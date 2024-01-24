Самарская полиция начала проверку после травли женщины из-за смерти кота Твикса

Tекст: Алексей Дегтярев

Правоохранители проводят проверку по заявлению местной жительницы, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Ранее в соцсетях появились личные данные якобы проводницы, которая высадила кота Твикса на морозе, после чего животное погибло. Дочь женщины сообщила, что люди, не разобравшись в ситуации, обвинили не того человека. Она указала, что ее мать работает кондуктором много лет.

Напомним, глава Федеральной пассажирской компании Владимир Пястолов представил хронологию событий в поезде, проводница которого выбросила на улицу кота Твикса.

Проводница вагона 11 января выбросила кота по кличке Твикс, она приняла его за бездомного. Позже животное нашли мертвым. Инцидентом занялся СК. Проводницу отстранили от работы с пассажирами.