Баста заявил о переходе СКА Ростов в Медиалигу

Правильно спрашивать не «зачем мы начали СВО», а «ради кого». Вот ради них. Саши, его жены и дочки Поли. Его родителей. И всех тех, кто летом 2014-го ушел умирать за идею. Мы их не предали. Значит, не предали себя.0 комментариев
Правильно спрашивать не «зачем мы начали СВО», а «ради кого». Вот ради них. Саши, его жены и дочки Поли. Его родителей. И всех тех, кто летом 2014-го ушел умирать за идею. Мы их не предали. Значит, не предали себя.0 комментариев
Европейские политики, претендующие на власть в будущем, задумываются о том, как они будут строить отношения с США, Китаем или Россией на фоне стремительно меняющегося мирового порядка.2 комментария
Помолитесь о погибших русских летчиках, русских солдатах и простите погибших сегодня врагов. Они уже отвечают не перед нами.17 комментариев
Жена Карпина сообщила о предстоящем переезде вместе с детьми в Эстонию
Она написала в соцсетях, что семья всегда жила в Эстонии, но временно переехала в Ростов в связи с работой мужа, передает RT.
Теперь, по ее словам, дочерям нужно готовиться к школе, и летом семья переедет насовсем.
В ноябре РФС продлил контракт с Карпиным до 2024 года. Он возглавляет национальную команду с 2021 года.
BBC: Японцы возмущены победой украинки в конкурсе «Мисс Япония»
Итоги конкурса красоты «Мисс Япония – 2024» были подведены 22 января, победительницей стала 26-летняя уроженка украинского Тернополя Каролина Шиино, переехавшая в Японию в возрасте пяти лет, передают «Известия». Девушка стала первой натурализованной гражданкой Японии, которая одержала победу в конкурсе.
Японские пользователи соцсетей с недоумением отнеслись к победе украинки в конкурсе. Многие заявили, что девушка, несмотря на свою красоту, совсем не выглядит как японка.
Часть японцев выразила мнение, что украинку выбрали победительницей из политических соображений. «Если бы она родилась русской, она бы не победила. Ни в коем случае. Очевидно, что теперь критерии – это политическое решение. Какой печальный день для Японии!» – написал один из комментаторов.
Ранее на Украине пожаловались на «несправедливую» конкуренцию с россиянкой на «Мисс Земля».
Зеленский призвал провести международное расследование крушения Ил-76
Как указал Зеленский во время обращения, опубликованного в его Telegram-канале после полуночи, ГУР занимается выяснением судьбы всех пленных. По его словам, он поручил министру иностранных дел Украины проинформировать партнеров о имеющихся данных в Киеве. Он подчеркнул, что Украина «будет настаивать на международном расследовании», передает РИА «Новости».
В среду российская сторона запросила срочное заседание Совбеза ООН из-за сбитого киевским режимом Ил-76.
Позже зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский заявил, что Франция отказалась назначить срочное заседание Совбеза ООН по сбитому Ил-76 в Белгородской области. Он назвал такое решение попыткой выгородить киевский режим и «выиграть время» и дать своим «украинским клиентам» время выдумать хоть какое-то «правдоподобное объяснение происходящего».
«Сегодня в 11.15 киевским режимом совершен террористический акт, в результате которого был сбит самолет Военно-транспортной авиации России, выполнявший рейс по маршруту аэродром Чкаловский – Белгород для перевозки украинских военнослужащих для обмена», – сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
По данным Минобороны, Ил-76 был поражен при помощи зенитного ракетного комплекса, находящегося в селе Липцы Харьковской области. Радиолокационные средства воздушно-космических сил России зафиксировали пуск двух украинских ракет, которыми был сбит самолет.
В ведомстве также подтвердили гибель всех находившихся на борту Ил-76 людей, в их числе шесть членов экипажа, 65 украинских пленных и трое сопровождающих.
Украинское руководство знало о том, что в среду самолетом Военно-транспортной авиации украинские военнопленные будут доставлены на аэродром Белгород для обмена, указали в ведомстве.
«И тем не менее, нацистский киевский режим пошел на данный шаг, преследуя цель обвинить Россию в уничтожении украинских военных. Совершением данного теракта украинское руководство показало свое истинное лицо – пренебрегло жизнями своих граждан», – подчеркнуло Минобороны.
Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала в своем Telegram-канале список украинских военнопленных, находившихся на борту Ил-76.
В среду в Белгородской области разбился самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту. Москва назвала атаку Украины на Ил-76 с военнопленными «актом безумного варварства», Минобороны Украины отказалось признавать ответственность за инцидент.
Кардиолог Ашихмин: Народ внезапно обнаружил у себя повышенный холестерин
«У нас в стране в последнее время наблюдается распространенность высокого холестерина (гиперхолестеринемия). Скорее всего, во-первых, это связано с тем, что просто больше начали тестировать на холестерин. Во-вторых, в бланках появились новые нормы», – говорит Ашихмин.
Он объясняет, что ранее норма холестерина была завышена, однако позже пришли к обратному мнению. «Сейчас лаборатории подчеркивают красным тот холестерин, который много лет назад считался нормальным. Поэтому народ внезапно обнаружил у себя повышенный холестерин», – делится собеседник.
Врач рекомендует сдавать анализы на холестерин при отсутствии проблем в детстве уже с 18-летнего возраста. Частота сдачи должна зависеть от результатов: при низком или нормальном уровне холестерина – раз в пару-тройку лет, при высоком – регулярно и под наблюдением специалиста.
После 40 лет уровень холестерина следует измерять ежегодно. Также он предупреждает, что если холестерин липопротеинов низкой плотности больше 3,3 мМоль/л, то это должно стать поводом для обращения к кардиологу. Такой показатель говорит о повышенном уровне общего холестерина.
Ранее врач-превентолог Ванесса Принц рассказала, что длительное сидение повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, грозит ожирением, повышением уровня холестерина и гликированного гемоглобина в крови.
МИД: Действие соглашения о приграничном сотрудничестве с Финляндией прекращено
Как сообщили в ведомстве, соглашение утратило силу 24 января 2024 года, передает ТАСС. Документ действовал с 2012 года, он был подписан 13 апреля в Хельсинки.
Напомним, в октябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия соглашения между Россией и Финляндией о содействии приграничному сотрудничеству.
Захарова призвала журналистку Би-би-си «наслаждаться ответом» Лаврова
Журналистка Би-би-си задала Лаврову вопрос о крушении самолета Ил-76 с украинскими пленными в Белгородской области, причем во второй части вопроса, которую глава МИД России попросил повторить, поинтересовалась: «Не переживаете ли вы, что вам никто не поверит?» Фрагмент пресс-конференции опубликован «Пятым каналом».
Позицию западных политиков и СМИ министр назвал дискредитированной. Лавров в этой связи напомнил о ситуации с Бучей. Он отметил, что украинская сторона на протяжении уже двух лет не может предоставить имена и фамилии людей, чьи тела были продемонстрированы в сообщениях западных СМИ, в том числе в репортаже Би-би-си. Британскую телерадиокомпанию Лавров назвал автором той «сенсации».
Британская журналистка стала возражать и перебивать министра, на что Лавров сказал: «Я вас не перебивал».
Лавров подчеркнул, что Киев точно знал о том, кто находится на борту Ил-76, и тем не менее украинские боевики приняли решение сбить самолет. Он посоветовал британской журналистке задать этот вопрос украинской стороне. Глава МИД выразил сомнение в том, что украинцы признаются, «но то, что они знают, что там были военнослужащие, это точно».
«Верите ли в это вы, – сказал Лавров, обращаясь к журналистке, – при всем уважении к Би-би-си, я не сильно этим озабочен».
Автор вопроса вновь пыталась возразить, на что Мария Захарова сказала по-английски: «Извините, коллега из Би-би-си, сохраняйте спокойствие и наслаждайтесь ответом».
Напомним, ранее аппарат губернатора и правительства Оренбургской области назвал имена всех членов экипажа потерпевшего крушения Ил-76, а перед этим главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала список украинских военнопленных, находившихся на борту Ил-76.
Многие комментаторы назвали ролик креативным, но часть заметила, что эта идея неоригинальная, а позаимствована из старого рекламного ролика чипсов Doritos, передает «Могилев онлайн».
Ранее американский бренд пива Bud Light подвергся критике из-за рекламы с трансгендерной женщиной.
Как указали в Telegram-канале Добровольческого корпуса, данный объект российские разведчики обнаружили еще год назад, но все это время подробности операции и ее подготовка держались в тайне. Отмечается, что военные выпиливали проходы в трубе, заглушая звуки от своих работ интенсивным артиллерийским и минометным обстрелом украинских позиций.
В корпусе сообщили, что первая попытка оказалась неудачной, поскольку военным не хватило кислорода и пришлось делать дополнительные вентиляционные шурфы, но затем произошло половодье, которое затопило трубу.
Сейчас, по данным Добровольческого корпуса, «Ветеранам» удалось достичь задуманного. Благодаря успешной операции военные вышли в тыл противника и отрезали большую часть укреплений ВСУ под Авдеевкой, взяв при этом в плен группу украинских бойцов, говорится в сообщении.
Ранее украинские военные пожаловались, что российский спецназ уже «ходит» по Авдеевке.
Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские войска на сегодня находятся в 16 км от Донецка в сторону Авдеевки и в 33 км – в сторону Марьинки.
Лавров указал, что сразу после авиакатастрофы в украинских СМИ появились сообщения об очередной победе «доблестных вооруженных сил Украины», однако после выяснения обстоятельств позиция в украинской прессе резко изменилась, передает ТАСС.
«Но как только стало известно, что это был рейс, перевозивший военнопленных для обмена, <…> сразу же украинская пропаганда стала заметать под ковер бравурные сообщения о своих «победах» и пытается придумать какие-то другие объяснения», – заявил министр.
Ранее Россия запросила заседание СБ ООН по сбитому Украиной Ил-76.
«К сожалению, крушение Ил-76 не позволит многим российским парням поскорее вернуться домой из украинского плена. Переговорный процесс по данному направлению всегда сложен. Согласование списков, обсуждение деталей передачи людей – все это решается на протяжении долгих месяцев», – сказал Александр Коц, специальный корреспондент «Комсомольской правды».
«Учитывая полную недоговороспособность офиса Зеленского, любой обмен всегда воспринимался в качестве маленькой победы. Текущий процесс был сорван в результате катастрофы, которая, скорее всего, случилась по вине нашего противника», – отмечает он.
«В связи с этим никакой реакции со стороны офиса Зеленского мы до сих пор и не увидели. Они наверняка продумывают способы раскачки произошедшего в подконтрольных медиа, чтобы выставить виноватой Россию», – акцентирует собеседник.
«Очевидно, что инцидент откладывает перспективу возвращения наших парней в лучшем случае на несколько месяцев. Назвать даже примерные сроки согласования всех деталей с украинской стороной практически невозможно. Однако руководство России наверняка приложит максимум усилий, чтобы ускорить этот тяжелый процесс», – резюмирует Коц.
Ранее в Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. Как сообщили в Минобороны РФ, всего на борту находились 74 человека. Из них – 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в регион для обмена. Кроме них на борту были шесть членов экипажа и три сопровождающих, уточнили в ведомстве.
«Пилот смог увести горящий Ил-76 от домов деревни Яблоново, борт упал в поле», – сообщило Минобороны. На место ЧП выехала комиссия Воздушно-космических сил для установления причин катастрофы.
Самолет потерпел крушение около 11:00 мск. Незадолго до появления сообщения Минобороны губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о «происшествии» в Корочанском районе и заявил, что срочно направляется на место событий.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков воздержался от комментариев по катастрофе. «Пока не могу ничего сказать, это достаточно свежая информация, будем сейчас с ней разбираться», – ответил он на просьбу прокомментировать данные.
Депутат Госдумы Андрей Картаполов заявил, что самолет с пленными был сбит ПВО Украины. «Руководство Украины прекрасно знало о готовящемся обмене, прекрасно знало, как военнопленные будут доставляться. Ил-76 сбит тремя ракетами Patriot или Iris-T», – сказал он.
Украинские СМИ со ссылкой на источники в генштабе также сообщали, что трагедия с Ил-76 – это «работа ВСУ». Примечательно, однако, что после сообщений о военнопленных на борту одно из изданий отредактировало новость, убрав упоминание об ответственности страны.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу в связи с катастрофой. Он также предложил разобраться, какие ракеты или пусковые установки были использованы.
Володин в ходе пленарного заседания палаты обратился к главе комитета Думы по обороне Андрею Картаполову, предложив подготовить соответствующее обращение, чтобы депутаты в США и Германии «наконец-то прозрели, кого они финансируют и кому помогают», передает РИА «Новости».
Спикер нижней палаты российского парламента подчеркнул, что поддержку Запад оказывает нацистскому режиму в Киеве, и Германия и США должны осознать свою ответственность, «а депутаты парламентов должны объявить им импичмент».
«Своих солдат расстреляли в воздухе. <…> Пилотов наших военно-транспортного самолета, которые осуществляли гуманитарную миссию, расстреляли беззащитных. Ракетами американскими, немецкими», – заключил Володин.
В Минобороны России сообщили ранее, что в среду в Белгородской области рухнул самолет Ил-76, на борту воздушного судна находились украинские военнопленные.
Украинское Минобороны заявило, что не может подтвердить поражение Ил-76 в Белгородской области ВСУ, сообщило украинское телевидение, передает РИА «Новости».
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что все, кто находился на борту упавшего самолета, погибли.
Минобороны России указывало, что на борту были 74 человека, включая 65 украинских военнопленных, перевозимых для обмена. В самолете также были шесть членов экипажа и трое сопровождающих.
Издание «Украинская правда», заявившее, что ВСУ сбили Ил-76 под Белгородом, поменяло эту новость после заявлений Минобороны России об украинских военнопленных на борту.
Мирошник написал в своем Telegram-канале, что Киев показал полное пренебрежение к человеческой жизни, поскольку в нарушение договоренностей убил российских летчиков и бойцов сопровождения, а также «пустил в расход» собственных граждан.
«Этот кровавый инцидент ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей и в каких угодно форматах», – подчеркнул дипломат. По его словам, нет сомнений в том, что данные Киевом гарантии будут нарушены: если они еще их не нарушили, то непременно нарушат.
Украинская диктатура, указал он, продемонстрировала свое нацистское бесчеловечное нутро, демонстративно отправив на тот свет тех, за которых они так якобы «боролись» и так ждали.
Минобороны России указывало, что на борту были 74 человека, включая 65 украинских военнопленных, перевозимых для обмена. В самолете также находились шесть членов экипажа и трое сопровождающих.
Белый дом более не интересует миссия ВС США в Сирии, утверждают источники Foreign Policy, передает ТАСС. Сейчас внутри администрации обсуждают вопрос о возможном выводе войск, но окончательного решения пока нет.
Ранее военную базу США у нефтяного месторождения Эль-Омар в Сирии атаковали беспилотники, после этого США нанесли артиллерийский и ракетный удары по проиранским шиитским формированиям в окрестностях Дейр-эз-Зора в 420 км от Дамаска.