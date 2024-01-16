На фоне того, что ни США, ни ЕС не выделили Украине денег, подписание соглашения с Британией в Киеве публично объявляют геополитической победой. На самом деле этот документ сродни решению ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в союз.0 комментариев
Песков переадресовал вопрос о решениях по экспорту бензина после аварии на НПЗ
Вопрос о возможной связи решений правительства об экспорте бензина с аварией на принадлежащем «Лукойлу» Нижегородском НПЗ необходимо задать кабмину, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков посоветовал задать этот вопрос кабмину, поскольку «некорректным будет, если мы будем это комментировать, это все-таки хлеб правительства», передает ТАСС.
Ранее в СМИ сообщили, что кабмин России рассматривает возможность введения запрета на экспорт бензина из-за инцидента на одном из крупнейших НПЗ страны – «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» (НОРСИ), где произошла остановка одной из установок.