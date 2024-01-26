Ирак уведомил Москву о готовности США вывести своих военных из страны

Лаврентьев: Ирак сообщил России о готовности США вывести свой военный контингент

Tекст: Елизавета Шишкова

По его словам, американский посол в Багдаде заявил о готовности к выводу контингента. «Я еще даже специально переспросил наших иракских друзей, не получили ли они отказ на выполнение требований. Они ответили, что США согласились», – отметил Лаврентьев, передает РИА «Новости».

В Ираке подтвердили, что у страны есть силы поддерживать порядок «практически на всей территории». В связи с этим Багдад готов взять на себя всю ответственность по обеспечению безопасности и не нуждается в присутствии военной компоненты.

Лаврентьев добавил, что сейчас стоит вопрос о сроках и порядке вывода американского контингента. Он пояснил, что это можно сделать за месяц-два как это было в Афганистане, а можно растянуть на годы. В частности, можно сделать так, что военный контингент вроде бы будет выведен, а вместо него будет введен контингент ЧВК, так что воинское присутствие сохранится.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем вывод американских войск из Ирака обернется для всего региона.