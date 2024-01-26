  • Новость часаПутин: По Ил-76 стреляли из американской или французской системы ПВО
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    Венгрии и Словакии пригрозили наказанием из Америки
    СК установил точку пуска ракеты по Ил-76
    Медведев: Техасская Народная Республика становится все реальнее
    Стало известно о тайной операции по вывозу древних икон с Украины во Францию
    Путин: Ил-76 с украинскими военнопленными сбила ПВО Украины
    Путин рассказал о ситуации в Соледаре
    Путин назвал геноцидом истребление русских на Украине
    Путин предложил сделать обязательной работу с психологами для ветеранов СВО
    Вице-губернатор Техаса призвал Вашингтон «уйти с дороги»
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Казахский национализм рано или поздно приведет к конфликту с Москвой

    Практически любой национализм на российской периферии будет иметь антироссийский характер. Ведь его цель как раз в том, чтобы обособиться от России, от ее культурного пространства, от веков совместной с нами истории.

    21 комментарий
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Зачем Европа намекает на войну с Россией

    Еще вчера европейские руководители рассказывали своим гражданам, что вот-вот нищая и разорванная в клочки Россия сдастся Зеленскому где-то в районе Мариуполя. А сегодня говорят об обязательном нападении России на Европу сразу после того, как Путин размажет Зелю. Они там реально сошли с ума?

    10 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Мы их не предали – значит, не предали себя

    Правильно спрашивать не «зачем мы начали СВО», а «ради кого». Вот ради них. Саши, его жены и дочки Поли. Его родителей. И всех тех, кто летом 2014-го ушел умирать за идею. Мы их не предали. Значит, не предали себя.

    39 комментариев
    26 января 2024, 20:04 • Новости дня

    Путин рассказал о ситуации в Соледаре

    Путин рассказал о ситуации в Соледаре
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Ситуация в Соледаре Донецкой народной республики непростая, украинские силовики пытаются контратаковать, но Вооруженные силы России ежедневно продвигаются вперед, заявил президент России Владимир Путин на встрече со студентами – участниками спецоперации в Петербурге.

    «Там, в Соледаре, ситуация была очень сложная, она и сейчас непростая, противник пытается там со всех сторон контратаковать, но ничего не получается. Наоборот, наши подразделения двигаются вперед по разным направлениям и постепенно выходят на канал. Во всяком случае в этом направлении движение есть <…>, до канала осталось, боюсь ошибиться, метров 800, наверное», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что Россия пытается военными средствами прекратить конфликт на Украине.

    26 января 2024, 17:21 • Новости дня
    СК установил точку пуска ракеты по Ил-76

    СК подтвердил, что в Ил-76 стреляли из села Липцы в Харьковской области

    СК установил точку пуска ракеты по Ил-76
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Зенитно-ракетное вооружение, из которого поразили Ил-76 на территории Белгородской области, располагалось в поселке Липцы в Харьковской области, сообщил Следственный комитет России.

    Радиолокационные средства объективного контроля воздушного пространства и следствие установили, что ЗРК, из которого попали в Ил-76, был в Липцах на Украине, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также к делу приобщены документы погибших в катастрофе бойцов ВСУ, подтверждающие их личности, и сопроводительные документы ФСИН России.

    Обнаруженные в ходе осмотра фрагменты тел погибших изымаются в установленном порядке и систематизируются для последующего назначения генетических экспертиз с целью идентификации останков.

    Отмечается, что на отдельных частях погибших имеются «характерные татуировки», такие символы фиксировались на телах многих представителей украинских вооруженных формирований, включая запрещенный в России и признанный террористическим нацбат «Азов».

    Кремль заявлял, что Киев совершил чудовищный акт, сбив российский самолет Ил-76. Он отмечал, что украинцы убили своих пленных, которые уже буквально через сутки должны были оказаться у себя дома.

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    26 января 2024, 09:28 • Новости дня
    Раненый офицер ВСУ обратился к Киеву с неудобным вопросом

    Офицер ВСУ Мельник: Украина недостаточно заботится о раненых солдатах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинское государство рано или поздно фактически бросает своих раненых на произвол судьбы, заявил бывший командир роты 47-й механизированной бригады ВСУ старший лейтенант Николай Мельник в интервью YouTube-каналу издания «Украинская правда».

    Офицер не понаслышке знаком с украинской системой выплат по ранению: он потерял ногу во время неудачного украинского наступления летом 2023 года, передает РИА «Новости».

    Как рассказал Мельник, он возмущен политикой Украины, когда человеку просто четыре месяца «повыплачивали эту «сотку», а потом списывают. Он добавил, что даже если раненому назначают пенсию, ее не хватает для нормальной жизни.

    Мельник сообщил, что «ни разу не видел и не слышал» о том, как украинские власти помогают раненым солдатам.

    «У меня вопрос к государству: как вы себе представляете дальнейшее общение с этими людьми? Потому что вы их просто бросаете на определенном этапе», – обратился военный к чиновникам.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как украинских военных оставят без помощи и без денег.

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    26 января 2024, 12:12 • Новости дня
    Политолог: Версия Украины о крушении Ил-76 не выдерживает критики

    Политолог Скачко: Попытки Украины обвинить Россию в крушении Ил-76 так же неправдоподобны, как и слова о самообстреле Донбасса в 2014 году

    Политолог: Версия Украины о крушении Ил-76 не выдерживает критики
    @ ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Украина пытается обелить себя и Запад, поэтому хочет свалить вину за крушение Ил-76 на Россию. Офис Зеленского не может отрицать удар по самолету, поэтому решил заявить, что Москва сама спровоцировала атаку. Однако эта версия не выдерживает критики. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал украинский политолог Владимир Скачко. Ранее Россия назвала бредовым выступление Украины по теме сбитого Ил-76 в ООН.

    «Версия Украины, представленная на заседании Совбеза ООН, типичная ложь во спасение своей уже давно запятнанной репутации. Не сомневаюсь, что Франция изначально перенесла встречу, чтобы офис Зеленского смог придумать «отмазку» получше. Кроме того, это заявление призвано обелить Запад. Если выяснится, что самолет был сбит иностранными ракетами, то Европа и США станут соучастниками преступления», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Вместе с тем Украина не может отрицать, что она сбила Ил-76, поэтому заявляет, что Москва сама спровоцировала удар. Однако эта версия не выдерживает никакой критики. ВСУ сбили борт над территорией России. Это все равно, что целенаправленно ударить человека, а затем обвинить в случившемся его самого», – отмечает собеседник.

    «Но Украина не первый раз не хочет брать на себя ответственность за свои деяния и обвиняет в них Россию. В частности, крушение Ил-76 можно поставить в один ряд с историями о Донбассе, который в 2014 году якобы обстреливал сам себя. Напомню, Киев тогда неоднократно обвинял в этом республики», – подчеркивает он.

    «Более того, Украина и дальше продолжит совершать провокации и обвинять в них Россию. Это нужно для того, чтобы испортить нашу репутацию в глазах других стран. Также офис Зеленского будет пытаться подтолкнуть Кремль к ответным действиям, чтобы вновь возложить вину на Москву. Поэтому нам нельзя поддаваться на подобные вызовы», – резюмировал Скачко.

    Ранее постоянный представитель России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что выступление представителя Украины на заседании Совбеза ООН по теме сбитого российского Ил-76 было параноидальным и бредовым. «Установка, которую моя коллега получила, – продолжать дальше врать и выгораживать киевский режим», – отметил он.

    Напомним, зампостпреда Украины при ООН Кристина Гайовишин в своем выступлении пыталась утверждать, что ответственность за гибель украинских пленных якобы несет Россия, так как она должна была обеспечивать безопасность на своей территории. Кроме того, по ее словам, Москва не предоставила данные о числе транспортных средств, маршрутах и средствах перевозки пленных. Также дипломат назвала военно-транспортные самолеты «легитимной военной целью».

    Между тем Россия призвала государства – члены Совбеза ООН осудить атаку на Ил-76 в Белгородской области. Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что членам СБ ООН и руководству организации следует осудить «этот и все другие террористические акты киевской хунты». По его словам, в этой ситуации молчание только укрепляет уверенность «коррумпированного диктаторского режима Зеленского».

    Напомним, в Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. Как сообщили в Минобороны РФ, всего на борту находились 74 человека. Из них – 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в регион для обмена. Кроме них на борту были шесть членов экипажа и трое сопровождающих, уточнили в ведомстве.

    «Пилот смог увести горящий Ил-76 от домов деревни Яблоново, борт упал в поле», – сообщило Минобороны. На место ЧП выехала комиссия Воздушно-космических сил для установления причин катастрофы. Никто из местных жителей не пострадал.

    Самолет потерпел крушение около 11.00 мск в среду. Незадолго до появления сообщения Минобороны губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о «происшествии» в Корочанском районе и заявил, что срочно направляется на место событий.

    Позже в военном ведомстве подчеркнули, что самолет был поражен при помощи зенитного ракетного комплекса, находящегося в селе Липцы Харьковской области. Радиолокационные средства ВКС зафиксировали пуск двух украинских ракет. Также на месте крушения были найдены черные ящики самолета, которые были переданы следствию.

    По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Украина самостоятельно подтвердила свою причастность к крушению. Он также отметил, что офис Зеленского не мог не знать о планирующемся обмене пленными. При этом он подчеркнул, что России не важна готовность западных стран поверить Москве.

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    26 января 2024, 16:32 • Новости дня
    Захарова: В Киеве окончательно впали в историческое сумасшествие

    Официальный представитель МИД Захарова назвала безумием претензии Киева на российские территории

    Захарова: В Киеве окончательно впали в историческое сумасшествие
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала смехотворными претензии Киева по принятому президентом Украины Владимиром Зеленским указу об «исторически населенных украинцами» территориях России.

    Захарова назвала указ не только «скандальным и провокационным», но и просто «безумным». По ее словам, в Киеве окончательно впали в историческое сумасшествие, заявив претензии на значительную часть России, передает ТАСС.

    Дипломат, говоря о претензиях киевского режима, отметила, что они безграмотно камуфлируются под некую заботу о проживающих там якобы «страдающих веками украинцах из-за уничтожения Россией их национальной идентичности».

    «Фраза о том, что они там курят, становится все более и более реалистичной», – отметила Захарова.

    Ранее Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ». Такими землями, согласно указу, в Киеве считают «Кубань, Стародубщину, Северную и Восточную Слобожанщину в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей».

    Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев назвал незатейливым пропагандистским ходом новый указ Зеленского.

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    26 января 2024, 08:43 • Новости дня
    Полянский назвал параноидальным выступление представителя Украины в ООН

    Полянский назвал параноидальным выступление зампостпреда Киева в СБ ООН по Ил-76

    Tекст: Ольга Никитина

    Выступление представителя Украины на заседании Совбеза ООН по теме сбитого российского Ил-76 было, как и всегда, параноидальным и бредовым, заявил первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский.

    «Установка, которую моя коллега получила, – продолжать дальше врать и выгораживать киевский режим», – приводит его слова РИА «Новости».

    Полянский подчеркнул, что Россия опубликовала списки украинских пленных, которых везли для обмена, эти фамилии были доведены до украинской стороны.

    Зампостпреда Украины при ООН Кристина Гайовишин в своем выступлении пыталась утверждать, что ответственность за гибель украинских пленных якобы несет Россия. При этом она назвала военно-транспортные самолеты «легитимной военной целью».

    Россия ранее призвала государства – члены Совбеза ООН осудить уничтожение Ил-76 в Белгородской области украинскими войсками.

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    26 января 2024, 15:43 • Новости дня
    На Западе нашли объяснение ударам ВСУ по Белгороду

    The American Conservative: Зеленский наносит удары по Белгороду и Донбассу от отчаяния

    На Западе нашли объяснение ударам ВСУ по Белгороду
    @ МЧС России/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский приказывает наносить удары по мирным жителям в Белгороде от отчаяния, пишет The American Conservative.

    Издание подчеркивает, что Киеву необходимо эскалировать конфликт, чтобы продолжать получать помощь от Запада, передает РИА «Новости».

    «Сейчас это особенно актуально, так как положение Зеленского у власти становится все более шатким. Удары по гражданскому населению могут быть направлены именно на это», – отмечено в статье.

    Также издание отмечает, что перспективы поддержки Украины гораздо менее очевидны, ввиду меняющихся геополитических потрясений в других частях мира.

    Кроме того, автор статьи призвал Запад повлиять на Зеленского, чтобы подобные удары по российским городам не привели к прямому столкновению России и НАТО.

    Политолог Владимир Скачко заявил газете ВЗГЛЯД, что Украина не умеет признавать трагические преступления своих сил ПВО.

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    26 января 2024, 15:14 • Новости дня
    СМИ узнали о тайной операции по вывозу древних икон с Украины во Францию

    WSJ узнала о тайной операции по вывозу древних икон с Украины во Францию

    СМИ узнали о тайной операции по вывозу древних икон с Украины во Францию
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во Францию с Украины тайно вывезли более десятка православных икон, некоторые из которых датируются VI веком, пять из них выставлены в Лувре, еще 11 хранятся под Парижем, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

    По сообщению издания, экспонаты вывезли «в условиях строжайшей секретности» из киевского Национального музея имени Ханенко в мае 2023 года. Газета отмечает, что после начала СВО сотрудники учреждения собрали и спрятали в общей сложности 25 тыс. реликвий и, по мнению издания, «поступили мудро, сделав это», поскольку с тех пор фасад и крыша здания были повреждены, пишет РБК.

    Иконы из музея отправили во Францию через Польшу под военной охраной и в специальных контейнерах с климат-контролем. Как рассказал глава отдела византийского и восточно-христианского искусства Лувра Максимильен Дюран, никто, кроме узкого круга, не знал, что мы этим занимаемся. По его словам, немногие знали о готовящейся в Лувре выставке. Она стартовала прошлым летом и должна завершиться в конце января.

    Ранее сотрудники УФСБ по ЛНР во взаимодействии с УФСБ по ЮВО в одном из бывших офисов украинской компании по доставке и транспортировке грузов на севере ЛНР обнаружили более ста православных икон, которые военнослужащие ВС Украины планировали вывезти на территорию, подконтрольную Киеву.

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    26 января 2024, 14:16 • Новости дня
    Политолог объяснила планы украинских депутатов сложить полномочия

    Политолог Шеслер: Депутаты Рады лишились возможности легкого заработка

    Политолог объяснила планы украинских депутатов сложить полномочия
    @ Сергей Карпухин/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Раньше депутаты Верховной рады Украины могли зарабатывать деньги за принятие проолигархических законов. Сейчас таких возможностей нет, а голосовать приходится за непопулярные инициативы. Поэтому парламентарии хотят сдать мандаты и избежать ответственности. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. Ранее стало известно о желании ряда депутатов Рады сложить полномочия.

    «На Украине Раду всегда воспринимали как способ улучшения собственного благосостояния. Соответственно, в депутаты попадали люди, которые толком и не участвовали в политической и общественной жизни страны, но хотели заработать денег. Заинтересованные лица платили им за продвижение проолигархических законов», – сказала политолог Лариса Шеслер.

    «В текущих условиях таких возможностей для заработка уже нет. В то же время сейчас приближается время для голосования по крайне непопулярным у населения страны инициативам, например, закону о мобилизации. Также МВФ требует от страны изменений в системе налогообложения, против которых выступает малый бизнес. Соответственно, парламентарии хотят уйти от ответственности и предпочитают сложить полномочия», – отмечает она.

    «Выход депутатов от «Слуги народа» из Рады может грозить усилением позиций партий Петра Порошенко и Юлии Тимошенко. Сейчас они в меньшинстве, но массовое сложение мандатов способно изменить ситуацию. Тогда в парламенте чаще будут упрекать Зеленского в его провалах. Кроме того, лидеры оппозиции не против занять место главы Украины, если Запад позволит», – отмечает она.

    «Арахамия обнародовал информацию о количестве желающих сложить с себя полномочия в качестве предупреждения. Сейчас он назвал лишь число, но в следующий раз скажет фамилии. Уверена, что эти парламентарии сразу же будут объявлены предателями и «агентами Путина», которые бросили свою страну в тяжелое время. Также на них могут переложить ответственность за провалы Зеленского», – резюмировала Шеслер.

    Ранее украинские СМИ сообщили о приближающемся парламентском кризисе на Украине. Причиной стало желание многих депутатов сложить мандаты. Так, 17 парламентариев только во фракции «Слуга народа» написали подобные заявления. Такие данные приводит глава партии Владимира Зеленского в Верховной раде Давид Арахамия.

    Он отметил, что депутатов решили не отпускать, чтобы «сохранить легитимность парламента». Сейчас их в Раде 401 вместо 450. Как уточнил Арахамия, еще один законодатель будет «отпущен» по медицинским обстоятельствам. Кроме того, глава фракции «Слуга народа» отметил, что и в других партиях есть желающие отказаться от мандата.

    «В Раде пока остается 400 человек», – указал он, добавив, что принимать какие-либо решения в парламенте теперь будет сложнее, ведь для одобрения инициатив необходимо минимум 226 голосов. Арахамия утверждает, что сейчас в Верховной раде нет «единства», и ситуация хуже, чем была до начала конфликта.

    В то же время глава фракции «Слуга народа» предлагает отправлять госслужащих и депутатов на военную подготовку. По его мнению, это «может мотивировать украинцев не бояться мобилизации и проходить обучение». При этом подготовка чиновников, в отличие от остальных граждан, может быть лишь частичной, считает Арахамия. «Я не имею в виду, что мы будем вместо сессии (Верховной рады) в учебке. Это будет парт-тайм», – пояснил он. Ранее украинские издания также сообщали, что депутатов Рады и чиновников могут лишить брони от мобилизации и призвать на фронт.

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    25 января 2024, 22:02 • Новости дня
    Российская ПВО сбила реактивные снаряды Vampire над Белгородской областью
    Российская ПВО сбила реактивные снаряды Vampire над Белгородской областью
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Средства российской системы противовоздушной обороны уничтожили два снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire в небе над Белгородской областью, сообщило Минобороны.

    По данным ведомства, в четверг около 20.30 мск киевский режим предпринял попытку атаковать объекты на территории России с применением РСЗО Vampire, передает ТАСС.

    «Дежурными средствами ПВО были уничтожены два реактивных снаряда над территорией Белгородской области», – сообщили в Минобороны.

    Накануне средства ПВО сбили три украинских беспилотника над Брянской областью.

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    26 января 2024, 12:25 • Новости дня
    Актера сериала «Слово пацана» внесли в базу украинского сайта «Миротворец»

    Актера сериала «Слово пацана» Кологривого внесли в базу украинского сайта «Миротворец»

    Актера сериала «Слово пацана» внесли в базу украинского сайта «Миротворец»
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Актер Никита Кологривый, сыгравший в фильме «По щучьему велению» и сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», внесен в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец».

    На сайте указано, что Кологривого внесли базу за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины» и поддержку России, передает ТАСС.

    Также актера, снимавшегося в сериале «Черная весна» на территории Крыма, обвинили в «сознательном нарушении границ Украины».

    На портале указаны персональные данные актера и его бывшей жены, актрисы Александрины Питиримовой.

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    26 января 2024, 12:05 • Новости дня
    Киев решил отменить платы внутренним переселенцам по требованию Запада

    Tекст: Александра Юдина

    Власти Украины с марта планируют отменить выплаты на проживание ряду категорий лиц, внутренне перемещенных, в связи с требованиями западных партнеров, сообщила вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук.

    По ее словам, в стране уменьшается доходная часть бюджета, что напрямую связано с решениями их партнеров, так как они постоянно требуют верифицировать выплаты с целью их уменьшения или оптимизации, передает ТАСС со ссылкой на агентство «РБК-Украина».

    «По международным стандартам два года достаточно для того, чтобы адаптироваться», – отметила Верещук.

    Также украинский министр напомнила, что в прошлом году на выплаты внутренне перемещенным лицам из бюджета было направлено 73 млрд гривен (1,9 млрд долларов).

    В этом году власти собираются уменьшить эту сумму до 57 млрд гривен (1,5 млрд долларов).

    Уточняется, что на Украине находится около 4,9 млн человек, которые считаются внутренними переселенцами – 2,5 млн из них ежемесячно получают выплаты.

    Ранее сообщалось, что Киев может отказаться от выплат пенсий и зарплат госслужащим ради расходов на оборонный сектор в случае отсутствия денег от Запада.

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    26 января 2024, 19:05 • Новости дня
    Путин назвал геноцидом истребление русских на Украине
    Путин назвал геноцидом истребление русских на Украине
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Объявление русских нетитульной нацией и их истребление на исторических землях России – современной Украине – является геноцидом, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи со студентами – участниками специальной военной операции.

    Геополитический противник России совершил госпереворот на Украине и начал физически истреблять всех, кто был готов выстраивать нормальные отношения с Россией, заявил глава государства, передает РИА «Новости».

    «Мы тем не менее очень терпеливо, опираясь на пророссийскую часть украинского общества, разумеется, только мирными средствами выстраивали отношения, и в мыслях не было никаких других. Но, видимо, наш геополитический противник понял, что просто так перевернуть всю Украину с этим населением юго-востока, с русскоязычным населением, не удастся. И поэтому в 2014 году совершили госпереворот и начали физически истреблять всех, кто настроен был на нормальное развитие отношений с нашей страной», – сказал президент.

    «Это геноцид, по-другому назвать нельзя», – подчеркнул Путин, передает ТАСС. «Русских там объявили нетитульной нацией – закон приняли – на наших исторических территориях», – добавил он, признавшись, что сдерживается, чтобы не употреблять ненормативную лексику.

    После распада Советского Союза Украина оказалась во власти националистов и тех, кто их представляет, продолжил Путин.

    «Кого бы ни избирали с помощью юго-востока Украины <…>, все равно вот эта националистическая платформа, ее представители, очень быстро подчиняли всех своей воле, потому что они активные, энергичные и агрессивные. И все сразу им заглядывали в глазки», – сказал он.

    Ранее в Кремле заявили об устроенном Украиной геноциде русского народа.

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    26 января 2024, 17:17 • Новости дня
    Путин принял участие в закладке атомного ледокола «Ленинград»

    Россия построит атомные ледоколы «Ленинград» и «Сталинград»

    Путин принял участие в закладке атомного ледокола «Ленинград»
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге дал старт строительству атомного ледокола «Ленинград».

    Церемония закладки пятого серийного универсального атомного ледокола проекта 22220 прошла на верфи Балтийского завода. Вместе с президентом в ней приняли участие глава Росатома Алексей Лихачев, глава ВТБ Андрей Костин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, передает РИА «Новости».

    Российский лидер дал команду, после чего они взяли в руки отвертки и докрутили болты, которые фиксируют закладную доску на первой секции будущего ледокола.

    Кроме того, Путин во время церемонии заявил, что в 2025 году в России будет заложен еще один ледокол такого же класса под названием «Сталинград».

    Ледокол «Ленинград» рассчитан на 40 лет эксплуатации. Экипаж составляет 52 человека. Атомоход оснащен двухреакторной энергетической установкой с основным источником пара от реакторной установки РИТМ-200 мощностью 175 МВт. Ледоколы проекта 22220 являются самыми большими и мощными (60 МВт) атомными ледоколами в мире. Двухосадочная конструкция таких судов позволяет использовать их как в арктических водах, так и в устьях полярных рек, пишет ТАСС.

    Ранее спецпредставитель «Росатома» по вопросам развития Арктики Владимир Панов заявил, что Россия продолжает строить атомные ледоколы и наращивать грузовой оборот по Северному морскому пути. Он рассказал, что еще один новый российский атомный ледокол проекта 22220 заложат 26 января, это уже третий такой ледокол.

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    25 января 2024, 22:13 • Новости дня
    Российский посол передал французским парламентариям обращение ГД по наемникам

    Посол России во Франции передал французскими депутатами послание Госдумы о наемниках на Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Посол России во Франции Алексей Мешков передал французским депутатам послание Государственной Думы к Национальному собранию (нижней палате парламента) Франции о наемниках на Украине.

    Дипломат также передал парламентариям распечатку с сайта украинского посольства во Франции, где французов призывают вступать в украинский «иностранный легион», передает ТАСС.

    К инструкциям по вступлению в этот батальон прилагается даже специальная форма для подачи заявления на вступление.

    «Мои французские собеседники реагировали так, что они это впервые видят», – сказал Мешков.

    Ранее Госдума приняла обращение к Национальному собранию Франции в связи с участием французских наемников в боевых действиях на стороне ВСУ.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что РФ настаивает на том, что располагает надежной информацией об участии наемников из Франции в боях на Украине.

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    26 января 2024, 19:56 • Новости дня
    Путин: По Ил-76 стреляли из американской или французской системы ПВО
    Путин: По Ил-76 стреляли из американской или французской системы ПВО
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Изъятые с места крушения сбитого Ил-76 средства поражения говорят о том, что по воздушному судну стреляли с помощью французской или американской системы ПВО, сказал президент Владимир Путин на встрече со студентами-участниками спецоперации.

    «Средства поражения, на месте изъятые, говорят о том, что это именно ракета ПВО. Это значит, либо их плохо научили, либо они плохо учатся сами по себе, либо не в состоянии как следует управлять такими системами. Скорее всего, это системы Patriot американские либо европейские системы ПВО – скорее всего, французские», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Президент подчеркнул, что точный ответ будет известен через несколько дней.

    Ранее глава государства отмечал, что результаты расследования по сбитому Ил-76 опубликуют «по максимуму», чтобы украинский народ знал, что случилось на самом деле.

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