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Турция обвинила Израиль в «серьезных военных преступлениях» в секторе Газа
Министр иностранных дел Хакан Фидан на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке заявил, что Израиль совершает в секторе Газа «серьезные военные преступления», виновные в которых должны быть привлечены к ответственности.
«Израиль совершает серьезные военные преступления в секторе Газа, виновные должны быть привлечены к ответственности, чтобы восстановить доверие к международному праву», – передает слова Фидана ТАСС.
Турецкий министр отметил обеспокоенность сообщениями о том, что израильские военные преступления в секторе Газа могут быть равноценны геноциду.
«Настоятельно призываю Израиль и его сторонников стремиться к политическому урегулированию, пока у нас есть такая возможность», – подчеркнул Фидан.
Он также призвал поддержать предложение Анкары о создании механизма гарантий для обеспечения мониторинга мира между израильтянами и палестинцами.
Ранее сообщалось, что привлечь Израиль к ответственности за военные преступления призвала Иордания.
Китай призвал Израиль немедленно прекратить военные действия в регионе и остановить разрушение сектора Газа.
При этом постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан заявил, что его страна защищается от ХАМАС и Ирана
По данным Минздрава Палестины, число жертв израильских обстрелов сектора Газа выросло почти до 24 тыс. человек, еще 60,5 тыс. получили ранения.