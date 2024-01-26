Правильно спрашивать не «зачем мы начали СВО», а «ради кого». Вот ради них. Саши, его жены и дочки Поли. Его родителей. И всех тех, кто летом 2014-го ушел умирать за идею. Мы их не предали. Значит, не предали себя.26 комментариев
Ирак уведомил Москву о готовности США вывести своих военных из страны
Лаврентьев: Ирак сообщил России о готовности США вывести свой военный контингент
Россия получила уведомление Ирака о готовности США вывести из этой страны свой военный контингент, сейчас вопрос заключается в том, сколько времени это займет и какая будет процедура, заявил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.
По его словам, американский посол в Багдаде заявил о готовности к выводу контингента. «Я еще даже специально переспросил наших иракских друзей, не получили ли они отказ на выполнение требований. Они ответили, что США согласились», – отметил Лаврентьев, передает РИА «Новости».
В Ираке подтвердили, что у страны есть силы поддерживать порядок «практически на всей территории». В связи с этим Багдад готов взять на себя всю ответственность по обеспечению безопасности и не нуждается в присутствии военной компоненты.
Лаврентьев добавил, что сейчас стоит вопрос о сроках и порядке вывода американского контингента. Он пояснил, что это можно сделать за месяц-два как это было в Афганистане, а можно растянуть на годы. В частности, можно сделать так, что военный контингент вроде бы будет выведен, а вместо него будет введен контингент ЧВК, так что воинское присутствие сохранится.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем вывод американских войск из Ирака обернется для всего региона.