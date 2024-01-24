В Приамурье впервые лишили гражданства осужденных за наркотики мужчин

В Приамурье впервые лишили гражданства России осужденных за наркотики троих мужчин

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщили в ведомстве, впервые сотрудники полиции вынесли решения о прекращении гражданства, передает РИА «Новости». Там добавили, что выявлены трое мужчин, ставших гражданами России в установленном законом порядке, но совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

В УМВД уточнили, что у всех троих нашли наркотики растительного происхождения в крупном размере, в 2021-2022 годах фигурантов дела осудили.

Ранее против главы узбекского землячества «Ватандош» Баратова возбудили уголовное дело из-за оскорблений в адрес участников СВО. После случившегося Баратова призвали лишить гражданства России.