через вас незаконно проезжают 6 млн человек?» – подчеркнул Ститт. Он также напомнил, что однажды уже направлял Национальную гвардию Оклахомы в Техас.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что неспособность администрации Соединенных Штатов справиться с миграционным кризисом ведет к тому, что все более реальной становится возможность образования Техасской Народной Республики.
СК обнародовал кадры посадки украинских военнопленных в Ил-76
Следователи обнародовали в Telegram-канале видео посадки украинских военнопленных в Ил-76. На кадрах несколько грузовых автомобилей подъехали к самолету, куда зашли пленные солдаты ВСУ.
Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что результаты расследования по сбитому Ил-76 опубликуют «по максимуму», чтобы украинский народ знал, что случилось на самом деле.
Путин заявил, что изъятые с места крушения сбитого Ил-76 средства поражения говорят о том, что по воздушному судну стреляли с помощью французской или американской системы ПВО.
По данным The Times, основатель трейдинговой компании XTX Markets Герко по итогам прошлого года заплатил 665 млн фунтов (845 млн долларов) налогов, передает ТАСС.
Это крупнейшая сумма в истории Британии за один год. По оценкам издания, все состояние бизнесмена составляет более 9 млрд фунтов (11,5 млрд долларов).
Герко является доктором математических наук, окончил МГУ им. Ломоносова и Российскую экономическую школу (РЭШ). В 2016 году бизнесмен получил британский паспорт, а в декабре 2022-го сообщил, что завершил начатый в 2020 году процесс выхода из российского гражданства.
На второй строчке рейтинга расположился экс-глава «Формулы-1» Берни Экклстоун с 652 млн фунтов налогов (829 млн долларов), на третьей – совладельцы букмекерской компании Bet365 Дениз, Джон и Питер Коутс, перечислившие в бюджет Британии 375 млн фунтов (475 млн долларов) налогов.
Ранее Bloomberg составило список российских бизнесменов, заработавших больше всего денег в прошлом году.
Политолог Скачко: Попытки Украины обвинить Россию в крушении Ил-76 так же неправдоподобны, как и слова о самообстреле Донбасса в 2014 году
«Версия Украины, представленная на заседании Совбеза ООН, типичная ложь во спасение своей уже давно запятнанной репутации. Не сомневаюсь, что Франция изначально перенесла встречу, чтобы офис Зеленского смог придумать «отмазку» получше. Кроме того, это заявление призвано обелить Запад. Если выяснится, что самолет был сбит иностранными ракетами, то Европа и США станут соучастниками преступления», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.
«Вместе с тем Украина не может отрицать, что она сбила Ил-76, поэтому заявляет, что Москва сама спровоцировала удар. Однако эта версия не выдерживает никакой критики. ВСУ сбили борт над территорией России. Это все равно, что целенаправленно ударить человека, а затем обвинить в случившемся его самого», – отмечает собеседник.
«Но Украина не первый раз не хочет брать на себя ответственность за свои деяния и обвиняет в них Россию. В частности, крушение Ил-76 можно поставить в один ряд с историями о Донбассе, который в 2014 году якобы обстреливал сам себя. Напомню, Киев тогда неоднократно обвинял в этом республики», – подчеркивает он.
«Более того, Украина и дальше продолжит совершать провокации и обвинять в них Россию. Это нужно для того, чтобы испортить нашу репутацию в глазах других стран. Также офис Зеленского будет пытаться подтолкнуть Кремль к ответным действиям, чтобы вновь возложить вину на Москву. Поэтому нам нельзя поддаваться на подобные вызовы», – резюмировал Скачко.
Ранее постоянный представитель России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что выступление представителя Украины на заседании Совбеза ООН по теме сбитого российского Ил-76 было параноидальным и бредовым. «Установка, которую моя коллега получила, – продолжать дальше врать и выгораживать киевский режим», – отметил он.
Напомним, зампостпреда Украины при ООН Кристина Гайовишин в своем выступлении пыталась утверждать, что ответственность за гибель украинских пленных якобы несет Россия, так как она должна была обеспечивать безопасность на своей территории. Кроме того, по ее словам, Москва не предоставила данные о числе транспортных средств, маршрутах и средствах перевозки пленных. Также дипломат назвала военно-транспортные самолеты «легитимной военной целью».
Между тем Россия призвала государства – члены Совбеза ООН осудить атаку на Ил-76 в Белгородской области. Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что членам СБ ООН и руководству организации следует осудить «этот и все другие террористические акты киевской хунты». По его словам, в этой ситуации молчание только укрепляет уверенность «коррумпированного диктаторского режима Зеленского».
Напомним, в Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. Как сообщили в Минобороны РФ, всего на борту находились 74 человека. Из них – 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в регион для обмена. Кроме них на борту были шесть членов экипажа и трое сопровождающих, уточнили в ведомстве.
«Пилот смог увести горящий Ил-76 от домов деревни Яблоново, борт упал в поле», – сообщило Минобороны. На место ЧП выехала комиссия Воздушно-космических сил для установления причин катастрофы. Никто из местных жителей не пострадал.
Самолет потерпел крушение около 11.00 мск в среду. Незадолго до появления сообщения Минобороны губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о «происшествии» в Корочанском районе и заявил, что срочно направляется на место событий.
Позже в военном ведомстве подчеркнули, что самолет был поражен при помощи зенитного ракетного комплекса, находящегося в селе Липцы Харьковской области. Радиолокационные средства ВКС зафиксировали пуск двух украинских ракет. Также на месте крушения были найдены черные ящики самолета, которые были переданы следствию.
По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Украина самостоятельно подтвердила свою причастность к крушению. Он также отметил, что офис Зеленского не мог не знать о планирующемся обмене пленными. При этом он подчеркнул, что России не важна готовность западных стран поверить Москве.
МВД объявило в розыск писателя Акунина
Данные о розыске размещены в базе МВД. По какой именно статье ведется розыск, не сообщается, передает ТАСС.
Ранее писатель в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) признал, что Киев в ходе нынешнего конфликта не добьется военной победы, но при этом оправдал попытки атаковать российские города с помощью беспилотников.
В отношении Акунина было возбуждено дело о публичном оправдании терроризма и публичном распространении заведомо ложной информации о действиях ВС России.
Ученый-правовед, заслуженный юрист России Иван Соловьев пояснил газете ВЗГЛЯД, что книги Акунина можно читать в общественных местах и хранить дома.
РБК: Россия и Украина обменялись телами погибших военных через два дня после катастрофы Ил-76
Украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил, что на Украину передали тела 77 погибших военных. Отмечается, что тема обмена обсуждалась длительное время при посредничестве Международного комитета Красного Креста, передает РБК.
Военные ВСУ добавили, что тела будут переданы судебно-медицинским экспертам для установления их личностей.
Напомним, в среду в Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. Как сообщили в Минобороны РФ, всего на борту находились 74 человека. Из них – 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в регион для обмена.
В Кремле заявили, что Киев совершил совершенно чудовищный акт, сбив российский самолет Ил-76. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что убили своих пленных, которые уже буквально через сутки должны были оказаться у себя дома.
Глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов добавил, что Россия будет разговаривать «хоть с чертом» ради освобождения своих граждан, оказавшихся в плену.
В эфире телеканала Патрик призвал Байдена не совершать крупнейшую ошибку – идти на конфронтацию с правоохранителями, армией и национальной гвардией на границе. По его словам, техасские силовики делают то, чего хочет американский народ, передает РИА «Новости».
Вице-губернатор отметил, что Техас приветствует любую помощь от других штатов, но ее следует организовать через соответствующие инстанции, чтобы не допустить столпотворения на границе. Патрик добавил, что если Джо Байден уйдет с пути местных силовиков, то они смогут защитить границу.
Ранее в четверг губернатор Техаса Грег Эббот объявил о «вторжении» мигрантов и мерах по самозащите из-за сложившейся ситуации. Национальная гвардия штата Техас взяла под свой контроль участок границы с Мексикой, закрыв доступ агентам федеральной пограничной службы.
Между тем Верховный суд США по запросу администрации Байдена разрешил убрать забор из колючей проволоки, который власти Техаса разместили вдоль границы с Мексикой. В то же время губернаторы-республиканцы 25 штатов Америки обвинили Белый дом и Байдена в нежелании защищать границу США и бороться с нелегальной миграцией.
Газета ВЗГЛЯД писала, как борьба между президентом США и Конгрессом за деньги для Украины получила еще одно измерение и воодушевила сепаратистов Техаса.
Официальный представитель МИД Захарова назвала безумием претензии Киева на российские территории
Захарова назвала указ не только «скандальным и провокационным», но и просто «безумным». По ее словам, в Киеве окончательно впали в историческое сумасшествие, заявив претензии на значительную часть России, передает ТАСС.
Дипломат, говоря о претензиях киевского режима, отметила, что они безграмотно камуфлируются под некую заботу о проживающих там якобы «страдающих веками украинцах из-за уничтожения Россией их национальной идентичности».
«Фраза о том, что они там курят, становится все более и более реалистичной», – отметила Захарова.
Ранее Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ». Такими землями, согласно указу, в Киеве считают «Кубань, Стародубщину, Северную и Восточную Слобожанщину в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей».
Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев назвал незатейливым пропагандистским ходом новый указ Зеленского.
Дальность полета российской ракеты «Оникс» решили существенно увеличить
«У нас перспективы развития «Оникса» есть. В том числе существенное увеличение дальности», – сказал Леонов, передает ТАСС. Он добавил, что не готов назвать конкретные цифры, но заверил, что предприятие активно работает над этим.
Леонов также сообщил, что НПО машиностроения в ближайшее время завершит летные испытания радиолокационного космического аппарата дистанционного зондирования Земли «Кондор-ФКА» № 1.
Он отметил, что космическое направление деятельности предприятия развивается вполне успешно: во втором квартале этого года планируется запустить второй «Кондор-ФКА», ведется работа над третьим и четвертым, а также над еще более малыми аппаратами.
Работы ведутся как по договорам с Роскосмосом, так и за счет собственных средств из так называемого инновационного фонда, сообщил Леонов.
Ранее стало известно о планах России использовать «Кондор» для разведки на Украине.
WSJ узнала о тайной операции по вывозу древних икон с Украины во Францию
По сообщению издания, экспонаты вывезли «в условиях строжайшей секретности» из киевского Национального музея имени Ханенко в мае 2023 года. Газета отмечает, что после начала СВО сотрудники учреждения собрали и спрятали в общей сложности 25 тыс. реликвий и, по мнению издания, «поступили мудро, сделав это», поскольку с тех пор фасад и крыша здания были повреждены, пишет РБК.
Иконы из музея отправили во Францию через Польшу под военной охраной и в специальных контейнерах с климат-контролем. Как рассказал глава отдела византийского и восточно-христианского искусства Лувра Максимильен Дюран, никто, кроме узкого круга, не знал, что мы этим занимаемся. По его словам, немногие знали о готовящейся в Лувре выставке. Она стартовала прошлым летом и должна завершиться в конце января.
Ранее сотрудники УФСБ по ЛНР во взаимодействии с УФСБ по ЮВО в одном из бывших офисов украинской компании по доставке и транспортировке грузов на севере ЛНР обнаружили более ста православных икон, которые военнослужащие ВС Украины планировали вывезти на территорию, подконтрольную Киеву.