Экс-разведчик ВС США Риттер: Путин сейчас не ответил бы на звонок Трампа по Украине

Tекст: Ольга Никитина

Риттер на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) ответил на вопрос о том, почему Трамп прямо сейчас, еще до выборов президента США, не начал разрешение конфликта на Украине, вопреки собственным заявлениям о том, что он на это способен.

«Потому что Путин не ответил бы на звонок. Это не 2017 год», – передает РИА «Новости» ответ Риттера.

Слишком часто за последние годы Запад, по словам Риттера, обманывал Россию. Период президентства Трампа не был исключением, отметил он. Теперь Москва заинтересована исключительно в своей победе, мнение коллективного Запада ее не волнует, считает эксперт.

«Россия победила в этом конфликте», – заключил Риттер.

Трамп заявлял ранее, что в случае победы на президентских выборах осенью этого года конфликт на Украине закончится мирными переговорами еще до его инаугурации.