На выставке «Россия» рассказали о достижениях строительной отрасли страны

Tекст: Валерия Городецкая

За прошедший год в России было построено 110,1 млн квадратных метров жилья, при этом более 51 млн квадратных метров многоквартирных домов – это плюс 12% к 2022 году, сообщил зампредседателя правительства Марат Хуснуллин, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Перед нами поставлены президентом очень амбициозные стратегические задачи, национальные цели, которые должны быть достигнуты не позднее 2030 года. Это улучшение жилищных условий не менее пяти млн семей ежегодно, ввод жилья – не менее 120 млн квадратных метров. Таким образом, нам предстоит построить более миллиарда квадратных метров до 2030 года. То есть, каждый пятый метр в стране должен стать новым», – сказал Хуснуллин.

К 2030 году также планируется в полтора раза улучшить качество городской среды, привести в нормативное состояние 85% дорожной сети в крупных городских агломерациях. Кроме того, обновят и коммунальные сети, отметил Хуснуллин.

«Строительная отрасль продолжила активный рост и в 2023 году. По данным Росстата за 2020 – 2023 годы объем работ в строительстве вырос на 23%. В том числе по итогам 2023 года мы видим рост практически 7%. Строительная отрасль по объему со смежными отраслями занимает в экономике 13,4% процента. У нас отрасли работает 11, 5 млн человек – это 16% всех рабочих в стране. Отрасль касается каждого в нашей стране – через ЖКХ, через дороги», – подчеркнул зампред правительства.

За прошедшие 20 лет в России построили 1,45 млрд квадратных метров жилья, рассказал глава Минстроя Ирек Файзуллин. С 2017 года 26 млн семей улучшили свои жилищные условия.

«Объемы жилищного строительства с 2004 года возросли более, чем в два с половиной раза – 41 млн был в 2004 году, 30 млн – в 2000, и сегодня уже более 110 млн введено в стране», – сказал Файзуллин. Министр отметил, что на строительство во многом влияет сформированная в России система поддержки отрасли.

«Все это происходит только благодаря поддержке президента и правительства. Мы будем продолжать работать над улучшением собственного результата. Задач очень много – спасибо огромное всем за работу», – заключил глава Минстроя.