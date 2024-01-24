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    Пекин в Швейцарии отвесил Киеву две чувствительные оплеухи. А если предположить, что Си отказал Зеленскому в телефонном разговоре, то и три. Действительно, зачем разговаривать со слугой, когда надо разговаривать с хозяином.

    10 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Хуситы объединили Ближний Восток против Запада

    Йеменские хуситы превратились в очередную линию разлома между Востоком и Западом. Десятки, а может, и сотни тысяч добровольцев из арабских стран могут захотеть поквитаться с Западом за обиды недавнего прошлого в Газе. Удержать их не способен никто.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Под чей барабан должны ходить философы

    Охота на ведьм – социальный процесс, одна из черт которого – очень сложно понять, кто будет следующей ведьмой и кто имеет власть решать, кто тут ведьма, а кто нет.

    23 комментария
    24 января 2024, 04:06 • Новости дня

    Турция обвинила Израиль в «серьезных военных преступлениях» в секторе Газа

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Хакан Фидан на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке заявил, что Израиль совершает в секторе Газа «серьезные военные преступления», виновные в которых должны быть привлечены к ответственности.

    «Израиль совершает серьезные военные преступления в секторе Газа, виновные должны быть привлечены к ответственности, чтобы восстановить доверие к международному праву», – передает слова Фидана ТАСС.

    Турецкий министр отметил обеспокоенность сообщениями о том, что израильские военные преступления в секторе Газа могут быть равноценны геноциду.

    «Настоятельно призываю Израиль и его сторонников стремиться к политическому урегулированию, пока у нас есть такая возможность», – подчеркнул Фидан.

    Он также призвал поддержать предложение Анкары о создании механизма гарантий для обеспечения мониторинга мира между израильтянами и палестинцами.

    Ранее сообщалось, что привлечь Израиль к ответственности за военные преступления призвала Иордания.

    Китай призвал Израиль немедленно прекратить военные действия в регионе и остановить разрушение сектора Газа.

    При этом постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан заявил, что его страна защищается от ХАМАС и Ирана

    По данным Минздрава Палестины, число жертв израильских обстрелов сектора Газа выросло почти до 24 тыс. человек, еще 60,5 тыс. получили ранения.

    21 января 2024, 14:26 • Новости дня
    Стала известна причина перекрытия Босфора

    Транзит через Босфор перекрыли из-за поломки у идущего из России танкера

    Стала известна причина перекрытия Босфора
    @ Depo Photos/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Транзит судов через Босфорский пролив приостановлен в обе стороны из-за поломки у следовавшего из России нефтяного танкера, сообщил источник в береговой охране Турции.

    Как сообщил источник РИА «Новости», у танкера Peria, следовавшего из России в Измир, во время прохода через Босфор сломался якорь, в результате чего транзит судов через пролив был приостановлен в обе стороны.

    По его словам, буксиры береговой охраны помогают судну под флагом Либерии выйти из ситуации.

    Ранее в береговой охране сообщили, что транзит судов через Босфорский пролив с юга на север приостановлен на неопределенный срок. До этого в ведомстве сообщили, что следовавшее в Россию грузовое судно Balkan 1 под флагом Камеруна сломалось перед заходом в пролив Дарданеллы.

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    22 января 2024, 03:15 • Новости дня
    Израиль отреагировал на упоминание Захаровой Холокоста в связи с иском о геноциде

    Представитель МИД Израиля счел неуместным использование Россией темы Холокоста в связи с иском ЮАР о геноциде

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль считает неуместным использование Россией темы Холокоста «в современном политическом контексте», заявил официальный представитель израильского МИД Лиор Хаят.

    Дипломат поблагодарил Германию за ее безоговорочную поддержку и ее позицию против необоснованных претензий ЮАР, отметив, что использование дискурса Холокоста в современном политическом контексте представителем МИД России причиняет ущерб жертвам и выжившим в нем, передает ТАСС.

    Ранее Захарова заявила, что решение ФРГ противодействовать иску ЮАР с обвинениями Израиля в геноциде в секторе Газа не удивило Россию. Она отметила, что Берлин оказал Тель-Авиву медвежью услугу, сославшись на «учет истории Германии и преступление против человечности».

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    22 января 2024, 05:08 • Новости дня
    Лавров прибыл в Нью-Йорк на Совбез ООН

    Глава МИД России Лавров прибыл в Нью-Йорк на мероприятия Совбеза ООН

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, где намерен принять участие в заседаниях Совбеза ООН по Ближнему Востоку и Украине.

    Борт министра летел из Москвы в США 12 часов 45 минут по северному пути, в облет недружественных стран, передает ТАСС.

    Визит Лаврова продлится с 22 по 24 января, он планирует принять участие в ежеквартальных открытых дебатах Совета Безопасности по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос, а также в инициированном Россией заседании по Украине.

    Ранее представитель МИД Мария Захарова заявила, что удар ВСУ по Донецку станет главной темой заседания СБ ООН.

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    22 января 2024, 19:52 • Новости дня
    В Турции назвали дату голосования о вступлении Швеции в НАТО

    CNN: Парламент Турции может провести голосование о вступлении Швеции в НАТО 23 января

    Tекст: Валентина Григоренко

    Генеральная ассамблея парламента Турции 23 января может обсудить и провести голосование по протоколу о вступлении Швеции в НАТО, сообщили СМИ.

    Как пишет CNN Turk, соответствующий вопрос планируется внести в повестку заседания, передает ТАСС.

    В декабре комиссия по международным делам парламента Турции одобрила ратификационный протокол о принятии Швеции в НАТО.

    Ранее глава МИД Турции Фидан не исключил ратификации заявки Швеции о вступлении в НАТО до конца года.

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    21 января 2024, 11:11 • Новости дня
    В турецкой Анталье нашли тело пропавшей без вести девушки

    Hurriyet: Найденное на пляже Антальи тело может принадлежать пропавшей без вести девушке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Найденное на пляже Антальи тело может принадлежать пропавшей почти две недели назад девушке, сообщила газета Hurriyet.

    Не менее пяти тел обнаружены за эту неделю на пляжах в турецкой провинции Анталья, некоторые обезображены или лишены частей тел. Тела направили на судмедэкспертизу.

    Как пишет издание, полиция предполагает, что найденное на пляже в районе Кадрие тело принадлежит пропавшей без вести в Анталье Мерве Алмас. Родственников девушки вызвали из Стамбула для ДНК-тестов, передает РИА «Новости».

    Последний раз погибшую видели у водопадов Дюден в центре Антальи 4 января.

    Ранее сообщалось, что в Турции пропала отдыхавшая в этой стране жительница Кирова.

    Напомним, в генконсульстве России в Анталье сообщили, что в лесном массиве города Кемер обнаружено тело пропавшей 4 января в поселке Кириш российской туристки.

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    21 января 2024, 12:57 • Новости дня
    Транзит судов через Босфор приостановили

    Береговая охрана: Транзит судов через Босфор с юга на север приостановлен

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Транзит судов через Босфорский пролив с юга на север приостановлен с шести утра на неопределенный срок, сообщило генеральное управление береговой охраны Турции.

    По данным ведомства, транзит судов с юга на север приостановили с 06.20 по местному времени (совпадает с мск) до полуночи, при этом с севера на юг транзит был приостановлен до 08.40 утра, передает РИА «Новости». Причины решения не указаны.

    Ранее в воскресенье в береговой охране сообщили, что следовавшее в Россию грузовое судно Balkan 1 под флагом Камеруна сломалось перед заходом в пролив Дарданеллы.

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    21 января 2024, 16:13 • Новости дня
    В ООН назвали неприемлемым отказ признать право палестинцев на государство

    Tекст: Валентина Григоренко

    Отказ признавать решение о создании двух государств – Израиля и Палестины, а также права палестинцев на свою государственность неприемлемы, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

    Гутерреш в соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в России) назвал отказ принять решение о создании двух государств для израильтян и палестинцев и отрицание права на государственность палестинского народа неприемлемыми. По его словам, право палестинского народа на построение собственного государства должно быть признано всеми, передает РИА «Новости».

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что считает невозможным создание суверенной Палестины после окончания операции в секторе Газа.

    Накануне глава министерства энергетики еврейского государства Эли Коэн сообщил, что создание палестинского государства будет «наградой за террор» и создаст постоянную угрозу Израилю.

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    22 января 2024, 06:11 • Новости дня
    ЕС решил заставить Израиль согласиться на создание независимой Палестины

    FT: ЕС планирует надавить на Израиль для урегулирования конфликта в секторе Газа

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз определит на заседании министров иностранных дел в Брюсселе последствия для Израиля, если премьер Биньямин Нетаньяху продолжат выступать против создания палестинского государства, сообщила газета Financial Times.

    По данным газеты, Брюссель предложил странам ЕС придумать последствия, которые повлечет за собой участие или неучастие» в разработанном мирном плане о создании независимого палестинского государства и взаимное признание двух стран, передает ТАСС.

    Чиновники заявляют, что срок полномочий Нетаньяху «не будет длиться вечно», если ему «трудно что-то навязать».

    Ранее Нетаньяху заявил, что считает невозможным создание суверенной Палестины после окончания операции в секторе Газа.

    Позже генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что отказ признавать решение о создании двух государств – Израиля и Палестины, а также права палестинцев на свою государственность неприемлемы.

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    21 января 2024, 19:19 • Новости дня
    Саудовская Аравия отказалась нормализовать отношения с Израилем без решения по Палестине

    В Эр-Рияде заявили о неспособности нормализовать отношения с Израилем без решения по Палестине

    Tекст: Ольга Иванова

    Саудовская Аравия не сможет нормализовать свои отношения с Израилем, пока не начнется долгосрочное урегулирование палестинского вопроса, заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд в интервью телеканалу CNN.

    В ответ на соответствующий вопрос журналиста он подчеркнул, что «это единственный выгодный для нас путь. Министр подчеркнул, что стране нужна стабильность, которая, по его ожиданиям, будет достигнута через решение палестинского вопроса, передает ТАСС.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что считает невозможным создание суверенной Палестины после окончания операции в секторе Газа.

    Позже генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что отказ признавать решение о создании двух государств – Израиля и Палестины, а также права палестинцев на свою государственность неприемлемы.

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    23 января 2024, 11:02 • Новости дня
    В Турции составили список имеющих проблемы с платежами из России компаний

    Ekonomim: Минторг Турции составил список имеющих проблемы с платежами из России компаний

    Tекст: Александра Юдина

    Министерство торговли Турции составило список имеющих проблемы с платежами из России компаний, уже предпринимаются меры для устранения неполадок, пишет газета Ekonomim.

    По данным источников издания, компании, которые не могли получить свои платежи, подняли вопрос на повестку дня в Анкаре после того, как экспорт застопорился. После этого министерство торговли приняло меры и составило список компаний, имеющих проблемы с платежами, передает РИА «Новости».

    Как уточняет Ekonomim, проблема денежных переводов из России уже частично решена для турецких экспортеров текстиля. Так, оплата за экспорт в Россию текстильной, готовой одежды, обуви и пищевой промышленности начала поступать через Emlak Participation Bank.

    В данный момент ожидают решения проблемы автомобильный и машиностроительный секторы.

    Ранее СМИ заявляли, что турецкие банки после выхода указа президента США Джо Байдена о вторичных санкциях отказываются работать с российскими кредитными организациями.

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    21 января 2024, 08:15 • Новости дня
    WSJ: Израиль уничтожил менее трети боевиков ХАМАС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильские войска за более чем 100 дней операции в секторе Газа уничтожили не более 30% боевиков радикального палестинского движения ХАМАС, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на подсчеты американской разведки.

    По ее сведениям, Израиль ликвидировал до 30% боевиков ХАМАС и эти цифры «пока далеки от целей Израиля». До начала конфликта американская разведка оценивала число боевиков ХАМАС в количестве до 30 тыс. человек, передает ТАСС.

    Газета отмечает также, что у ХАМАС «все еще есть достаточно боеприпасов для продолжения нанесения ударов по Израилю и израильским войскам в Газе на протяжении нескольких месяцев».

    Ранее Израиль начал интенсивные обстрелы городов на Западном берегу Иордана.

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    22 января 2024, 01:44 • Новости дня
    ХАМАС признало некоторые ошибки во время атаки на Израиль

    Движение ХАМАС признало, что могло совершить некоторые ошибки во время атаки на Израиль

    Tекст: Вера Басилая

    Палестинское движение ХАМАС признало, что могло совершить некоторые ошибки во время атаки на Израиль, вызванные развалом израильской системы безопасности и хаосом на границе с сектором Газа.

    Движение опубликовало брошюру «Это наше видение. Для чего операция «Потоп Аль-Аксы», в которой объясняет свою позицию и мотивы атаки на Израиль, передает РИА «Новости».

    Как следует из брошюры, во время проведения операции произошли ошибки, вызванные быстрым развалом израильской системы безопасности и военной структуры, а также хаосом, возникшим в приграничных районах с Газой. О каких именно ошибках идет речь, в публикации не указано.

    Ранее Израиль отверг требования палестинского движения ХАМАС о прекращении военных действий в обмен на возвращение заложников.

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    21 января 2024, 20:34 • Новости дня
    Нетаньяху: Израиль отвергает требования ХАМАС о прекращении боев в обмен на заложников

    Tекст: Ольга Иванова

    Израиль отвергает требования палестинского движения ХАМАС о прекращении военных действий в обмен на возвращение заложников, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху, сообщает Times of Israel.

    Он заявил, что Израиль вернул 110 заложников и намерен вернуть всех. По словам Нетаньяху, он работает над этим круглосуточно, передает РИА «Новости».

    По словам премьера, ХАМАС в обмен на освобождение заложников требует прекращения военных действий и вывода израильских войск из Газы.

    Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган сравнил деятельность премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в Газе с преступлениями Гитлера.

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    21 января 2024, 12:24 • Новости дня
    Следовавшее в Россию грузовое судно сломалось перед Дарданеллами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Следовавшее в Россию грузовое судно Balkan 1 под флагом Камеруна сломалось перед заходом в пролив Дарданеллы, сообщает Главное управление береговой охраны Турции.

    По сообщению береговой охраны, грузовое судно, у которого в районе порта Кепез к югу от пролива Дарданеллы сломался двигатель во время перехода из Измира в Россию, находится под контролем центра морского движения. передает ТАСС. Судно встало на якорь в сопровождении турецких лоцмана и буксира.

    Судя по информации сервисов мониторинга судов, Balkan 1 стоит на якоре возле острова Бозджаада южнее Дарданелл.

    Сухогруз удалось безопасно отбуксировать к причалу Каранлык. Судно следует в порт Ейск, передает РИА «Новости». Инцидент не сказался на движении судов, однако в воскресенье ограничен транзит через Дарданеллы судов скоростью меньше 10 узлов.

    Ранее движение в Босфоре приостановили из-за идущего на Украину сухогруза.

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    24 января 2024, 00:10 • Новости дня
    Лавров назвал объемы российский помощи жителям сектора Газа

    Лавров: Россия направила в сектор Газа сотни тонн гуманитарной помощи

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия направила в сектор Газа сотни тонн продовольствия и медикаментов, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на открытых дебатах Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

    «С целью облегчить страдания жителей сектора Газа Россия, как и ряд других стран, направила сотни тонн продовольствия, медицинских изделий, лекарств», – приводит ТАСС слова Лаврова.

    Он добавил, что российские службы также поддерживают работающих в секторе Газа сотрудников гуманитарных агентств ООН, однако продолжающиеся обстрелы привели к гибели 150 миротворцев – беспрецедентному количеству, по оценкам руководства организации.

    При этом ВОЗ из-за обстрелов только в декабре отменила шесть запланированных гуманитарных миссий в северную часть сектора Газа.

    Ранее сообщалось, что Красный Полумесяц заявил об обстреле Израилем района больницы «Аль-Амаль» в Газе. Израильские беспилотники ведут огонь в районе госпиталя «Аль-Амаль» в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, скорая помощь не может эвакуировать раненых во всей провинции.

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