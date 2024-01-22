В день столетия со дня смерти вождя мирового пролетариата возникает вопрос: кого можно назвать «верным продолжателем дела великого Ленина»? Тех, кто по сей день ходит к нему в Мавзолей с красными флагами? Или их противоположности, вопиющие об «ужасах совка»?53 комментария
Риттер: Путин сейчас не ответил бы на звонок Трампа по Украине
Экс-разведчик ВС США Риттер: Путин сейчас не ответил бы на звонок Трампа по Украине
Президент России Владимир Путин сейчас не стал бы отвечать на звонок экс-президента США Дональда Трампа, если бы тот позвонил российскому лидеру по вопросу урегулирования украинского кризиса, считает бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
Риттер на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) ответил на вопрос о том, почему Трамп прямо сейчас, еще до выборов президента США, не начал разрешение конфликта на Украине, вопреки собственным заявлениям о том, что он на это способен.
«Потому что Путин не ответил бы на звонок. Это не 2017 год», – передает РИА «Новости» ответ Риттера.
Слишком часто за последние годы Запад, по словам Риттера, обманывал Россию. Период президентства Трампа не был исключением, отметил он. Теперь Москва заинтересована исключительно в своей победе, мнение коллективного Запада ее не волнует, считает эксперт.
«Россия победила в этом конфликте», – заключил Риттер.
Трамп заявлял ранее, что в случае победы на президентских выборах осенью этого года конфликт на Украине закончится мирными переговорами еще до его инаугурации.