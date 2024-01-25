Пострадавшим от утечки персональных данных решили давать компенсацию

Tекст: Валерия Городецкая

Инициатива заключается в создании механизма обязательного финансового обеспечения оператором персональных данных ответственности перед гражданами за утечку, рассказал Шейкин в ходе пресс-конференции, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Суть инициативы в том, что компания, которая оперирует персональными данными, должна будет иметь у себя финансовое обеспечение на постоянной основе, для того чтобы компенсировать моральный вред тем людям, чьи персональные данные утекли в сеть», – пояснил сенатор.

Это позволит решить проблему финансового обеспечения вреда, который приносится субъектам персональных данных, позволит повысить уровень защищенности прав граждан и поспособствует более серьезному подходу компаний к защите такой информации, уверен Шейкин.

Кроме того, сенатор обсудил деятельность белых хакеров – специалистов, занимающихся поиском уязвимостей информационных систем. Они предотвращают кибератаки и минимизируют их последствия.

Белые хакеры находятся вне правового поля, поэтому сенатор совместно с экспертами по информационной безопасности разработал отдельный проект федерального закона о деятельности по поиску уязвимостей и оценки защищенности систем.

Шейкин также отметил необходимость создания единой цифровой платформы для подачи или присоединения к коллективным искам.

«Мы отправили проект закона в министерство юстиции и в судебный департамент при Верховном суде. Уже получены ответы, что в пределах своих компетенций они не против, поддерживают», – заключил сенатор.