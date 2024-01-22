СВО позволяет по-новому взглянуть на недостатки нашей оружейной культуры и укрепить слабые места на стыке между военными, производителями оружия и обществом, выявленные в ходе украинской кампании.6 комментариев
В Госдуму внесли проект обращения в связи с французскими наемниками Украины
В Госдуму внесли проект обращения в связи с участием наемников из Франции в преступлениях Киева
Проект обращения к национальному собранию Франции в связи с участием французских наемников в преступных действиях киевского режима внесен в Госдуму. Документ может быть рассмотрен на пленарном заседании палаты 24 января, сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
По его словам, комитет по международным делам вносит проект обращения к Нацсобранию Франции, его предложено внести в повестку дня пленарного заседания Госдумы 24 января, передает ТАСС.
Ранее министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что французских наемников на Украине нет.
Напомним, высокоточным ударом ВС России было уничтожено 60 французских наемников в Харькове. МИД Франции заявил, что в Харькове не было французских наемников.