Правильно спрашивать не «зачем мы начали СВО», а «ради кого». Вот ради них. Саши, его жены и дочки Поли. Его родителей. И всех тех, кто летом 2014-го ушел умирать за идею. Мы их не предали. Значит, не предали себя.12 комментариев
Пострадавшим от утечки персональных данных решили давать компенсацию
Россияне, пострадавшие от утечки персональных данных, смогут рассчитывать на компенсацию от компаний, которые допустили эти утечки. С такой инициативой выступил зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации (СФ), член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин.
Инициатива заключается в создании механизма обязательного финансового обеспечения оператором персональных данных ответственности перед гражданами за утечку, рассказал Шейкин в ходе пресс-конференции, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«Суть инициативы в том, что компания, которая оперирует персональными данными, должна будет иметь у себя финансовое обеспечение на постоянной основе, для того чтобы компенсировать моральный вред тем людям, чьи персональные данные утекли в сеть», – пояснил сенатор.
Это позволит решить проблему финансового обеспечения вреда, который приносится субъектам персональных данных, позволит повысить уровень защищенности прав граждан и поспособствует более серьезному подходу компаний к защите такой информации, уверен Шейкин.
Кроме того, сенатор обсудил деятельность белых хакеров – специалистов, занимающихся поиском уязвимостей информационных систем. Они предотвращают кибератаки и минимизируют их последствия.
Белые хакеры находятся вне правового поля, поэтому сенатор совместно с экспертами по информационной безопасности разработал отдельный проект федерального закона о деятельности по поиску уязвимостей и оценки защищенности систем.
Шейкин также отметил необходимость создания единой цифровой платформы для подачи или присоединения к коллективным искам.
«Мы отправили проект закона в министерство юстиции и в судебный департамент при Верховном суде. Уже получены ответы, что в пределах своих компетенций они не против, поддерживают», – заключил сенатор.