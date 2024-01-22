В Госдуму внесли проект обращения в связи с французскими наемниками Украины

В Госдуму внесли проект обращения в связи с участием наемников из Франции в преступлениях Киева

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, комитет по международным делам вносит проект обращения к Нацсобранию Франции, его предложено внести в повестку дня пленарного заседания Госдумы 24 января, передает ТАСС.

Ранее министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что французских наемников на Украине нет.

Напомним, высокоточным ударом ВС России было уничтожено 60 французских наемников в Харькове. МИД Франции заявил, что в Харькове не было французских наемников.