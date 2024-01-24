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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Бельгия – лучшая мишень для жестких действий России

    Бельгия активно взялась за антироссийские заявления и действия. Именно она предложила изъять принадлежащие России 280 млрд евро. Но эта страна – весьма уязвима, и Россия в ответ могла бы доставить бельгийцам множество неприятностей, разгребание которых заставит и их самих, и Евросоюз в целом ослабить внимание к нам и Украине.

    2 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Откуда взялась мода на Россию

    Главная причина, по которой мир начал напевать «мой мармеладный, я не права» и восхищаться российскими магазинами – в том, что этому самому миру не удалось сломать нашу страну.

    5 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Хуситы объединили Ближний Восток против Запада

    Йеменские хуситы превратились в очередную линию разлома между Востоком и Западом. Десятки, а может, и сотни тысяч добровольцев из арабских стран могут захотеть поквитаться с Западом за обиды недавнего прошлого в Газе. Удержать их не способен никто.

    2 комментария
    24 января 2024, 13:08 • Новости дня

    Лукьянов объяснил выпад представителя Израиля в ООН в адрес России

    Политолог Лукьянов: Израиль заявил в ООН о поставках иранского оружия России, чтобы «перевести стрелки»

    Лукьянов объяснил выпад представителя Израиля в ООН в адрес России
    @ UN Bureau/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Заседание Совбеза ООН по ближневосточному кризису стало классическим примером публичной политической полемики на высшем международном уровне. Вряд ли это приведет к урегулированию обстановки в регионе. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Федор Лукьянов. Ранее Турция обвинила Израиль в «серьезных военных преступлениях» в секторе Газа.

    «Прошедшее в ООН заседание по Ближнему Востоку, к сожалению, не окажет какого-либо влияния на ситуацию в регионе», – считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор клуба «Валдай» Федор Лукьянов. Дебаты он назвал «классическим примером публичной политической полемики на высшем международном уровне». «Каждая сторона пыталась подчеркнуть то, что является, на их взгляд, первостепенным и важным», – уточнил собеседник.

    Лукьянов выделил выступления представителей нескольких стран. «Сергей Лавров озвучил позицию Москвы по палестино-израильскому конфликту. Он осудил США за поддержку коллективного наказания палестинцев в Газе, а также выступил за создание палестинского государства. Это отвечает в том числе интересам арабского мира, взаимодействие с которым важно для нашей страны», – отметил он.

    Также политолог указал на выступление представителя Израиля. «Тель-Авиву было важно «перевести стрелки» и показать, что злом являются палестинцы и симпатизирующие им страны», – продолжил Лукьянов, напомнив выпад израильского дипломата Гилада Эрдана. Тот в ходе своего выступления раскритиковал Иран и обвинил его в поставках оружия России, которое якобы используется в ходе СВО на Украине.

    Также собеседник не обошел стороной позицию Китая. «КНР выступает за мир, за решение существующих разногласий путем переговоров. При этом вмешиваться в ситуацию Пекин не хочет и не готов», – рассказал собеседник, назвав позицию страны общегуманитарной.

    «Нельзя не упомянуть и Турцию. Глава МИД Хакан Фидан обвинил Израиль в серьезных военных преступлениях в секторе Газа, а также заявил, что виновные должны быть привлечены к ответственности. «Президент Эрдоган – самый сокрушительный критик Нетаньяху. Любопытно, что при этом торговля двух стран растет», – указал Лукьянов.

    «Мы также видим, что арабские страны – и прежде всего соседи Израиля – проводят чрезвычайно осторожную линию, а некоторые из них, как мне кажется, рассчитывают после урегулирования кризиса вернуться к прежним моделям взаимодействия с Тель-Авивом», – резюмировал он.

    Ранее в ООН состоялось заседание Совета Безопасности по кризису на Ближнем Востоке. Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан выразил мнение, что основным препятствием к прекращению огня в секторе Газа является деятельность движения ХАМАС. Он утверждает, что Израиль проводит оборонительную операцию.

    Дипломат также потребовал от ООН бороться с «раковой опухолью» в лице Ирана. По его словам, Тегеран якобы снабжает оружием Россию, а та использует его на Украине. Сергей Лавров в ответ сообщил, что «некоторые делегации» «заученно» обвиняют Россию «скороговоркой». «Коллеги, оставляю эти высказывания на вашей совести, хотя понимаю, что она многое стерпит», – высказался он.

    Глава российского МИД в ходе своего выступления подчеркнул, что насильственное переселение жителей сектора Газа недопустимо ни при каких обстоятельствах. По мнению Лаврова, США не позволяют Совбезу «дать адекватный ответ» на происходящее в анклаве. Например, ранее «США и их союзники» заблокировали резолюцию с требованием немедленного гуманитарного прекращения огня. «Это дает карт-бланш на продолжение коллективного наказания палестинцев», – сказал министр.

    Лавров считает, что надо ответить на вопрос с государством для палестинцев и не откладывать его «в очередной раз до лучших времен». Какой будет новая страна и кто ей будет управлять – пусть решает сам палестинский народ, ведь на Западе и «называют это демократией». При этом министр верит, что палестинцы «проявят стратегическую мудрость» и не погрязнут в междоусобицах.

    Дипломат сравнил решение ООН о создании независимой Палестины с Минскими соглашениями по Украине: «Подчеркну принципиальный момент. Мы не имеем права позволить «похоронить» решения ООН о создании палестинского государства, как были «похоронены» единогласно одобренные Совбезом ООН Минские договоренности 2015 года».

    24 января 2024, 08:18 • Новости дня
    Лавров жестко ответил постпреду Израиля на Совбезе ООН

    Лавров жестко ответил постпреду Израиля Эрдану на заседании СБ ООН по Газе

    Лавров жестко ответил постпреду Израиля на Совбезе ООН
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе заседания Совета Безопасности ООН по палестинскому вопросу ответил на выпад израильского дипломата Гилада Эрдана в адрес России.

    Эрдан в ходе своего выступления раскритиковал Иран и обвинил его в поставках оружия России, которое якобы используется в ходе СВО на Украине, передает РИА «Новости».

    Лавров отметил, что обвинения в адрес России прозвучали «заученной скороговоркой», а между тем наша страна проводит спецоперацию против нацистского режима в Киеве.

    «Коллеги, оставляю эти высказывания на вашей совести, хотя понимаю, что она многое стерпит», – отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

    Вместе с тем Лавров призвал «не позволить похоронить» решение ООН о создании Палестинского государства, как это произошло в свое время с Минскими соглашениями, достигнутыми в 2015 году и единогласно одобренными Совбезом ООН. Министр призвал не допустить повторения подобных преступных действий в отношении палестинского народа.

    Иран ранее заявлял, что никогда не поставлял России БПЛА и ракеты для использования на Украине.

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    24 января 2024, 06:29 • Новости дня
    В контрабанде 637 кг кокаина обвинили 21-летнюю студентку из Воронежа

    В контрабанде 637 кг кокаина на общую сумму 2,5 млрд рублей обвинили 21-летнюю студентку из Воронежа

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывшей студентке медколледжа из Воронежа предъявлено обвинение в покушении на контрабанду 673 кг кокаина стоимостью более 2,5 млрд рублей, который она должна была переправить из Москвы с страны ЕС.

    «Обвиняемая вину признала, в содеянном раскаялась и сотрудничает со следствием», – сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

    Попытки реализовать в Москве оптовую партию латиноамериканского кокаина ФСБ зафиксировала в декабре 2023 года и задержала наркодельцов с поличным.

    По данным следствия, партию кокаина злоумышленники должны были вывезти в страны ЕС. Для этого из приграничных регионов в Москву приехали двое граждан России, у которых на руках был арендованный на подставное лицо автомобиль и поддельные документы - паспорт и водительское удостоверение.

    Ранее сообщалось, что в порту Петербурга нашли свыше одной тонны кокаина, ее стоимость оценивают примерно в 11 млрд рублей. Наркотики находились в контейнере из Никарагуа.

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    24 января 2024, 04:41 • Новости дня
    Мебельная фабрика загорелась в Челябинской области

    В Челябинской области загорелась мебельная фабрика, площадь пожара достигла 3,6 кв. метров

    Tекст: Денис Тельманов

    Крупный пожар произошел на мебельной фабрике в Челябинской области

    По данным МЧС России, площадь возгорания достигла 3,6  тыс. кв. метров, передает ТАСС.

    Агентство отмечает, что горит кровля мебельной фабрики, расположенной в двух километрах от поселка Батуринский.

    На месте работают пожарные расчеты.

    Ранее сообщалось, что в Петербурге сгорел склад Wildberries, площадь возгорания составила 50 тыс. кв. метров.


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    24 января 2024, 01:42 • Новости дня
    В Швейцарии назвали санкции против России стратегической ошибкой

    Представитель крупнейшей партии Швейцарии назвал санкции против России стратегической ошибкой

    Tекст: Денис Тельманов

    Финансовые санкции Швейцарии против России оказались стратегической ошибкой, заявил вице-президент женевского отделения Швейцарской народной партии Александр Шевалье.

    «Наша партия считает, что нам никогда не нужно было применять финансовые санкции «под ключ». До конфликта на Украине Швейцария никогда этого не делала. И теперь для нас это стратегическая ошибка. Я думаю, со временем люди осознают ее», – приводит ТАСС слова Шевалье в интервью газете «Известия».

    Он добавил, что в партии считают, что действия страны по введению антироссийских санкций «рвут нейтралитет страны на куски».

    Также Шевалье назвал санкции «огромным ударом по ногам тех, кто их ввел».

    «Мы хотели этими ограничениями наказать Россию, но в конечном итоге наказали европейцев и сами европейские народы», – подчеркнул представитель швейцарской партии.

    Ранее Швейцария потребовала легитимного решения по заблокированным российским активам.

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    24 января 2024, 00:10 • Новости дня
    Лавров назвал объемы российский помощи жителям сектора Газа

    Лавров: Россия направила в сектор Газа сотни тонн гуманитарной помощи

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия направила в сектор Газа сотни тонн продовольствия и медикаментов, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на открытых дебатах Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

    «С целью облегчить страдания жителей сектора Газа Россия, как и ряд других стран, направила сотни тонн продовольствия, медицинских изделий, лекарств», – приводит ТАСС слова Лаврова.

    Он добавил, что российские службы также поддерживают работающих в секторе Газа сотрудников гуманитарных агентств ООН, однако продолжающиеся обстрелы привели к гибели 150 миротворцев – беспрецедентному количеству, по оценкам руководства организации.

    При этом ВОЗ из-за обстрелов только в декабре отменила шесть запланированных гуманитарных миссий в северную часть сектора Газа.

    Ранее сообщалось, что Красный Полумесяц заявил об обстреле Израилем района больницы «Аль-Амаль» в Газе. Израильские беспилотники ведут огонь в районе госпиталя «Аль-Амаль» в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, скорая помощь не может эвакуировать раненых во всей провинции.

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    23 января 2024, 23:21 • Новости дня
    Высокопоставленный иранец прибыл в Москву по приглашению Патрушева

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбар Ахмадиян прибыл в Москву

    Tекст: Денис Тельманов

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбар Ахмадиян прибыл в Москву с первым визитом по приглашению секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, сообщает посольство Ирана в Москве.

    «Али Акбар Ахмадиян.. по приглашению Николая Патрушева, секретаря Совета безопасности России, прибыл в московский аэропорт Внуково во вторник вечером во главе делегации», – приводит ТАСС сообщение иранского диппредставительства.

    В посольстве отметили, что Ахмадиян является представителем верховного лидера революции и секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана.

    В ноябре 2022 года Патрушев посетил Иран по приглашению тогдашнего секретаря Высшего совета национальной безопасности страны Али Шамхани. На встрече с иранским президентом Эбрахимом Раиси Патрушев заявил, что Россия рассматривает стратегическое взаимодействие с Ираном как важный элемент обеспечения нацбезопасности.

    Он также отметил в ходе визита, что «мир переживает переломный момент», поскольку гегемония США уходит в прошлое, а Россия и Иран находятся на острие борьбы за становление многополярного миропорядка.

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    24 января 2024, 01:18 • Новости дня
    Представитель Израиля назвал Иран «раковой опухолью» Ближнего Востока

    Постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан назвал Иран «раковой опухолью» и потребовал от международного сообщества бороться с ним

    Tекст: Денис Тельманов

    Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан на открытых дебатах по Ближнему Востоку назвав Иран «раковой опухолью» для региона.

    «Ближний Восток страдает от рака, и до сегодняшнего дня Совет Безопасности ООН лишь обсуждал прием аспирина. Рак не лечат аспирином. Пришло время этому Совету устранить корни этого рака, а не только его побочные следствия», – заявил Эрдан, передает ТАСС.

    По словам израильского дипломата, в секторе Газа Израиль ведет «оборонительную операцию» против радикального палестинского движения ХАМАС, которое на 90% финансирует, по его словам, «режим аятолл», а заседание Совбеза ООН по поводу ситуации в секторе Газа является «вершиной абсурда».

    «Это тот же режим, который снабжает «Хезболла» высокоточными ракетами и поставляет хуситам баллистические ракеты. И все это делается с целью сеять хаос и нестабильность на Ближнем Востоке», – заявил представитель Израиля.

    По его словам, «иранскими щупальцами террора» были затронуты все страны на Ближнем Востоке, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ, Ирак, Сирию и Пакистан.

    Эрдан заявил, что Иран вооружал Народный фронт за освобождение Сагия-эль-Хамра и Рио-де-Оро, выступавший против Марокко, организовал масштабную кибератаку против Албании и якобы поставлял оружие для использования в зоне боевых действий на Украине.

    Также он сравнил главу МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна с «гитлеровским министром», который участвует «в серьезном обсуждении того, как защищать евреев во время Холокоста».

    «Если Совет продолжит фокусироваться только на оказании помощи Газе, что поистине важно, и будет игнорировать коренную угрозу для Ближнего Востока и мира – иранскую угрозу, то нас ждет очень темное, радикальное, шиитское будущее», – заявил постпред Израиля в ООН.

    Ранее сообщалось, что число жертв израильских обстрелов сектора Газа выросло почти до 24 тыс. человек, еще 60,5 тыс. получили ранения.

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    23 января 2024, 19:31 • Новости дня
    Лавров посоветовал Байдену прекратить боевые действия на Ближнем Востоке

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американскому президенту Джо Байдену нужно прекратить боевые действия для разрешения ближневосточного кризиса и не использовать вето, когда в СБ ООН появляется резолюция о гуманитарном прекращении огня, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров, отвечая в интервью телеканалу CBS на вопрос о совете для Байдена по разрешению кризиса на Ближнем Востоке, сказал, что там необходимо прекратить боевые действия, передает ТАСС.

    Кроме того, американской стороне следует не применять вето, когда предлагается резолюция о гуманитарном прекращении огня, но она уже дважды применила его.

    Также российский министр посоветовал США не тянуть с созданием палестинского государства. Лавров отметил, что Россия призывает не допустить вытеснения палестинского народа с его земли и не позволить опустошения этих земель.

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    23 января 2024, 17:12 • Новости дня
    ХАМАС отказалось освобождать заложников в обмен на прекращение боев в Газе

    AP: ХАМАС отказалось освобождать заложников в обмен на прекращение боев в Газе

    ХАМАС отказалось освобождать заложников в обмен на прекращение боев в Газе
    @ Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Палестинское движение ХАМАС не приняло предложение израильской стороны, подразумевающее прекращение боевых действий в Газе при условии освобождения всех заложников, сообщает Associated Press (AP).

    Как пишет AP со ссылкой на неназванного высокопоставленного египетского чиновника, ХАМАС отказалось освобождать заложников без прекращения израильского наступления в Газе и вывода армии еврейского государства из анклава, передает ТАСС.

    Собеседник агентства подчеркнул, что Каир и Доха ведут работу над «многоступенчатым предложением» и прилагают усилия к преодолению разногласий между сторонами.

    Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль отвергает требования ХАМАС о прекращении боев в обмен на заложников.

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    23 января 2024, 23:57 • Новости дня
    Лавров: Переговоры США с Ближним Востоком оборачиваются вспышками кровопролития

    Глава МИД России Сергей Лавров озвучил закономерность между переговорами США с Ближним Востоком и вспышками кровопролития

    Лавров: Переговоры США с Ближним Востоком оборачиваются вспышками кровопролития
    @ МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Сепаратные переговоры США с представителями Ближневосточного региона оборачиваются вспышками кровопролития, хаявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытых дебатах Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

    «Каждый виток самонадеянной односторонней политики США на Ближнем Востоке, их сепаратных, челночных переговоров с регионалами, сопровождаемых финансовыми посулами, заканчиваются все более кровавой вспышкой эскалации. Так произошло и на этот раз», – приводит ТАСС слова Лаврова.

    По словам главы российского МИДа, Вашингтон последовательно блокирует все международные усилия по деэскалации конфликта на Ближнем Востоке в рамках Совета Безопасности ООН.

    В частности, он напомнил высказывания советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана за неделю до нападения ХАМАС 7 октября, о том, что Ближневосточный регион не был таким спокойным на протяжении двух последних десятилетий. По мнению Лаврова, это высказывание хорошо иллюстрирует «циничную близорукость американского руководства».

    Ранее Лавров заявил, что американскому президенту Джо Байдену нужно прекратить боевые действия для разрешения ближневосточного кризиса и не использовать вето, когда в СБ ООН появляется резолюция о гуманитарном прекращении огня.

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    23 января 2024, 22:02 • Новости дня
    Фильм про освобождение школьного автобуса в 1988 году покажут на форуме «Россия»

    Фильм об освобождении захваченного во Владикавказе в 1988 году школьного автобуса покажут на выставке «Россия»

    Tекст: Денис Тельманов

    На выставке-форуме «Россия» 25 января пройдет премьера фильма «Командир» об операции по освобождению заложников из захваченного террористами школьного автобуса во Владикавказе в 1988 году.

    «Картина расскажет о герое Советского Союза, генерал-майоре Геннадии Зайцеве, командире группы «Альфа», руководившем операцией...  Тогда самый известный в стране спецотряд смог освободить от террористов невредимыми 32 школьника, учительницу и водителя автобуса», – передает ТАСС сообщение администрации выставки. 

    Отмечается, что сценарий картины написан по мемуарам Зайцева «Альфа — моя судьба», причем, автор принимал непосредственное участие в подготовке картины.

    Примечательно, что роли родителей захваченных детей исполнили те самые школьники, которые в 1988 году были заложниками террористов.

    Ранее ветеран «Альфы» Сергей Гончаров рассказал газете ВЗГЛЯД, что женщина с бомбой стала символом украинского террора – украинцы использую женщин для терактов, поскольку те вызывают меньше подозрений, им легче вызвать доверие и подобраться к жертве.

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    24 января 2024, 04:06 • Новости дня
    Турция обвинила Израиль в «серьезных военных преступлениях» в секторе Газа

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Хакан Фидан на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке заявил, что Израиль совершает в секторе Газа «серьезные военные преступления», виновные в которых должны быть привлечены к ответственности.

    «Израиль совершает серьезные военные преступления в секторе Газа, виновные должны быть привлечены к ответственности, чтобы восстановить доверие к международному праву», – передает слова Фидана ТАСС.

    Турецкий министр отметил обеспокоенность сообщениями о том, что израильские военные преступления в секторе Газа могут быть равноценны геноциду.

    «Настоятельно призываю Израиль и его сторонников стремиться к политическому урегулированию, пока у нас есть такая возможность», – подчеркнул Фидан.

    Он также призвал поддержать предложение Анкары о создании механизма гарантий для обеспечения мониторинга мира между израильтянами и палестинцами.

    Ранее сообщалось, что привлечь Израиль к ответственности за военные преступления призвала Иордания.

    Китай призвал Израиль немедленно прекратить военные действия в регионе и остановить разрушение сектора Газа.

    При этом постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан заявил, что его страна защищается от ХАМАС и Ирана

    По данным Минздрава Палестины, число жертв израильских обстрелов сектора Газа выросло почти до 24 тыс. человек, еще 60,5 тыс. получили ранения.

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    24 января 2024, 04:48 • Новости дня
    Россия и Япония в 2023 году снизили товарооборот на 45,3%

    Товарооборот между Россией и Японией сократился в 2023 году на 45,3% до 9,6 млрд долларов

    Tекст: Денис Тельманов

    Товарооборот между Россией и Японией в 2023 году снизился на 45,3% – до 1,43 трлн иен (9,6 млрд долларов), следует из опубликованной японским Минфином статистики за прошлый год.

    Импорт из России в Японию в 2023 году снизился на 47,2% и составил 1,04 трлн иен (7,02 млрд долларов), а экспорт из Японии в Россию – на 34,5%, до 395,5 млрд иен (2,67 млрд долларов), подсчитал ТАСС

    Отмечается, что главной причиной снижения товарооборота между двумя государствами стали ограничительные меры, введенные японской стороной на фоне ситуации на Украине.

    При этом сокращение поставок из России нефти составило 94,8%, угля – 70,2%, сжиженного природного газа – 10,7%, фруктов – 96,7%, овощей – 48,9%, медицинских изделий – 75,6%.

    Из Японии в Россию сокращение поставок затронуло пластик (43,6%), железо (94,2%), цветные металлы (93,4%), резина (59,9%).

    При этом экспорт из Японии в Россию легковых автомобилей снизился всего на 3,7%.

    По некоторым позициям отмечается рост – так, импорт российского зерна в Японию вырос на 381,8%, а экспорт из Японии в Россию медицинских товаров и изделий на 418,8% в годовом исчислении.

    Ранее в Японии выразили опасения, что Россия окажет военную помощь Северной Корее.

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    23 января 2024, 23:45 • Новости дня
    В Госдуму внесли проект закона о запрете продажи энергетиков подросткам

    В Госдуму внесли проект закона о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним

    Tекст: Денис Тельманов

    Законопроект, внесенный группой депутатов, запрещает розничную продажу энергетиков несовершеннолетним.

    Также в законе, который в случае принятия начнет действовать с 1 сентября 2024 года, не допускается розничная торговля безалкогольными тонизирующими и энергетическими напитками в потребительской таре объемом более 500 миллилитров, передает ТАСС

    В пояснительной записке авторы законопроекта отмечают, что в адрес Государственной думы поступают «многочисленные обращения общественных организаций с просьбами о распространении норм, касающихся запрета розничной продажи несовершеннолетним БТН и принятых в регионах, на федеральном уровне».

    «Молодежь без каких-либо ограничений приобретает напитки, потребляя их в количестве, которое наносит безусловный вред их здоровью, прежде всего сердечно-сосудистой системе», – подчеркивают авторы законопроекта.

    В ноябре 2022 года глава Татарстана Рустам Минниханов подписал закон, запрещающий продажу энергетиков и зажигалок несовершеннолетним, а также вовлечение их к употреблению подобных напитков.

    Врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева рассказала, что постоянное употребление энергетиков ведет к сильному обезвоживанию и истощению организма, а также к ранним инфарктам и инсультам.

    В РПЦ энергетические напитки назвали «провайдерами наркомании» и заявили, что государственного регулирования их распространения недостаточно.

    На заседании попечительского совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов предложил Минпромторгу и Минздраву запретить продажу несовершеннолетним безалкогольных энергетических напитков, а также запретить их рекламу.

    В сентябре 2023 года депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил реанимировать работу по вопросу запрета энергетиков несовершеннолетним на федеральном уровне и сообщил, что их продажа подросткам запрещена в более чем 30 российских регионах.

    А в январе 2023 года Хамзаев сообщил, что в Госдуме совместно с правительством разрабатывают соответствующий законопроект.

    По его словам, будет предусмотрена ответственность для продавцов и предпринимателей за продажу энергетиков лицам до 18 лет, передает РИА «Новости».

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    24 января 2024, 02:13 • Новости дня
    Китай призвал Израиль остановить разрушение сектора Газа

    Китай призвал Израиль остановить разрушение сектора Газа и немедленно прекратить военные действия в регионе

    Tекст: Денис Тельманов

    Постпред Китая в ООН Чжан Цзюнь на открытых дебатах в Совете Безопасности всемирной организации призвал Израиль изменить свой курс в отношении сектора Газа и прекратить неизбирательные военные удары по анклаву.

    «Израиль должен немедленно изменить свой курс и остановить неизбирательные военные нападения на сектор Газа и его разрушение», – приводит слова китайского дипломата ТАСС.

    По его словам, все стороны международного сообщества должны приложить усилия для содействия немедленному прекращению огня в Газе и для предотвращения распространения конфликтной ситуации на Красное море и весь Ближний Восток.

    Чжан Цзюнь указал, что все стороны должны «проявлять сдержанность и избегать любых действий, которые приведут к эскалации».

    Ранее сообщалось, что постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан назвал Иран «раковой опухолью» и обвинил страну в финансировании ХАМАС и других радикальных движений на Ближнем Востоке.

    При этом число жертв израильских обстрелов сектора Газа выросло почти до 24 тыс. человек, еще 60,5 тыс. получили ранения.

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