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    Пекин в Швейцарии отвесил Киеву две чувствительные оплеухи. А если предположить, что Си отказал Зеленскому в телефонном разговоре, то и три. Действительно, зачем разговаривать со слугой, когда надо разговаривать с хозяином.

    11 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Откуда взялась мода на Россию

    Главная причина, по которой мир начал напевать «мой мармеладный, я не права» и восхищаться российскими магазинами – в том, что этому самому миру не удалось сломать нашу страну.

    0 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Хуситы объединили Ближний Восток против Запада

    Йеменские хуситы превратились в очередную линию разлома между Востоком и Западом. Десятки, а может, и сотни тысяч добровольцев из арабских стран могут захотеть поквитаться с Западом за обиды недавнего прошлого в Газе. Удержать их не способен никто.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Под чей барабан должны ходить философы

    Охота на ведьм – социальный процесс, одна из черт которого – очень сложно понять, кто будет следующей ведьмой и кто имеет власть решать, кто тут ведьма, а кто нет.

    23 комментария
    24 января 2024, 08:18 • Новости дня

    Лавров жестко ответил постпреду Израиля на Совбезе ООН

    Лавров жестко ответил постпреду Израиля Эрдану на заседании СБ ООН по Газе

    Tекст: Ольга Никитина

    Министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе заседания Совета Безопасности ООН по палестинскому вопросу ответил на выпад израильского дипломата Гилада Эрдана в адрес России.

    Эрдан в ходе своего выступления раскритиковал Иран и обвинил его в поставках оружия России, которое якобы используется в ходе СВО на Украине, передает РИА «Новости».

    Лавров отметил, что обвинения в адрес России прозвучали «заученной скороговоркой», а между тем наша страна проводит спецоперацию против нацистского режима в Киеве.

    «Коллеги, оставляю эти высказывания на вашей совести, хотя понимаю, что она многое стерпит», – отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

    Вместе с тем Лавров призвал «не позволить похоронить» решение ООН о создании Палестинского государства, как это произошло в свое время с Минскими соглашениями, достигнутыми в 2015 году и единогласно одобренными Совбезом ООН. Министр призвал не допустить повторения подобных преступных действий в отношении палестинского народа.

    Иран ранее заявлял, что никогда не поставлял России БПЛА и ракеты для использования на Украине.

    23 января 2024, 11:05 • Новости дня
    Стало известно о массированном ракетном ударе по объектам на Украине

    «Военная хроника»: По объектам на Украине нанесен массированный ракетный удар

    Стало известно о массированном ракетном ударе по объектам на Украине
    @ Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    В Сети появились сообщения о том, что по объектам на территории Украины во вторник нанесен массированный ракетный удар.

    Предположительно, крылатыми ракетами Х-101/Х-555 удары наносит российская стратегическая авиация, передает RT со ссылкой на Telegram-канал «Военная хроника».

    Сообщается о взрывах в Харьковской области, Сумах, Павлограде и Днепропетровске, а также в Киевской области и Житомире.

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    23 января 2024, 14:49 • Новости дня
    Испанский военкор рассказал о растущих на Украине кладбищах боевиков ВСУ

    Испанский военкор Эспиноса: Ежедневно на Украине появляются десятки новых могил боевиков ВСУ

    Испанский военкор рассказал о растущих на Украине кладбищах боевиков ВСУ
    @ Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинская сторона несет огромные, очень серьезные потери, кладбища, на которых захоронены боевики ВСУ, становятся все шире с каждым днем, рассказал побывавший в стране испанский военный корреспондент Хавьер Эспиноса.

    Эспиноса в подкасте El Mundo рассказал, что кладбища растут в таких городах, как Харьков, Днепропетровск и подконтрольном киевским боевикам Запорожье.

    «С каждым разом видно, как они расширяются, ежедневно появляются  десятки новых могил», – приводит его слова РИА «Новости».

    Немецкие СМИ писали ранее, что вооруженным силам Украины приходится оставлять некоторые позиции на фронте из-за критической нехватки солдат.

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    23 января 2024, 12:34 • Новости дня
    Дальнобойщик сообщил о выброшенной гумпомощи для участников СВО в ДНР

    «161.RU»: На свалке на границе ДНР и Ростовской области нашли гумпомощь для участников СВО

    Tекст: Ольга Никитина

    В городе Амвросиевка на границе Донецкой народной республики с Ростовской областью обнаружена свалка из гуманитарной помощи для участников спецоперации, пишут местные СМИ со ссылкой на дальнобойщика Александра Закутнего.

    Мужчина рассказал, что узнал о свалке от жителя Амвросиевки, где он сделал остановку. По словам местного жителя, по вещам проехались бульдозер и трактор. Дальнобойщик уточнил, что на свалке были ленточные носилки, медикаменты, медицинские халаты, жгуты, косынки, теплые куртки и резиновые сапоги, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на портал «161.RU».

    Никаких опознавательных знаков на месте свалки не было, добавил он.

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    23 января 2024, 15:21 • Новости дня
    Российский военный рассказал о взятии в плен шестерых солдат ВСУ

    Командир боевой машины Денис Шамалюк рассказал, как взял в плен шестерых солдат ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Получивший орден Мужества командир боевой машины сержант Денис Шамалюк рассказал, как будучи раненым взял в плен шестерых украинских солдат.

    По его словам, завязался ближний стрелковый бой, после чего колонна остановилась, российский боец занял позицию с левой стороны дороги, побежал к подвалу, а затем сел и начал наблюдать за выходом из него, передает РИА «Новости».

    «Начался массированный артиллерийский обстрел, в результате чего я попытался открыть дверь в подвал, чтобы укрыться там. Я крикнул: «Есть кто? Выходи!» Раздался голос: «Не стреляйте, у нас раненый». Я занял позицию, когда они начали открывать дверь, там оказалось шесть украинских военнослужащих. Я им отдал приказ сдать оружие, они начали выкидывать оружие», – рассказал Шамалюк.

    Также сержант сообщил, что вывел украинских военных наружу, где раненому солдату ВСУ оказали помощь, а самого российского бойца отвезли в медсанбат.

    «Спасибо командиру взвода, который очень быстро оказал мне помощь: самый первый пришел, наложил жгут и сам лично отвез меня в ближайший медбат. Дело шло на минуты, можно сказать, он спас мне жизнь, большое спасибо. Если, Егор Юрьевич, вы меня видите – вам большое спасибо!» – отметил военнослужащий.

    Ранее в Минобороны России рассказали, как подразделения тульских десантников из состава группировки войск «Южная» при поддержке авиации и артиллерии освободили населенный пункт Веселое в ДНР, взяв ряд бойцов ВСУ в плен.

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    23 января 2024, 12:45 • Новости дня
    Пушилин рассказал, на каком расстоянии находится противник от Донецка

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска на сегодня находятся в 16 км от Донецка в сторону Авдеевки и в 33 км – в сторону Марьинки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    По его словам, до ВСУ в сторону Авдеевки расстояние порядка 16 километров, от Марьинки до центра Донецка 32-33 километра, передает РИА «Новости».

    Пушилин подчеркнул, что говорить о победе пока рано, и призвал не спекулировать на этой теме. По его словам, «переломного» момента на фронте еще не произошло.

    Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш решительно осудил удар ВСУ по Донецку. Он заявил, что атаки против гражданских лиц запрещены и должны быть немедленно прекращены.

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    23 января 2024, 13:45 • Новости дня
    ВСУ раскритиковали БМП Bradley из-за непригодности к действиям в условиях зимы

    CNN: Украинские военные раскритиковали БМП Bradley из-за непригодности к действиям в условиях зимы

    ВСУ раскритиковали БМП Bradley из-за непригодности к действиям в условиях зимы
    @ Artur Widak/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные раскритиковали американскую боевую машину пехоты (БМП) Bradley из-за непригодности к действиям в условиях низких температур, сообщает американский телеканал CNN.

    По словам украинских военных, Bradley «не выдерживают суровую украинскую зиму», передает ТАСС.

    Также в ВСУ отметили «низкое качество» некоторых БМП.

    Кроме того, бойцы ВСУ заявили о «десятках единиц американской техники», которые были повреждены или уничтожены в ходе спецоперации.

    Ранее украинские военные пожаловались на тысячи мышей и крыс в землянках на фронте, которые заражают солдат болезнями, разрушают военное и электрооборудование, перегрызая провода.

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    23 января 2024, 14:24 • Новости дня
    В Австрии заявили о планомерном продвижении российских войск по всей линии фронта

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные планомерно продвигаются по всей линии фронта, заявил немецкому каналу NTV полковник ВС Австрии Маркус Райснер.

    По его словам, российские военные продвигаются метр за метром, оказывая  «колоссальное давление на ВСУ», передает RT.

    Ранее во вторник российские военные произвели групповой удар по объектам украинского военно-промышленного комплекса.

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    24 января 2024, 00:10 • Новости дня
    Лавров назвал объемы российский помощи жителям сектора Газа

    Лавров: Россия направила в сектор Газа сотни тонн гуманитарной помощи

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия направила в сектор Газа сотни тонн продовольствия и медикаментов, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на открытых дебатах Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

    «С целью облегчить страдания жителей сектора Газа Россия, как и ряд других стран, направила сотни тонн продовольствия, медицинских изделий, лекарств», – приводит ТАСС слова Лаврова.

    Он добавил, что российские службы также поддерживают работающих в секторе Газа сотрудников гуманитарных агентств ООН, однако продолжающиеся обстрелы привели к гибели 150 миротворцев – беспрецедентному количеству, по оценкам руководства организации.

    При этом ВОЗ из-за обстрелов только в декабре отменила шесть запланированных гуманитарных миссий в северную часть сектора Газа.

    Ранее сообщалось, что Красный Полумесяц заявил об обстреле Израилем района больницы «Аль-Амаль» в Газе. Израильские беспилотники ведут огонь в районе госпиталя «Аль-Амаль» в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, скорая помощь не может эвакуировать раненых во всей провинции.

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    23 января 2024, 12:55 • Новости дня
    В Кремле отказались считать удары по Киеву и Харькову ответом на теракт в Донецке

    Песков: Удар ВС России по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку

    Tекст: Ольга Никитина

    Ракетный удар с российской стороны по объектам в Киеве и Харькове нельзя считать ответом на теракт, осуществленный вооруженными силами Украины в Донецке, где в результате погибли мирные жители, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что Россия продолжает спецоперацию, российские военнослужащие, в отличие от киевских боевиков, не бьют по социальным объектам и по жилым кварталам и не бьют по мирному населению, передает ТАСС.

    ВСУ нанесли утром 21 января артиллерийский удар по рынку на западе Донецка. В результате погибли 27 человек, 25 получили ранения. 22 января объявлено днем траура по погибшим. В Кремле произошедшее назвали чудовищным актом терроризма.

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    23 января 2024, 23:21 • Новости дня
    Высокопоставленный иранец прибыл в Москву по приглашению Патрушева

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбар Ахмадиян прибыл в Москву

    Tекст: Денис Тельманов

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбар Ахмадиян прибыл в Москву с первым визитом по приглашению секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, сообщает посольство Ирана в Москве.

    «Али Акбар Ахмадиян.. по приглашению Николая Патрушева, секретаря Совета безопасности России, прибыл в московский аэропорт Внуково во вторник вечером во главе делегации», – приводит ТАСС сообщение иранского диппредставительства.

    В посольстве отметили, что Ахмадиян является представителем верховного лидера революции и секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана.

    В ноябре 2022 года Патрушев посетил Иран по приглашению тогдашнего секретаря Высшего совета национальной безопасности страны Али Шамхани. На встрече с иранским президентом Эбрахимом Раиси Патрушев заявил, что Россия рассматривает стратегическое взаимодействие с Ираном как важный элемент обеспечения нацбезопасности.

    Он также отметил в ходе визита, что «мир переживает переломный момент», поскольку гегемония США уходит в прошлое, а Россия и Иран находятся на острие борьбы за становление многополярного миропорядка.

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    23 января 2024, 19:31 • Новости дня
    Лавров посоветовал Байдену прекратить боевые действия на Ближнем Востоке

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американскому президенту Джо Байдену нужно прекратить боевые действия для разрешения ближневосточного кризиса и не использовать вето, когда в СБ ООН появляется резолюция о гуманитарном прекращении огня, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров, отвечая в интервью телеканалу CBS на вопрос о совете для Байдена по разрешению кризиса на Ближнем Востоке, сказал, что там необходимо прекратить боевые действия, передает ТАСС.

    Кроме того, американской стороне следует не применять вето, когда предлагается резолюция о гуманитарном прекращении огня, но она уже дважды применила его.

    Также российский министр посоветовал США не тянуть с созданием палестинского государства. Лавров отметил, что Россия призывает не допустить вытеснения палестинского народа с его земли и не позволить опустошения этих земель.

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    23 января 2024, 17:12 • Новости дня
    ХАМАС отказалось освобождать заложников в обмен на прекращение боев в Газе

    AP: ХАМАС отказалось освобождать заложников в обмен на прекращение боев в Газе

    ХАМАС отказалось освобождать заложников в обмен на прекращение боев в Газе
    @ Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Палестинское движение ХАМАС не приняло предложение израильской стороны, подразумевающее прекращение боевых действий в Газе при условии освобождения всех заложников, сообщает Associated Press (AP).

    Как пишет AP со ссылкой на неназванного высокопоставленного египетского чиновника, ХАМАС отказалось освобождать заложников без прекращения израильского наступления в Газе и вывода армии еврейского государства из анклава, передает ТАСС.

    Собеседник агентства подчеркнул, что Каир и Доха ведут работу над «многоступенчатым предложением» и прилагают усилия к преодолению разногласий между сторонами.

    Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль отвергает требования ХАМАС о прекращении боев в обмен на заложников.

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    23 января 2024, 21:52 • Новости дня
    Лавров заявил о важности создания Государства Палестина

    Tекст: Кристина Цыцура

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с главой палестинского МИД Риядом аль-Малики в Нью-Йорке подчеркнул важность решения конфликта на Ближнем Востоке и создания Государства Палестина.

    Государство должно быть создано в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, и жить оно должно в мире и безопасности с Израилем, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

    Ранее о важности и необходимости создания независимого Государства Палестина говорил президент России Владимир Путин.

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    24 января 2024, 01:18 • Новости дня
    Представитель Израиля назвал Иран «раковой опухолью» Ближнего Востока

    Постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан назвал Иран «раковой опухолью» и потребовал от международного сообщества бороться с ним

    Tекст: Денис Тельманов

    Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан на открытых дебатах по Ближнему Востоку назвав Иран «раковой опухолью» для региона.

    «Ближний Восток страдает от рака, и до сегодняшнего дня Совет Безопасности ООН лишь обсуждал прием аспирина. Рак не лечат аспирином. Пришло время этому Совету устранить корни этого рака, а не только его побочные следствия», – заявил Эрдан, передает ТАСС.

    По словам израильского дипломата, в секторе Газа Израиль ведет «оборонительную операцию» против радикального палестинского движения ХАМАС, которое на 90% финансирует, по его словам, «режим аятолл», а заседание Совбеза ООН по поводу ситуации в секторе Газа является «вершиной абсурда».

    «Это тот же режим, который снабжает «Хезболла» высокоточными ракетами и поставляет хуситам баллистические ракеты. И все это делается с целью сеять хаос и нестабильность на Ближнем Востоке», – заявил представитель Израиля.

    По его словам, «иранскими щупальцами террора» были затронуты все страны на Ближнем Востоке, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ, Ирак, Сирию и Пакистан.

    Эрдан заявил, что Иран вооружал Народный фронт за освобождение Сагия-эль-Хамра и Рио-де-Оро, выступавший против Марокко, организовал масштабную кибератаку против Албании и якобы поставлял оружие для использования в зоне боевых действий на Украине.

    Также он сравнил главу МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна с «гитлеровским министром», который участвует «в серьезном обсуждении того, как защищать евреев во время Холокоста».

    «Если Совет продолжит фокусироваться только на оказании помощи Газе, что поистине важно, и будет игнорировать коренную угрозу для Ближнего Востока и мира – иранскую угрозу, то нас ждет очень темное, радикальное, шиитское будущее», – заявил постпред Израиля в ООН.

    Ранее сообщалось, что число жертв израильских обстрелов сектора Газа выросло почти до 24 тыс. человек, еще 60,5 тыс. получили ранения.

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    23 января 2024, 13:28 • Новости дня
    Медведев указал на сбои в работе ООН

    Медведев: Надо укреплять ООН, хотя в ряде случаев она дает сбои

    Tекст: Ольга Никитина

    ООН, несмотря на имеющиеся в ряде случаев сбои в работе организации, является основной международной структурой, необходимо ее укреплять, заявил замглавы Совета Безопасности России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

    Медведев напомнил, что ряд стран, в том числе и Россия, подвергаются санкциям, которые не основаны на международном праве, а являются «произвольными решениями других государств». Подобные рестрикции, подчеркнул он, являются ударом по международному праву, передает ТАСС.

    «Мы должны делать все для ее (ООН – прим. ВЗГЛЯД) укрепления, при том что эта структура в ряде случаев дает сбои и далеко не всегда решает задачи, которые ей были вверены», – сказал Медведев на круглом столе с представителями политических партий стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

    Он напомнил, что Россия является страной – основательницей ООН и постоянным членом Совета Безопасности ООН.

    Также Медведев отметил, что Россия уделяет большое внимание углублению кооперации с государствами Юго-Восточной Азии и более 30 лет является надежным и предсказуемым партнером АСЕАН.

    Напомним, ранее Москва выступала с критикой работы генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, а также требовала от него запустить арбитраж против США, которые злоупотребляют своим положением страны, принимающей центральные органы организации.

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