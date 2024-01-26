  • Новость часаПолитолог: Версия Украины о крушении Ил-76 не выдерживает критики
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Бракованные чешские электрички заставили Латвию с благодарностью вспомнить СССР
    Американист: Противоречия Байдена с южными штатами накалились до предела
    Ельцин заявлял Клинтону, что Россия «должна первой вступить в НАТО»
    Опубликованы кадры с места крушения Ил-76
    В Москве приступили к расшифровке черных ящиков Ил-76
    В России спрогнозировали вывод войск США из Сирии
    Во Франции заявили об «огромной провокации» ЕК против фермеров
    Посол США пригрозил Венгрии рычагами влияния
    США опередили Китай в гонке за первую экономику мира в 2023 году
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Казахский национализм рано или поздно приведет к конфликту с Москвой

    Практически любой национализм на российской периферии будет иметь антироссийский характер. Ведь его цель как раз в том, чтобы обособиться от России, от ее культурного пространства, от веков совместной с нами истории.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Зачем Европа намекает на войну с Россией

    Еще вчера европейские руководители рассказывали своим гражданам, что вот-вот нищая и разорванная в клочки Россия сдастся Зеленскому где-то в районе Мариуполя. А сегодня говорят об обязательном нападении России на Европу сразу после того, как Путин размажет Зелю. Они там реально сошли с ума?

    10 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Мы их не предали – значит, не предали себя

    Правильно спрашивать не «зачем мы начали СВО», а «ради кого». Вот ради них. Саши, его жены и дочки Поли. Его родителей. И всех тех, кто летом 2014-го ушел умирать за идею. Мы их не предали. Значит, не предали себя.

    36 комментариев
    26 января 2024, 12:54 • Новости дня

    В Кремле упрекнули Запад за отсутствие осуждения теракта с Ил-76

    Песков: Запад до сих пор не осудил теракт Киева против Ил-76

    Tекст: Ольга Никитина

    Кремль не удовлетворен итогами заседания Совета Безопасности ООН по ситуации со сбитым украинскими боевиками российским самолетом Ил-76, Запад до сих пор не осудил этот теракт, осуществленный Киевом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «До сих пор от стран Запада нет решительного осуждения этого ужасающего террористического акта, ужасающего уничтожения самолета, который перевозил [людей]», – приводит его слова ТАСС.

    Представитель Кремля напомнил, что в результате теракта погибли россияне – летчики и сопровождающие, но отметил при этом, что погибло и большое число украинских пленных. Слов осуждения, однако, не прозвучало, сказал Песков.

    Напомним, Россия призывала государства – члены Совбеза ООН осудить уничтожение Ил-76 в Белгородской области украинскими войсками.

    При этом первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский отмечал, что выступление представителя Украины на заседании Совбеза всемирной организации по теме сбитого Ил-76 было, как и всегда, параноидальным и бредовым.

    25 января 2024, 19:53 • Новости дня
    СМИ: Запад предлагал Зеленскому сбежать или принять условия Москвы

    Журналист Time Шустер рассказал, как Запад предлагал Зеленскому скрыться за границей перед началом СВО

    СМИ: Запад предлагал Зеленскому сбежать или принять условия Москвы
    @ Global Look Press via ZUMA Press

    Tекст: Вера Басилая

    Западные лидеры в день выступления президента Украины Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по международной безопасности до начала СВО призвали Владимира Зеленского остаться за границей и начать формировать правительство в изгнании, заявил журналист Time Саймон Шустер.

    Подробности предложения Запада Шустер опубликовал в книге об украинском президенте The Showman («Шоумен»), пишет РБК.

    В книге Шустера говорится, что Зеленский якобы воспринял со злостью предложение Запада бежать с Украины, у него создалось впечатление, что союзники его бросили так же, как и во время его первых переговоров в ноябре 2019 года с президентом России Владимиром Путиным в Париже. По словам Шустера, Зеленский тогда ему сказал, что не может доверять никому из своих союзников на Западе. В ответ на предложение не возвращаться Зеленский ответил: «Я позавтракал в Киеве. И поужинаю там же».

    Шустер пишет, что перед своей речью в Мюнхене Зеленский встретился с американскими политиками во главе с вице-президентом Камалой Харрис, которые ему сообщили о «неизбежности вторжения». По словам журналиста, украинские власти не верили американским разведчикам, но решили использовать эту возможность, чтобы получить от Запада оружие.

    Зеленский заявил, что США следовало бы ввести против России экономические и финансовые санкции и передать Киеву ракетные комплексы Stinger и Javelin, боевые самолеты и зенитные батареи, но Харрис посчитала такие предложения неприемлемыми.

    Журналист также пишет, что в Мюнхене многие западные союзники были уверены в неизбежности поражения Украины и предлагали заключить сделку Киеву и Москве на условиях России, посредником вызвался выступить канцлер Германии Олаф Шольц, который до этого встречался с Путиным в Москве.

    Зеленский понимал, что вступить в НАТО в ближайшие годы Киев не сможет, и был готов пойти на компромисс по этому вопросу, но отдавать территории он не хотел, утверждает журналист.

    Ранее Шустер рассказал о жизни президента Украины в бункере в первые месяцы после начала российской спецоперации.

    Коментарии (42)
    25 января 2024, 18:06 • Новости дня
    Эксперты: ВСУ уничтожили Ил-76 с пленными украинскими военными из засады
    Эксперты: ВСУ уничтожили Ил-76 с пленными украинскими военными из засады
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Руководство ПВО Украины, скорее всего, точно знало, во сколько и куда прибудет Ил-76 с украинскими военнопленными. Может быть, это не знал расчет, который пускал зенитную ракету, но те, кто дали приказ на пуск – знали определенно, считают военные эксперты.

    Несмотря на то, что сбитый самолет принадлежал Воздушно-космическим силам, а экипаж состоял из офицеров, сам рейс был «стопроцентно мирным и стопроцентно беззащитным», поскольку перевозил военнопленных для заранее согласованного обмена, указывают авторы Telegram-канала «Взгляд человека в лампасах». По их мнению, катастрофа Ил-76 – военное преступление.

    «Это невозможно списать на ошибку, «дружественный огонь», пусть и в таком странном исходе, случайность. ВСУ подло, фактически из засады, расстреляли не крейсер, не танк, не платформу для пуска ракет. Они расстреляли мирняк. Де-юре это был военный рейс, несомненно. Де-факто – гражданский. Такой же, как Ту-154, сбитый Украиной над Черным морем в 2001-м. Такой же, как «Боинг», сбитый Украиной над Донбассом в 2014-м», – подчеркивают эксперты.

    Авторы полагают, что руководство ПВО Украины наверняка знало о том, во сколько и куда прибудет Ил-76 с военнопленными, и о том, какой груз на его борту. Однако об этом мог не знать расчет, осуществивший пуск ракеты. «Но те, кто дали приказ на пуск – знали определенно», – считают эксперты.

    Эксперты считают, что требование со стороны Владимира Зеленского «международного расследования» катастрофы указывает на причастность Киева к преступлению, иначе все бы было объяснено логикой уничтожения военного самолета противника. «Чего тут расследовать, если все произошло по законам войны. Само требование «расследования» – это саморазоблачение Киева», – резюмировали авторы публикации.

    Напомним, в среду Зеленский прокомментировал атаку на российский самолет Ил-76 с пленными ВСУ, отметив, что Киев будет «настаивать на международном расследовании».

    Ранее во Франции сказали, как ВСУ могли сбить Ил-76.

    Коментарии (30)
    25 января 2024, 14:39 • Новости дня
    Во Франции сказали, как ВСУ могли сбить Ил-76

    France Info: Ил-76 могли сбить Украина при помощи ЗРК Patriot

    Tекст: Ольга Никитина

    Российский транспортный самолет Ил-76 был сбит батареей ПВО Patriot («Пэтриот») американского производства, принадлежащей украинской армии, сообщил источник во французских военных кругах.

    Об этом говорится в сообщении радиостанции France Info. При этом другие детали и обоснование именно этой версии, которую привел источник, не приводятся, передает ТАСС.

    Между тем на месте крушения российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области найдены фрагменты, предположительно, зенитной управляемой ракеты. В оперативных службах отмечали, что это подтверждает внешнее воздействие на самолет. Кроме того, на месте крушения Ил-76 обнаружены оба черных ящика воздушного судна.

    Коментарии (8)
    25 января 2024, 14:33 • Новости дня
    На месте крушения Ил-76 под Белгородом найдены фрагменты ракеты

    На месте крушения Ил-76 под Белгородом найдены фрагменты, предположительно, ракеты

    На месте крушения Ил-76 под Белгородом найдены фрагменты ракеты
    @ vk.com/newsbelgorod/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    На месте крушения российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области найдены фрагменты, предположительно, зенитной управляемой ракеты, сообщили в оперативных службах.

    Источник ТАСС сообщил, что сейчас на месте ищут любые фрагменты самолета, металлические конструкции. Поиски ведутся на обширной территории.

    «На земле найдены элементы, подтверждающие внешнее воздействие на самолет», – сказал он, добавив, что найденные фрагменты отправят на экспертизу.

    Ранее стало известно, что на месте крушения Ил-76 обнаружены оба черных ящика воздушного судна.

    Коментарии (13)
    25 января 2024, 13:54 • Новости дня
    Актер Смольянинов заявил, что Ходорковский призвал его захватить власть в России
    Актер Смольянинов заявил, что Ходорковский призвал его захватить власть в России
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Актер Артур Смольянинов, внесенный в список иноагентов и экстремистов, заявил, что иноагент Михаил Ходорковский предлагал ему возвращаться в Россию и «захватывать власть». Об этом он заявил в беседе с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом).

    Ходорковский и Смольянинов встречались в Риге, рассказал актер в беседе с пранкерами. Они представились ему главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. Беседы опубликованы в их Telegram-канале.

    Ходорковский налаживает контакты с покинувшими Россию медийными персонами, он призывает их возвращаться домой и «захватывать власть».


    Также Смольянинов заявил, что готов выступать перед украинскими военнослужащими, но только если выступление пройдет не публично. Артист добавил, что хочет получить гражданство Украины «под ключ» для всей семьи.

    До этого бывший шеф-редактор «Коммерсанта» Андрей Васильев в беседе с Вованом и Лексусом заявил, что готов отдать свой гонорар на нужды киевского режима.

    Коментарии (34)
    26 января 2024, 09:28 • Новости дня
    Раненый офицер ВСУ обратился к Киеву с неудобным вопросом

    Офицер ВСУ Мельник: Украина недостаточно заботится о раненых солдатах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинское государство рано или поздно фактически бросает своих раненых на произвол судьбы, заявил бывший командир роты 47-й механизированной бригады ВСУ старший лейтенант Николай Мельник в интервью YouTube-каналу издания «Украинская правда».

    Офицер не понаслышке знаком с украинской системой выплат по ранению: он потерял ногу во время неудачного украинского наступления летом 2023 года, передает РИА «Новости».

    Как рассказал Мельник, он возмущен политикой Украины, когда человеку просто четыре месяца «повыплачивали эту «сотку», а потом списывают. Он добавил, что даже если раненому назначают пенсию, ее не хватает для нормальной жизни.

    Мельник сообщил, что «ни разу не видел и не слышал» о том, как украинские власти помогают раненым солдатам.

    «У меня вопрос к государству: как вы себе представляете дальнейшее общение с этими людьми? Потому что вы их просто бросаете на определенном этапе», – обратился военный к чиновникам.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как украинских военных оставят без помощи и без денег.

    Коментарии (11)
    25 января 2024, 14:19 • Новости дня
    На Украине заявили об отказе продлить контракт на транзит российского газа

    Кабмин Украины заявил об отказе продлить контракт на транзит российского газа

    Tекст: Ольга Никитина

    В пресс-службе правительства Украины заявили, что не намерены продлевать контракт с Россией на транспортировку газа, который истекает в конце 2024 года.

    Вопрос использования газотранспортной сети Украины может обсуждаться со странами Евросоюза, передает канал «360» заявление кабмина Украины.

    Напомним, в конце октября «Нафтогаз» отказался продлевать договор о транзите газа из России.

    Москва заявляла, что при рассмотрении вопроса о продлении транзита газа через Украину после 2024 года учтет наличие спроса у потребителей.

    Коментарии (24)
    25 января 2024, 21:56 • Новости дня
    Опубликованы кадры с места крушения Ил-76

    СК опубликовал кадры с места крушения Ил-76 в Белгородской области

    Опубликованы кадры с места крушения Ил-76
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следственный комитет России опубликовал видео работы следователей, криминалистов и экспертов на месте авиакатастрофы в Белгородской области, где накануне потерпел крушение российский самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту.

    На кадрах видео, опубликованного в Telegram-канале ведомства, показано место падения самолета и фрагменты тел жертв.

    «Работа следователей, криминалистов и экспертов СК России на месте крушения самолета Ил-76 в Белгородской области», – говорится в публикации.

    Ранее СК возбудил дело о теракте в связи с крушением Ил-76 в Белгородской области.

    Коментарии (15)
    26 января 2024, 08:43 • Новости дня
    Полянский назвал параноидальным выступление представителя Украины в ООН

    Полянский назвал параноидальным выступление зампостпреда Киева в СБ ООН по Ил-76

    Tекст: Ольга Никитина

    Выступление представителя Украины на заседании Совбеза ООН по теме сбитого российского Ил-76 было, как и всегда, параноидальным и бредовым, заявил первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский.

    «Установка, которую моя коллега получила, – продолжать дальше врать и выгораживать киевский режим», – приводит его слова РИА «Новости».

    Полянский подчеркнул, что Россия опубликовала списки украинских пленных, которых везли для обмена, эти фамилии были доведены до украинской стороны.

    Зампостпреда Украины при ООН Кристина Гайовишин в своем выступлении пыталась утверждать, что ответственность за гибель украинских пленных якобы несет Россия. При этом она назвала военно-транспортные самолеты «легитимной военной целью».

    Россия ранее призвала государства – члены Совбеза ООН осудить уничтожение Ил-76 в Белгородской области украинскими войсками.

    Коментарии (8)
    25 января 2024, 17:04 • Новости дня
    Военкор Коц объяснил приговор убийце Татарского

    Tекст: Вера Басилая

    Военный корреспондент Александр Коц считает, что приговоренная к 27 годам колонии за теракт в петербургском кафе и убийство военкора Владлена Татарского Дарья Трепова (внесена в список террористов и экстремистов), заслуживает более строгого наказания.

    В своем Telegram-канале Коц напомнил, что пункт «б» ч. 3 ст. 205 УК предполагает пожизненное заключение, но женщинам в России его не назначают, максимальное наказание для них – 35 лет колонии за особое преступление, которым, по мнению военкора, является совершенное Треповой.

    «Трепова не просто убила известного человека. Во-первых, она сделала это в интересах нашего военного противника, по его заданию и при его прямом участии. Во-вторых, она заранее планировала переметнуться к противнику после совершения теракта. В-третьих, помимо убийства Владлена Татарского, она покалечила несколько десятков человек», – пишет Коц.

    Военкор рассказал, что Юрий Гусев ослеп после взрыва, он был на оглашении приговора. По его словам, чувствует он себя бодро, но потерял зрение и привыкает к новой жизни. Врачи пытаются вернуть зрение Гусеву, но шансов нет. Он рассказал, что от него зависят дети, мать и жена.

    По словам Коца, у другого пострадавшего Геннадия была трепанация черепа и разрыв барабанной перепонки, он до сих пор не восстановился, как и большинство раненых в том кафе. «Мы решили выразить единство со страной и пришли в одинаковых худи с триколором. Мы представляем Россию, в отличие от подсудимой, которая представляла другое государство», – заявил Геннадий в суде.

    Коц подчеркивает, что у таких как Трепова, не должно быть возможности выйти по УДО.

    Ранее суд приговорил Дарью Трепову к 27 годам колонии. В последнем слове Трепова заявила, что у нее «не было ненависти» к Татарскому и она «не желала ему смерти». По словам девушки, она не знала, что в статуэтке, подаренной ей военкору, была взрывчатка, а думала, что там спрятано прослушивающее устройство. Обвинение просило приговорить девушку к 28 годам колонии со штрафом 800 тыс. рублей.

    Напомним, взрыв в кафе Петербурга произошел 2 апреля прошлого года, тогда погиб журналист Владлен Татарский и пострадали десятки человек.

    Коментарии (10)
    26 января 2024, 12:12 • Новости дня
    Политолог: Версия Украины о крушении Ил-76 не выдерживает критики

    Политолог Скачко: Попытки Украины обвинить Россию в крушении Ил-76 так же неправдоподобны, как и слова о самообстреле Донбасса в 2014 году

    Политолог: Версия Украины о крушении Ил-76 не выдерживает критики
    @ ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Украина пытается обелить себя и Запад, поэтому хочет свалить вину за крушение Ил-76 на Россию. Офис Зеленского не может отрицать удар по самолету, поэтому решил заявить, что Москва сама спровоцировала атаку. Однако эта версия не выдерживает критики. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал украинский политолог Владимир Скачко. Ранее Россия назвала бредовым выступление Украины по теме сбитого Ил-76 в ООН.

    «Версия Украины, представленная на заседании Совбеза ООН, типичная ложь во спасение своей уже давно запятнанной репутации. Не сомневаюсь, что Франция изначально перенесла встречу, чтобы офис Зеленского смог придумать «отмазку» получше. Кроме того, это заявление призвано обелить Запад. Если выяснится, что самолет был сбит иностранными ракетами, то Европа и США станут соучастниками преступления», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Вместе с тем Украина не может отрицать, что она сбила Ил-76, поэтому заявляет, что Москва сама спровоцировала удар. Однако эта версия не выдерживает никакой критики. ВСУ сбили борт над территорией России. Это все равно, что целенаправленно ударить человека, а затем обвинить в случившемся его самого», – отмечает собеседник.

    «Но Украина не первый раз не хочет брать на себя ответственность за свои деяния и обвиняет в них Россию. В частности, крушение Ил-76 можно поставить в один ряд с историями о Донбассе, который в 2014 году якобы обстреливал сам себя. Напомню, Киев тогда неоднократно обвинял в этом республики», – подчеркивает он.

    «Более того, Украина и дальше продолжит совершать провокации и обвинять в них Россию. Это нужно для того, чтобы испортить нашу репутацию в глазах других стран. Также офис Зеленского будет пытаться подтолкнуть Кремль к ответным действиям, чтобы вновь возложить вину на Москву. Поэтому нам нельзя поддаваться на подобные вызовы», – резюмировал Скачко.

    Ранее постоянный представитель России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что выступление представителя Украины на заседании Совбеза ООН по теме сбитого российского Ил-76 было параноидальным и бредовым. «Установка, которую моя коллега получила, – продолжать дальше врать и выгораживать киевский режим», – отметил он.

    Напомним, зампостпреда Украины при ООН Кристина Гайовишин в своем выступлении пыталась утверждать, что ответственность за гибель украинских пленных якобы несет Россия, так как она должна была обеспечивать безопасность на своей территории. Кроме того, по ее словам, Москва не предоставила данные о числе транспортных средств, маршрутах и средствах перевозки пленных. Также дипломат назвала военно-транспортные самолеты «легитимной военной целью».

    Между тем Россия призвала государства – члены Совбеза ООН осудить атаку на Ил-76 в Белгородской области. Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что членам СБ ООН и руководству организации следует осудить «этот и все другие террористические акты киевской хунты». По его словам, в этой ситуации молчание только укрепляет уверенность «коррумпированного диктаторского режима Зеленского».

    Напомним, в Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. Как сообщили в Минобороны РФ, всего на борту находились 74 человека. Из них – 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в регион для обмена. Кроме них на борту были шесть членов экипажа и трое сопровождающих, уточнили в ведомстве.

    «Пилот смог увести горящий Ил-76 от домов деревни Яблоново, борт упал в поле», – сообщило Минобороны. На место ЧП выехала комиссия Воздушно-космических сил для установления причин катастрофы. Никто из местных жителей не пострадал.

    Самолет потерпел крушение около 11.00 мск в среду. Незадолго до появления сообщения Минобороны губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о «происшествии» в Корочанском районе и заявил, что срочно направляется на место событий.

    Позже в военном ведомстве подчеркнули, что самолет был поражен при помощи зенитного ракетного комплекса, находящегося в селе Липцы Харьковской области. Радиолокационные средства ВКС зафиксировали пуск двух украинских ракет. Также на месте крушения были найдены черные ящики самолета, которые были переданы следствию.

    По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Украина самостоятельно подтвердила свою причастность к крушению. Он также отметил, что офис Зеленского не мог не знать о планирующемся обмене пленными. При этом он подчеркнул, что России не важна готовность западных стран поверить Москве.

    Коментарии (7)
    25 января 2024, 22:02 • Новости дня
    Российская ПВО сбила реактивные снаряды Vampire над Белгородской областью
    Российская ПВО сбила реактивные снаряды Vampire над Белгородской областью
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Средства российской системы противовоздушной обороны уничтожили два снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire в небе над Белгородской областью, сообщило Минобороны.

    По данным ведомства, в четверг около 20.30 мск киевский режим предпринял попытку атаковать объекты на территории России с применением РСЗО Vampire, передает ТАСС.

    «Дежурными средствами ПВО были уничтожены два реактивных снаряда над территорией Белгородской области», – сообщили в Минобороны.

    Накануне средства ПВО сбили три украинских беспилотника над Брянской областью.

    Коментарии (7)
    25 января 2024, 20:12 • Новости дня
    СК возбудил дело о теракте в связи с крушением Ил-76 в Белгородской области
    СК возбудил дело о теракте в связи с крушением Ил-76 в Белгородской области
    @ ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Предварительные данные с осмотра места происшествия говорят о том, что военный грузовой российский самолет Ил-76 в Белгородской области подвергся атаке зенитной ракетой с территории Украины, сообщили в Следственном комитете России.

    Самолет атаковали с территории Украины, свидетельствуют первоначальные результаты следственных действий, возбуждено дело о теракте, следует из сообщения в Telegram-канале Следственного комитета.

    В ходе осмотра места происшествия обнаружены фрагментированные останки людей, бортовые самописцы воздушного судна, которые направлены на расшифровку. По изъятым фрагментам фюзеляжа и другим вещественным доказательствам назначены экспертизы. Допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего, осмотр места происшествия продолжается.

    В Кремле ранее заявили, что Киев совершил совершенно чудовищный акт, сбив российский самолет Ил-76, и призвали к международному расследованию преступлений киевского режима.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, зачем ВСУ сбили самолет с украинскими военнопленными.

    Коментарии (7)
    25 января 2024, 18:56 • Новости дня
    В Минобороны ФРГ заявили о тупике на Украине

    Глава Минобороны ФРГ Писториус заявил о тупике на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Обстановка на украинском фронте зашла в тупик, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

    Ситуация на фронте «увязла», «ни одна сторона не продвигается вперед», сказал Писториус в интервью газете Bild.

    Он отметил, что в дальнейшем будет осторожнее с прогнозами по этой ситуации, передает ТАСС.

    Ранее Писториус пообещал передать киевскому режиму шесть многоцелевых вертолетов Sea King.

    Коментарии (0)
    25 января 2024, 23:26 • Новости дня
    В ООН подтвердили получение запроса России о списке погибших в Буче

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Организация объединенных наций проучила запрос России на предоставление ей списка погибших в Буче весной 2022 года, сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

    «Мы получили этот запрос», – передает его слова ТАСС.

    Ранее глава МИД России на заседании Совбеза ООН заявил, что организация, несмотря на многочисленные запросы российской стороны, так и не предоставила этот список.

    В декабре прошлого года Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) заявило, что у них нет контактов с украинской стороной по вопросу о списке «жертв в Буче».

    Коментарии (2)
    Главное
    Выживший в Афганистане пилот опроверг слухи о 1,2 млн долларов на борту Falcon
    Российская ПВО сбила реактивные снаряды Vampire над Белгородской областью
    Турция официально одобрила вступление Швеции в НАТО
    Киев решил отменить платы внутренним переселенцам по требованию Запада
    В США впервые казнили человека с помощью чистого азота
    Россиян предупредили о росте цен на корм для кошек и собак
    Актера сериала «Слово пацана» внесли в базу украинского сайта «Миротворец»

    Как газ пойдет через Украину без контракта

    Словакия начала договариваться с Украиной о том, чтобы продолжить получать российский газ после окончания транзитного договора с Газпромом в этом году. Завершение соглашения – не приговор. Транзит может быть продолжен даже без него. Как это возможно и что может помешать? Подробности

    Перейти в раздел

    Хамство в адрес Трампа станет «лебединой песней» Зеленского

    «Сначала подумай, а потом говори». Таким стал ответ президента Украины Владимира Зеленского Дональду Трампу на его предложения по урегулированию конфликта. Очевидно, Зеленский сказал это, не подумав о своей собственной участи. Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем ВСУ сбили самолет с украинскими военнопленными

    «Актом безумного варварства» назвали в МИД России новое преступление, совершенное ВСУ. На этот раз ПВО Украины не просто сбила российский военно-транспортный самолет, но вместе с тем уничтожила собственных сограждан – украинских военнопленных. У трагедии может быть и циничная политическая подоплека. Подробности

    Перейти в раздел

    Бракованные чешские электрички заставили Латвию с благодарностью вспомнить СССР

    Грандиозный скандал разворачивается в Латвии. Руководство местной железнодорожной компании вынуждено было подать в отставку из-за бракованных электричек, поставленных Чехией. Хваленое европейское качество спасовало там, где десятилетиями успешно работали поезда советского производства. Что же произошло? Подробности

    Перейти в раздел

    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Словаки передумали вредить Украине

      Встреча премьер-министров Украины и Словакии в Ужгороде как будто заставила Братиславу поменять свою позицию. Прежде Роберт Фицо критиковал финансирование Украины за счет ЕС и клялся не поставлять ей оружие. Теперь звучат совсем другие обещания. Словакия даже хочет вступления Киева в Евросоюз. Что же произошло?

    • Украина уничтожает своих пленных

      Украинская пропаганда радостно объявила об уничтожении российского военно-транспортного самолета Ил-76 над Белгородской областью. Но вскоре выяснилось, что на его борту находились 65 военнопленных, которых ВС РФ должны были передать ВСУ в рамках обмена.

    • Когда Германия выйдет из ЕС

      Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель высказалась за проведение в Германии референдума о выходе из ЕС по британскому образцу. Это может произойти в том случае, если «Альтернатива» придет к власти, в чем лично Вайдель не сомневается и даже называет сроки возможной победы.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность российских платежных систем

      Уход с российского рынка западных сервисов, обеспечивающих предоставление финансовых услуг, привел к расцвету отечественных платежных систем (банковских карт «Мир», системы быстрых платежей СБП, системы передачи финансовых сообщений СПФС). Взрывной рост их популярности – в нашей инфографике.

    • Самые растущие отрасли российской промышленности

      Российская промышленность переживает в последнее время бурный рост, иногда на десятки процентов в годовом выражении. Какие отрасли растут быстрее всего – в нашей инфографике

    Перейти в раздел

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

    • Байден оставил Зеленского без подарка на Рождество

      Визит президента Украины в Вашингтон с целью добиться от США очередных денежных траншей закончился провалом. Разногласия внутри Конгресса по-прежнему мешают утвердить многомиллиардную программу помощи Украине, и уже заявлено, что сделать это будет «практически невозможно» до Рождества.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............