Бельгия активно взялась за антироссийские заявления и действия. Именно она предложила изъять принадлежащие России 280 млрд евро. Но эта страна – весьма уязвима, и Россия в ответ могла бы доставить бельгийцам множество неприятностей, разгребание которых заставит и их самих, и Евросоюз в целом ослабить внимание к нам и Украине.2 комментария
В Приамурье впервые лишили гражданства осужденных за наркотики мужчин
В Приамурье впервые лишили гражданства России осужденных за наркотики троих мужчин
В Приамурье трех человек лишили гражданства России за преступления, связанные с наркотиками, сообщило УМВД по Амурской области.
Как сообщили в ведомстве, впервые сотрудники полиции вынесли решения о прекращении гражданства, передает РИА «Новости». Там добавили, что выявлены трое мужчин, ставших гражданами России в установленном законом порядке, но совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.
В УМВД уточнили, что у всех троих нашли наркотики растительного происхождения в крупном размере, в 2021-2022 годах фигурантов дела осудили.
Ранее против главы узбекского землячества «Ватандош» Баратова возбудили уголовное дело из-за оскорблений в адрес участников СВО. После случившегося Баратова призвали лишить гражданства России.