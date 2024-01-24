На Украине заявили, что грузооборот дунайских портов вдвое вырос за год

В Администрации морских портов Украины заявили, что грузооборот дунайских портов вдвое вырос за год

Tекст: Александра Юдина

По словам представителей украинских морских портов, якобы дунайские порты перегрузили 32 млн тонн, передает ТАСС.

В АМП заявляют, что грузооборот порта Измаил увеличился с 8,8 млн тонн в 2022 году до 20,2 млн тонн в прошлом году, порт Рени в 2023 году перевалил 10 млн тонн против 6,8 млн тонн годом ранее, а Усть-Дунайск – 1,7 млн тонн, тогда как в 2022 году – 785 тыс. тонн.

По словам представителей украинской администрации морских портов, всего за 2023 год порты Украины перегрузили порядка 62 млн тонн грузов, из которых 45,5 млн тонн составили зерновые.

Газета Bild со ссылкой на письмо генсека ООН Антониу Гутерриша главе МИД России Сергею Лаврову от 28 августа сообщала, что ООН готова пойти на все условия Москвы для возобновления зерновой сделки.



В сентябре Лавров заявил, что обещания, данные России по зерновой сделке, оказались обманом, а гуманитарные коридоры, действовавшие в рамках соглашения, использовались для ударов по российским кораблям.