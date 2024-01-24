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    Пекин в Швейцарии отвесил Киеву две чувствительные оплеухи. А если предположить, что Си отказал Зеленскому в телефонном разговоре, то и три. Действительно, зачем разговаривать со слугой, когда надо разговаривать с хозяином.

    9 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Хуситы объединили Ближний Восток против Запада

    Йеменские хуситы превратились в очередную линию разлома между Востоком и Западом. Десятки, а может, и сотни тысяч добровольцев из арабских стран могут захотеть поквитаться с Западом за обиды недавнего прошлого в Газе. Удержать их не способен никто.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Под чей барабан должны ходить философы

    Охота на ведьм – социальный процесс, одна из черт которого – очень сложно понять, кто будет следующей ведьмой и кто имеет власть решать, кто тут ведьма, а кто нет.

    22 комментария
    24 января 2024, 01:18 • Новости дня

    Представитель Израиля назвал Иран «раковой опухолью» Ближнего Востока

    Постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан назвал Иран «раковой опухолью» и потребовал от международного сообщества бороться с ним

    Tекст: Денис Тельманов

    Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан на открытых дебатах по Ближнему Востоку назвав Иран «раковой опухолью» для региона.

    «Ближний Восток страдает от рака, и до сегодняшнего дня Совет Безопасности ООН лишь обсуждал прием аспирина. Рак не лечат аспирином. Пришло время этому Совету устранить корни этого рака, а не только его побочные следствия», – заявил Эрдан, передает ТАСС.

    По словам израильского дипломата, в секторе Газа Израиль ведет «оборонительную операцию» против радикального палестинского движения ХАМАС, которое на 90% финансирует, по его словам, «режим аятолл», а заседание Совбеза ООН по поводу ситуации в секторе Газа является «вершиной абсурда».

    «Это тот же режим, который снабжает «Хезболла» высокоточными ракетами и поставляет хуситам баллистические ракеты. И все это делается с целью сеять хаос и нестабильность на Ближнем Востоке», – заявил представитель Израиля.

    По его словам, «иранскими щупальцами террора» были затронуты все страны на Ближнем Востоке, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ, Ирак, Сирию и Пакистан.

    Эрдан заявил, что Иран вооружал Народный фронт за освобождение Сагия-эль-Хамра и Рио-де-Оро, выступавший против Марокко, организовал масштабную кибератаку против Албании и якобы поставлял оружие для использования в зоне боевых действий на Украине.

    Также он сравнил главу МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна с «гитлеровским министром», который участвует «в серьезном обсуждении того, как защищать евреев во время Холокоста».

    «Если Совет продолжит фокусироваться только на оказании помощи Газе, что поистине важно, и будет игнорировать коренную угрозу для Ближнего Востока и мира – иранскую угрозу, то нас ждет очень темное, радикальное, шиитское будущее», – заявил постпред Израиля в ООН.

    Ранее сообщалось, что число жертв израильских обстрелов сектора Газа выросло почти до 24 тыс. человек, еще 60,5 тыс. получили ранения.

    22 января 2024, 13:06 • Новости дня
    Сенатор объяснил реакцию генсека ООН на украинский теракт в Донецке

    Сенатор Долгов: Запад начинает дистанцироваться от преступлений ВСУ

    Сенатор объяснил реакцию генсека ООН на украинский теракт в Донецке
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Гутерриш осудил атаку ВСУ на Донецк, но этого мало. Однако если он найдет в себе мужество раскритиковать действия Киева на заседании Совбеза, это можно будет приветствовать. В целом же Запад все чаще начинает дистанцироваться от преступной деятельности офиса Зеленского. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее генсек ООН осудил удар ВСУ по рынку Донецка.

    «Сегодня многим на Западе стало понятно, что Украина не сможет выиграть на поле боя. Поэтому генсек ООН, прежде отмалчивающийся после преступлений ВСУ, осудил удар по Донецку. Думаю, в скором времени мы услышим много таких попыток дистанцирования от деятельности офиса Зеленского», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Но одних заявлений со стороны Гутерриша мало. Вот если ему хватит мужества выступить против украинской делегации на Совбезе ООН, это уже можно было бы приветствовать. Мало осудить атаку, важно послать соответствующие сигналы Зеленскому. Необходима жесткая международная критика преступлений ВСУ», – отмечает он.

    «Кроме того, Гутерриш пока молчит о западном оружии, отправляемом на Украину, а ведь именно оно бьет по мирным городам. Чехи даже не явились на заседание Совбеза после удара по Белгороду. Генсек организации, в свою очередь, никак не осудил Прагу за это. Кроме того, ООН, согласно своим же принципам, должна критиковать поставки вооружений, но этого не происходит», – подчеркнул собеседник.

    «Также печально, что поддержка ВСУ на этом фоне не прекратится. Ведь она не зависит от преступлений ВСУ и информационного фона вокруг них. Многое все еще решает администрация Байдена, которая пока не видит необходимости ограничивать поставки вооружений», – акцентирует сенатор.

    «Но несмотря на все вышесказанное, России необходимо добиваться широкого осуждения военных преступлений ВСУ. Надо созывать заседания Совбеза ООН. Даже если Запад вновь не примет решение в нашу пользу, Москве стоит из раза в раз предъявлять международному сообществу факты государственного терроризма со стороны Украины», – резюмировал Долгов.

    Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил удар ВСУ по Донецку. Он заявил, что атаки против гражданских лиц и гражданской инфраструктуры запрещены по международному гуманитарному праву, неприемлемы и должны быть немедленно прекращены.


    Между тем председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов со ссылкой на личный разговор с папой Римским сообщил, что понтифик осудил удар ВСУ по рынку Донецка. Глава католической церкви считает, что конфликт зашел в тупик, и призывает к началу мирных переговоров.

    Россия категорически осудила «вероломный удар по гражданскому населению», сообщается на сайте МИД. В ведомстве указали, что «безудержное стремление Запада нанести России «стратегическое поражение» руками украинских марионеток, которых он готов бездумно и безгранично поддерживать, подталкивает киевский режим к все более безрассудным шагам, включая акты терроризма, массовые нарушения международного гуманитарного права и военные преступления».

    Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что удар Украины по Донецку будет одной из тем запрошенного Россией на 22 января заседания Совбеза. «Не сомневаюсь, что это очередное отвратительное преступление ВСУ станет одной из центральных тем запрошенного нами на 22 января заседания СБ ООН с участием Лаврова», – отметил он в своем Telegram-канале.

    Между тем пользователи социальной сети Х (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) обрушились на Владимира Зеленского после его слов о российской агрессии в день, когда ВСУ нанесли удар по Донецку, сообщает РИА «Новости». «А как насчет убитых в Донецке?» – возмутился Anatolii70. «Вы, господин, подлый лжец», – отметил пользователь с ником John Metzner. «Проваливай», – заключила josette caruso.

    Напомним, в результате артиллерийского огня со стороны украинских войск по донецкому микрорайону Текстильщик погибли 27 гражданских лиц, сообщил в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин. Еще 25 человек получили ранения различной степени тяжести, среди них два подростка.

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    22 января 2024, 03:15 • Новости дня
    Израиль отреагировал на упоминание Захаровой Холокоста в связи с иском о геноциде

    Представитель МИД Израиля счел неуместным использование Россией темы Холокоста в связи с иском ЮАР о геноциде

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль считает неуместным использование Россией темы Холокоста «в современном политическом контексте», заявил официальный представитель израильского МИД Лиор Хаят.

    Дипломат поблагодарил Германию за ее безоговорочную поддержку и ее позицию против необоснованных претензий ЮАР, отметив, что использование дискурса Холокоста в современном политическом контексте представителем МИД России причиняет ущерб жертвам и выжившим в нем, передает ТАСС.

    Ранее Захарова заявила, что решение ФРГ противодействовать иску ЮАР с обвинениями Израиля в геноциде в секторе Газа не удивило Россию. Она отметила, что Берлин оказал Тель-Авиву медвежью услугу, сославшись на «учет истории Германии и преступление против человечности».

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    22 января 2024, 05:08 • Новости дня
    Лавров прибыл в Нью-Йорк на Совбез ООН

    Глава МИД России Лавров прибыл в Нью-Йорк на мероприятия Совбеза ООН

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, где намерен принять участие в заседаниях Совбеза ООН по Ближнему Востоку и Украине.

    Борт министра летел из Москвы в США 12 часов 45 минут по северному пути, в облет недружественных стран, передает ТАСС.

    Визит Лаврова продлится с 22 по 24 января, он планирует принять участие в ежеквартальных открытых дебатах Совета Безопасности по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос, а также в инициированном Россией заседании по Украине.

    Ранее представитель МИД Мария Захарова заявила, что удар ВСУ по Донецку станет главной темой заседания СБ ООН.

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    21 января 2024, 16:13 • Новости дня
    В ООН назвали неприемлемым отказ признать право палестинцев на государство

    Tекст: Валентина Григоренко

    Отказ признавать решение о создании двух государств – Израиля и Палестины, а также права палестинцев на свою государственность неприемлемы, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

    Гутерреш в соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в России) назвал отказ принять решение о создании двух государств для израильтян и палестинцев и отрицание права на государственность палестинского народа неприемлемыми. По его словам, право палестинского народа на построение собственного государства должно быть признано всеми, передает РИА «Новости».

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что считает невозможным создание суверенной Палестины после окончания операции в секторе Газа.

    Накануне глава министерства энергетики еврейского государства Эли Коэн сообщил, что создание палестинского государства будет «наградой за террор» и создаст постоянную угрозу Израилю.

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    22 января 2024, 06:11 • Новости дня
    ЕС решил заставить Израиль согласиться на создание независимой Палестины

    FT: ЕС планирует надавить на Израиль для урегулирования конфликта в секторе Газа

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз определит на заседании министров иностранных дел в Брюсселе последствия для Израиля, если премьер Биньямин Нетаньяху продолжат выступать против создания палестинского государства, сообщила газета Financial Times.

    По данным газеты, Брюссель предложил странам ЕС придумать последствия, которые повлечет за собой участие или неучастие» в разработанном мирном плане о создании независимого палестинского государства и взаимное признание двух стран, передает ТАСС.

    Чиновники заявляют, что срок полномочий Нетаньяху «не будет длиться вечно», если ему «трудно что-то навязать».

    Ранее Нетаньяху заявил, что считает невозможным создание суверенной Палестины после окончания операции в секторе Газа.

    Позже генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что отказ признавать решение о создании двух государств – Израиля и Палестины, а также права палестинцев на свою государственность неприемлемы.

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    21 января 2024, 19:19 • Новости дня
    Саудовская Аравия отказалась нормализовать отношения с Израилем без решения по Палестине

    В Эр-Рияде заявили о неспособности нормализовать отношения с Израилем без решения по Палестине

    Tекст: Ольга Иванова

    Саудовская Аравия не сможет нормализовать свои отношения с Израилем, пока не начнется долгосрочное урегулирование палестинского вопроса, заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд в интервью телеканалу CNN.

    В ответ на соответствующий вопрос журналиста он подчеркнул, что «это единственный выгодный для нас путь. Министр подчеркнул, что стране нужна стабильность, которая, по его ожиданиям, будет достигнута через решение палестинского вопроса, передает ТАСС.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что считает невозможным создание суверенной Палестины после окончания операции в секторе Газа.

    Позже генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что отказ признавать решение о создании двух государств – Израиля и Палестины, а также права палестинцев на свою государственность неприемлемы.

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    21 января 2024, 08:15 • Новости дня
    WSJ: Израиль уничтожил менее трети боевиков ХАМАС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильские войска за более чем 100 дней операции в секторе Газа уничтожили не более 30% боевиков радикального палестинского движения ХАМАС, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на подсчеты американской разведки.

    По ее сведениям, Израиль ликвидировал до 30% боевиков ХАМАС и эти цифры «пока далеки от целей Израиля». До начала конфликта американская разведка оценивала число боевиков ХАМАС в количестве до 30 тыс. человек, передает ТАСС.

    Газета отмечает также, что у ХАМАС «все еще есть достаточно боеприпасов для продолжения нанесения ударов по Израилю и израильским войскам в Газе на протяжении нескольких месяцев».

    Ранее Израиль начал интенсивные обстрелы городов на Западном берегу Иордана.

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    22 января 2024, 19:12 • Новости дня
    Лавров: Россия начинала СВО не против Украины, а против преступного режима в Киеве

    Лавров: Россия начинала СВО не против народа Украины, а против преступного режима в Киеве

    Лавров: Россия начинала СВО не против Украины, а против преступного режима в Киеве
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия начинала специальную военную операцию не против Украины, а против зарвавшегося преступного режима в Киеве, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН.

    По его словам, Россия была вынуждена «начать военную операцию против зарвавшегося от ощущения своей безнаказанности преступного режима, не пожелавшего, несмотря на наши многочисленные, многолетние усилия, отказаться от войны против своих же граждан на юге и юго-востоке Украины и от политики тотальной дискриминации русскоязычных украинцев, которых в этой стране по-прежнему большинство», передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке для участия в запрошенном Россией заседании Совета Безопасности.

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    22 января 2024, 01:44 • Новости дня
    ХАМАС признало некоторые ошибки во время атаки на Израиль

    Движение ХАМАС признало, что могло совершить некоторые ошибки во время атаки на Израиль

    Tекст: Вера Басилая

    Палестинское движение ХАМАС признало, что могло совершить некоторые ошибки во время атаки на Израиль, вызванные развалом израильской системы безопасности и хаосом на границе с сектором Газа.

    Движение опубликовало брошюру «Это наше видение. Для чего операция «Потоп Аль-Аксы», в которой объясняет свою позицию и мотивы атаки на Израиль, передает РИА «Новости».

    Как следует из брошюры, во время проведения операции произошли ошибки, вызванные быстрым развалом израильской системы безопасности и военной структуры, а также хаосом, возникшим в приграничных районах с Газой. О каких именно ошибках идет речь, в публикации не указано.

    Ранее Израиль отверг требования палестинского движения ХАМАС о прекращении военных действий в обмен на возвращение заложников.

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    22 января 2024, 19:28 • Новости дня
    Лавров: Киев вооружениями Запада методично бьет по гражданским объектам России

    Tекст: Ольга Иванова

    Киевский режим поставляемыми Западом вооружениями методично, безжалостно и преднамеренно бьет по сугубо гражданским объектам в России, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании СБ ООН.

    По словам Лаврова, «торговцев смертью» не смущает, что их оружием «методично, безжалостно и преднамеренно, сознательно бьют по сугубо гражданским объектам», передает ТАСС.

    Он также указал на то, что большая часть стран – членов ЕС продолжают выполнять приказы США, поставляя оружие Киеву.

    ВСУ нанесли утром 21 января артиллерийский удар по рынку на западе Донецка. Погибли 27 человек, 25 получили ранения.

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    21 января 2024, 20:34 • Новости дня
    Нетаньяху: Израиль отвергает требования ХАМАС о прекращении боев в обмен на заложников

    Tекст: Ольга Иванова

    Израиль отвергает требования палестинского движения ХАМАС о прекращении военных действий в обмен на возвращение заложников, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху, сообщает Times of Israel.

    Он заявил, что Израиль вернул 110 заложников и намерен вернуть всех. По словам Нетаньяху, он работает над этим круглосуточно, передает РИА «Новости».

    По словам премьера, ХАМАС в обмен на освобождение заложников требует прекращения военных действий и вывода израильских войск из Газы.

    Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган сравнил деятельность премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в Газе с преступлениями Гитлера.

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    23 января 2024, 03:41 • Новости дня
    Лавров в Нью-Йорке обсудил с иранским коллегой ситуацию в Газе и Красном море

    Глава МИД России Сергей Лавров в Нью-Йорке обсудил с иранским коллегой ситуацию в Газе и Красном море

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе переговоров на полях ООН в Нью-Йорке высказались в пользу скорейшего прекращения огня в секторе Газа и выразили обеспокоенность напряженной обстановкой в акватории Красного моря, сообщает МИД России.

    «Главы внешнеполитических ведомств высказались в пользу скорейшего прекращения огня в секторе Газа и обеспечения условий для оказания гуманитарного содействия жителям анклава. Выражена общая обеспокоенность напряженной обстановкой в акватории Красного моря, резко деградировавшей в результате безответственных силовых акций США и ряда примкнувших к ним государств против Йемена», – передает ТАСС заявление российского внешнеполитического ведомства.

    Отмечается, что стороны «вновь подтвердили приверженность основополагающим принципам российско-иранских отношений и Устава ООН, включая невмешательство во внутренние дела, взаимное уважение суверенитета, а также территориальной целостности друг друга во всей ее полноте».

    Кроме того, была подчеркнута «обоюдная готовность к дальнейшему наращиванию взаимовыгодного практического взаимодействия во всех приоритетных областях».

    Лавров находится в Нью-Йорке для очного участия в заседаниях Совета Безопасности ООН, посвященных ситуации на Украине и на Ближнем Востоке.

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    22 января 2024, 18:17 • Новости дня
    Лавров прибыл в ООН для участия в заседании Совета Безопасности

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке для участия в запрошенном Россией заседании Совета Безопасности.

    Как сообщает ТАСС, одной из центральных тем встречи будет удар вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецку. На встрече будут также обсуждаться западные поставки вооружений Киеву.

    Визит Лаврова продлится с 22 по 24 января, он планирует принять участие в ежеквартальных открытых дебатах Совета Безопасности по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос, а также в инициированном Россией заседании по Украине.

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    22 января 2024, 10:45 • Новости дня
    Боррель призвал к «решению на основе двух государств» на Ближнем Востоке

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по прибытии на заседание министров иностранных дел 27 стран ЕС в Брюсселе призвал к созданию палестинского государства и его сосуществованию с Израилем.

    «Я не буду больше говорить про мирный процесс, только про решение на основе двух государств», – приводит его слова ТАСС.

    Как писали ранее британские СМИ, Евросоюз определит на заседании министров иностранных дел в Брюсселе последствия для Израиля, если премьер Биньямин Нетаньяху продолжит выступать против создания палестинского государства.

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    23 января 2024, 19:31 • Новости дня
    Лавров посоветовал Байдену прекратить боевые действия на Ближнем Востоке

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американскому президенту Джо Байдену нужно прекратить боевые действия для разрешения ближневосточного кризиса и не использовать вето, когда в СБ ООН появляется резолюция о гуманитарном прекращении огня, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров, отвечая в интервью телеканалу CBS на вопрос о совете для Байдена по разрешению кризиса на Ближнем Востоке, сказал, что там необходимо прекратить боевые действия, передает ТАСС.

    Кроме того, американской стороне следует не применять вето, когда предлагается резолюция о гуманитарном прекращении огня, но она уже дважды применила его.

    Также российский министр посоветовал США не тянуть с созданием палестинского государства. Лавров отметил, что Россия призывает не допустить вытеснения палестинского народа с его земли и не позволить опустошения этих земель.

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      Уход с российского рынка западных сервисов, обеспечивающих предоставление финансовых услуг, привел к расцвету отечественных платежных систем (банковских карт «Мир», системы быстрых платежей СБП, системы передачи финансовых сообщений СПФС). Взрывной рост их популярности – в нашей инфографике.

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      Российская промышленность переживает в последнее время бурный рост, иногда на десятки процентов в годовом выражении. Какие отрасли растут быстрее всего – в нашей инфографике

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    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

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      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

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