  • Новость часаРоссийская разведка предупредила о провокациях Запада из-за неудач на Украине
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    Европейские политики, претендующие на власть в будущем, задумываются о том, как они будут строить отношения с США, Китаем или Россией на фоне стремительно меняющегося мирового порядка.

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    Андрей Медведев Андрей Медведев Оставьте бесовщину бандеровцам

    Помолитесь о погибших русских летчиках, русских солдатах и простите погибших сегодня врагов. Они уже отвечают не перед нами.

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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Бельгия – лучшая мишень для жестких действий России

    Бельгия активно взялась за антироссийские заявления и действия. Именно она предложила изъять принадлежащие России 280 млрд евро. Но эта страна – весьма уязвима, и Россия в ответ могла бы доставить бельгийцам множество неприятностей, разгребание которых заставит и их самих, и Евросоюз в целом ослабить внимание к нам и Украине.

    15 комментариев
    25 января 2024, 08:51 • Новости дня

    Сенатор Рэнд Пол раскритиковал Конгресс за нежелание наладить отношения с Россией

    Сенатор Рэнд Пол: Конгресс США не пытается наладить отношения с Россией

    Tекст: Ольга Никитина

    Сенатор от Республиканской партии Рэнд Пол в интервью популярному американскому телеведущему Такеру Карлсону заявил, что политики в США застряли в прошлом, мышлении времен холодной войны, и не пытаются наладить отношения с Москвой.

    По словам сенатора, конгрессмены США не понимали, что «будущее могло бы быть иным», если бы американские власти предприняли попытки наладить отношения с Россией, передает RT.

    Как ранее отмечал Рэнд Пол, ситуация на поле боя говорит о том, что Украине нужно задуматься о переговорах с Россией для урегулирования конфликта.

    23 января 2024, 20:04 • Новости дня
    Экс-сотрудник Пентагона назвал будущую столицу Украины

    Экс-сотрудник Пентагона Брайен: Столицу Украины могут перенести во Львов

    Экс-сотрудник Пентагона назвал будущую столицу Украины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская столица может быть перенесена во Львов после поражения украинской армии, предположил бывший сотрудник Пентагона и старший научный сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института Стивен Брайен.

    Новая политика США в отношении украинского режима призвана справиться с новой реальностью, в которой Киев проиграет в конфликте с Россией, и, возможно, придется эвакуировать столицу Украины, заявил Брайен в статье для Asia Times, передает ТАСС.

    Вероятно, ее перенесут во Львов, указал экс-сотрудник Пентагона. Он также отметил, что в украинской столице ходят слухи о том, что президент страны Владимир Зеленский намерен уволить главу ВСУ Валерия Залужного, которого должен заменить Буданов. По мнению Брайена, Зеленский и Залужный уже некоторое время не ладят друг с другом. Формальным поводом для увольнения станет ситуация вокруг Авдеевки.

    У ВСУ нет возможности остановить российскую армию, это понимают в ЕС и в США, потому Европа «в панике», а Вашингтон пытается выстроить новую политику в отношении украинского кризиса, полагает эксперт.

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    23 января 2024, 21:59 • Новости дня
    Пентагон обозначил сроки передачи Киеву первых F-16
    Пентагон обозначил сроки передачи Киеву первых F-16
    @ REUTERS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Запад рассчитывает передать Украине первые истребители-бомбардировщики F-16 и технику для их обслуживания уже в 2024 году, сообщила помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер.

    Помощь будет включать в себя, в том числе, обучение летчиков, подготовку техников, инфраструктуры, передачу платформ, запасных частей и боеприпасов, передает ТАСС.

    Ранее издание Berlingske писало, что Дания решила поставить Украине истребители F-16 на полгода позже, чем планировала.

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    22 января 2024, 19:20 • Новости дня
    Лавров: Любой желающий может купить поставленные Киеву винтовки М16 за криптовалюту

    Лавров: США признали перепродажу западного оружия Украиной

    Лавров: Любой желающий может купить поставленные Киеву винтовки М16 за криптовалюту
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Вашингтон официально признал наличие проблемы, касающейся перепродажи западного оружия, предназначенного для ВСУ, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе заседания СБ ООН по ситуации на Украине.

    Он указал на недавний доклад Пентагона, в котором говорится о том, что утечка оружия, предназначенного для Киева, превышает 1 млрд долларов, передает ТАСС.

    Министр указал, что любой желающий может купить поставленные Киеву американские винтовки М16 за криптовалюту, чем пользуются террористические группировки.

    Ранее в российской хакерской группе RaHDIt сообщали, что украинская разведка ведет работу с криминалом и контрабандистами для перепродажи оружия на черном рынке.

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    23 января 2024, 20:21 • Новости дня
    Лавров: Россия не собирается «бежать к Дядюшке Сэму просить прощения»
    Лавров: Россия не собирается «бежать к Дядюшке Сэму просить прощения»
    @ МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона не портила отношений с американской, потому она не станет бежать «в Вашингтон к Дядюшке Сэму просить прощения», заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Россия не портила отношения с Соединенными Штатами, сказал Лавров в ответ на вопрос CBS, передает ТАСС. По его словам, российская сторона не собирается проявлять инициативу и «бежать в Вашингтон, к Дядюшке Сэму, просить прощения и говорить, что мол, мы плохо себя вели».

    Глава российского МИД находится в Нью-Йорке для участия в дебатах СБ ООН по Ближнему Востоку и заседании по Украине. Ожидается также ряд двусторонних встреч. При этом контактов Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена не запланировано.

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    24 января 2024, 13:29 • Новости дня
    Володин: Украинцы расстреляли американскими, немецкими ракетами самолет гуманитарной миссии
    Володин: Украинцы расстреляли американскими, немецкими ракетами самолет гуманитарной миссии
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Госдума подготовит обращение к Конгрессу США и Бундестагу Германии с тем, чтобы разобраться в том, какими ракетами сбили самолет Ил-76 в Белгородской области, такое поручение дал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    Володин в ходе пленарного заседания палаты обратился к главе комитета Думы по обороне Андрею Картаполову, предложив подготовить соответствующее обращение, чтобы депутаты в США и Германии «наконец-то прозрели, кого они финансируют и кому помогают», передает РИА «Новости».

    Спикер нижней палаты российского парламента подчеркнул, что поддержку Запад оказывает нацистскому режиму в Киеве, и Германия и США должны осознать свою ответственность, «а депутаты парламентов должны объявить им импичмент».

    «Своих солдат расстреляли в воздухе. <…> Пилотов наших военно-транспортного самолета, которые осуществляли гуманитарную миссию, расстреляли беззащитных. Ракетами американскими, немецкими», – заключил Володин.

    В Минобороны России сообщили ранее, что в среду в Белгородской области рухнул самолет Ил-76, на борту воздушного судна находились украинские военнопленные.

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    22 января 2024, 10:18 • Новости дня
    Нарышкин сказал, кого США продвигают на пост премьера Украины

    Глава СВР Нарышкин: США продвигают Маркарову на пост премьера Украины

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинского посла в Соединенных Штатах Оксану Маркарову Вашингтон продвигает на должность нового премьер-министра Украины, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

    Нарышкин сообщил, что Зеленский во время визита в США в декабре 2023 года получил от американской стороны «настоятельные рекомендации по кадровым перестановкам в органах исполнительной власти Украины». В том числе Вашингтон настаивает на том, чтобы Маркарову, которая получала образование в Индианском университете в Блумингтоне, назначили украинским премьером, передает ТАСС.

    Помимо этого, замглавы Минфина Украины Александра Каву, обучавшегося в Гарварде, предлагают назначить главой этого ведомства. А Тарас Качка, являющийся выпускником польского Национального института госуправления, предлагается министром экономики Украины.

    Нарышкин подчеркнул, что руководство США уверенно усиливает вассальную зависимость Киева от Вашингтона. По его словам, Владимир Зеленский понимает, что компромат, которым располагают США на него, способен уничтожить его как президента Украины. Потому Зеленский, добавил Нарышкин, будет продолжать «плясать под дудку своих американских хозяев».

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что Украина находится сейчас под тотальным контролем у США, а ЕС совершает ошибку, поддерживая мнение американцев об украинском конфликте.

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    22 января 2024, 13:34 • Новости дня
    Эксперт объяснил возможное назначение посла Украины в США Маркаровой премьер-министром

    Политолог Скачко: Назначение Маркаровой премьером закрепит превращение Украины в придаток Запада

    Эксперт объяснил возможное назначение посла Украины в США Маркаровой премьер-министром
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    США продвигают Оксану Маркарову на должность премьер-министра Украины по двум причинам. Главной ее задачей на новой должности станет завершение процесса превращения страны в финансово-экономический придаток Запада. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал украинский политолог Владимир Скачко. Ранее стало известно, что США продвигают на пост премьера Украины Оксану Маркарову.

    «Оксана Маркарова – типичное порождение международных финансовых кругов, близких к Джорджу Соросу и прочим транснациональным финансово-инвестиционным корпорациям. Одно время она даже занимала должность министра финансов», – отметил киевский политолог Владимир Скачко.  

    «Тогда она справилась с поставленной перед ней задачей – финансовой колонизацией Украины. Западные кураторы Маркаровой в благодарность продвинули ее назначение послом в Вашингтоне. Впрочем, это было выгодно и Зеленскому, – добавил собеседник. – У него появился представитель, узнаваемый на Западе и имеющий доверие со стороны США».

    Возможное назначение Маркаровой премьером Скачко называет «возвращением антикризисного менеджера в публичный дом, в котором идет пожар во время наводнения». Он объясняет обсуждаемые перестановки в украинском кабмине двумя процессами. «Первое – полное раскулачивание олигархов, в том числе и самого богатого человека Украины Рината Ахметова», – обозначил политолог.

    Скачко напомнил, что действующий премьер Денис Шмыгаль был ставленником Ахметова и выполнял оперативную связь между Зеленским и бизнесменом. «Но я бы не ожидал превращения Шмыгаля после отставки в подобие Алексея Арестовича (внесен в перечень экстремистов и террористов). Он типичный наемник: куда поставят – там и работает», – пояснил собеседник.

    «Второй процесс – это окончательное превращение Украины в подконтрольное Западу государство», – продолжил Скачко. Он указал на обсуждаемую в украинских СМИ информацию о якобы возможных перестановках и в руководстве ВСУ. Согласно этим данным, главкома Валерия Залужного может заменить глава военной разведки Украины Кирилл Буданов, который известен связями в частности с MI6. «Все это – составные части одного процесса. Украина окончательно отказывается от любой демократии и переходит под контроль Запада», – акцентировал собеседник.

    По мнению спикера, главной задачей Маркаровой на новой для нее должности станет завершение процесса превращения Украины в финансово-экономический придаток Запада. «При этом вероятность реализации замыслов США крайне высока. В пользу назначения Маркаровой премьером говорит то, что сейчас, когда в Конгрессе идут склоки о военной помощи Украине, Киеву не выгодно ругаться с США. Поэтому Зеленский пойдет на уступки в этом вопросе», – прогнозирует Скачко.

    Ранее стало известно, что Владимир Зеленский во время визита в США в декабре 2023 года получил от американской стороны «настоятельные рекомендации по кадровым перестановкам в органах исполнительной власти Украины». По данным Службы внешней разведки (СВР) России, на пост премьер-министра американцы продвигают посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову. Примечательно то, что она получала образование в Индианском университете в Блумингтоне.

    Помимо этого, замглавы Минфина Украины Александра Каву, обучавшегося в Гарварде, предлагают назначить главой этого ведомства. А Тарас Качка, являющийся выпускником польского Национального института госуправления, предлагается министром экономики Украины.

    Директор СВР Сергей Нарышкин подчеркнул, что руководство США уверенно усиливает вассальную зависимость Киева от Вашингтона. Он отметил, что колониальная администрация будет состоять из прошедших обучение на Западе украинцев, присягнувших американским интересам.

    По словам директора СВР, Владимир Зеленский понимает, что компромат, которым располагают США на него, способен уничтожить его как президента Украины. Потому Зеленский, добавил Нарышкин, будет продолжать «плясать под дудку своих американских хозяев».

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    23 января 2024, 08:59 • Новости дня
    Лавров заявил, что ситуация на Украине не стала бы другой при Трампе

    Глава МИД Лавров: Ситуация на Украине не была бы иной при Трампе

    Лавров заявил, что ситуация на Украине не стала бы другой при Трампе
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Сергей Лавров заявил на американском канале CBS, что не считает вероятным другой исход по ситуации вокруг Украины даже при избрании американским президентом Дональда Трампа, так как разрушение основ российско-американских отношений началось при Джордже Буше-младшем.

    По его словам, инициатива по разрушению российско-американских отношений, включая все договоры по стратегической стабильности, паритету, взаимному доверию и транспарентности, начал разрушать президент Джордж Буш-младший, когда заявил президенту России Владимиру Путину о выходе из Договора об ограничении систем противоракетной обороны, передает ТАСС.

    Также Лавров отметил, что действующая администрация США не заинтересована в каком-либо политическом диалоге с Россией.

    По мнению министра, иногда в качестве исключений возникают контакты по теме обменов, функционирования посольств стран в Вашингтоне и Москве, а также миссии российских дипломатов в Нью-Йорке, однако не ведется диалог на политические вопросы.

    Напомним, Лавров прибыл в Нью-Йорк, где принимает участие в заседаниях Совбеза ООН по Ближнему Востоку и Украине.

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    25 января 2024, 08:40 • Новости дня
    Российская разведка предупредила о провокациях Запада из-за неудач на Украине

    Глава Службы внешней разведки России Нарышкин предупредил о провокациях Запада из-за неудач на Украине

    Российская разведка предупредила о провокациях Запада из-за неудач на Украине
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Риск новых провокаций против России из-за неудач Запада на Украине довольно высок, однако от них не будет долгого эффекта, заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

    По его словам, в ситуации, когда Запад терпит поражение на Украине, высока вероятность новых провокаций, однако их действие и продолжительность будут кратковременными, передает РИА «Новости».

    Нарышкин также подчеркнул, что в современном мире тайная информация и ложь быстро становятся обнародованными.

    При этом Нарышкин пояснил, что считает высокой возможность провокации по той причине, что США, Британия и их союзники уже продемонстрировали, что готовы пойти на самые гнусные провокации ради изменения ситуации в свою пользу.

    В пример глава СВР привел сбитый ВСУ малайзийский «Боинг», «омерзительную провокацию» в Буче, а также ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске.

    «Я уже не говорю о постоянной поддержке и провоцировании Западом ВСУ, артиллерийских обстрелах Запорожской атомной электростанции», – подчеркнул Нарышкин.

    Ранее глава российской разведки объяснил, что заявления Запада про якобы планы российского нападения на НАТО являются информационной войной для оправдания нынешней гибридной агрессии западных стран против России.

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    22 января 2024, 21:57 • Новости дня
    В Госдепе назвали число убитых американцев в конфликте на Ближнем Востоке

    В Госдепе сообщили о 23 убитых американцах с начала конфликта на Ближнем Востоке

    Tекст: Кристина Цыцура

    Не менее 23 граждан США были убиты в ходе конфликта на Ближнем Востоке с 7 октября 2023 года, сообщил на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

    Он уточнил, что среди них 21 военнослужащий израильской армии (с двойным гражданством), один израильский полицейский и 17-летний палестинский юноша, который был убит в минувшие выходные, передает ТАСС.

    Пател также отметил, что США заинтересованы в расследовании гибели 17-летнего гражданина США, чтобы привлечь виновных к ответственности.

    Ранее ЦАХАЛ ликвидировал в Газе высокопоставленного деятеля «Исламского джихада». Напомним, ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября прошлого года после атаки ХАМАС на израильскую территорию. 

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    22 января 2024, 10:57 • Новости дня
    В США раскрыли выгоду от поддержки Киева

    Спецпредставитель США по Украине Притцкер раскрыла выгоду Вашингтона от поддержки Киева

    Tекст: Ольга Никитина

    Помощь Киеву является выгодной для Соединенных Штатов, заявила спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Притцкер.

    Притцкер в колонке для издания The Hill написала, что речь идет о модернизации оборонно-промышленной базы США. Это, по ее словам, обеспечивает американскую военную готовность, а также создает высокооплачиваемые рабочие места внутри страны, передает ТАСС.

    Большую часть «бремени» поддержки киевского режима, отметила автор публикации, несут американские союзники и партнеры, которые, по данным Притцкер, предоставляют Украине вдвое больше экономической помощи, чем оказывают США.

    Ранее политолог Тимофей Бордачев в комментарии газете ВЗГЛЯД отечал, что поддержка офиса Зеленского пошатнула экономическое благополучие континентальной Европы, при этом Британия и США наживаются на украинском кризисе.

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    23 января 2024, 04:54 • Новости дня
    Лидер демократов в Сенате США заявил об отсутствии договоренностей по Киеву

    Лидер демократов в Сенате США заявила, что пока не удается договориться с республиканцами о помощи Киеву

    Tекст: Денис Тельманов

    Демократы и республиканцы в Сенате Конгресса США до сих пор не смогли достичь договоренностей по выделению помощи Украине, заявил лидер демократического большинства в верхней палате Чак Шумер.

    «По-прежнему надеемся, но сделка еще не достигнута. Существует ряд вопросов, по которым нет согласия», – приводит ТАСС слова Шумера.

    Отмечается, что администрация США четыре месяца назад направила запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября. 106 млрд долларов планируется направить Израилю и Украине, а также на противодействие России и Китаю в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров на заседании СБ ООН в Нью-Йорке заявил, что киевский режим проводит перепродажу части попавшего к нему западного вооружения через черный рынок.

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    22 января 2024, 19:59 • Новости дня
    Лавров назвал выдумками Запада обвинения России в планах атаковать другие страны

    Tекст: Кристина Цыцура

    Обвинения западных стран в якобы планах России атаковать другие государства являются выдумками, чтобы «выбить деньги» на помощь Киеву, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

    Речь шла о заявлении США о том, что Россия якобы может напасть на Прибалтику, Польшу и Финляндию, указал Лавров, передает ТАСС.

    «Лукавый тезис [Запада], сводящийся к тому, что если Россия прекратит воевать, война закончится, а если воевать прекратит Украина – закончится Украина», – указал министр.

    Ранее Лавров на заседании Совбеза ООН заявил, что США признали перепродажу западного оружия Украиной.

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    24 января 2024, 20:06 • Новости дня
    Сенатский комитет в США поддержал передачу российских активов Украине

    Сенатский комитет в США поддержал законопроект о передаче российских активов Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Комитет по международным отношениям Сената США поддержал законопроект о передаче замороженных российских активов на нужды Украины, сообщает агентство Bloomberg.

    В результате голосования 20 членов профильного комитета проголосовали в поддержку предложения, против проголосовал лишь один – сенатор Рэнд Пол. Теперь законопроект подлежит одобрению со стороны полного состава Сената, передает ТАСС.

    Reuters ранее сообщало, что Евросоюз (ЕС) с большой вероятностью откажется от намерений конфисковать замороженные активы Банка России, несмотря на планы стран G7 обсудить законность их изъятия в феврале.

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    23 января 2024, 13:19 • Новости дня
    Песков посоветовал ЦРУ искать россиян во «ВКонтакте», а не в соцсети X

    Песков посоветовал ЦРУ искать россиян во «ВКонтакте», а не в американской соцсети X

    Tекст: Ольга Никитина

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков с иронией прокомментировал появление очередного агитационного ролика ЦРУ, нацеленного на вербовку россиян.

    Представитель Кремля попросил передать Центральному разведуправлению США, что социальная сеть «ВКонтакте» у россиян куда популярнее, чем американская соцсеть X (бывший Twitter, который в России заблокирован). Аудитория VK гораздо больше, отметил Песков.

    Также он отметил, что ЦРУ публикует такие ролики ежегодно, передает ТАСС.

    Песков указал, что использование разведками стран соцсетей и СМИ для вербовки граждан является распространенной практикой.

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    • Самые растущие отрасли российской промышленности

      Российская промышленность переживает в последнее время бурный рост, иногда на десятки процентов в годовом выражении. Какие отрасли растут быстрее всего – в нашей инфографике

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    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

    • Байден оставил Зеленского без подарка на Рождество

      Визит президента Украины в Вашингтон с целью добиться от США очередных денежных траншей закончился провалом. Разногласия внутри Конгресса по-прежнему мешают утвердить многомиллиардную программу помощи Украине, и уже заявлено, что сделать это будет «практически невозможно» до Рождества.

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