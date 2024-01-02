Украине предрекли поражение в первой половине 2024 года

Москва пообещала неотвратимое наказание за атаку ВСУ на Донецк

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении в Telegram-канале МИД, формирования украинских неонацистов при поддержке стран «коллективного Запада» продолжают совершать теракты против мирного населения России, при этом их не останавливают ни новогодние, ни рождественские праздники.

В новогоднюю ночь массированной атаке из РСЗО подвергся центр Донецка и другие жилые кварталы города, известно о четырех погибших и более четырнадцати раненых, среди пострадавших есть журналисты, осуществлявшие в городе свою профессиональную деятельность.

В МИД добавили, что российские правоохранительные органы оперативно начали расследование этого преступления, причастные и ответственные за эту и другие террористические атаки на территории нашей страны понесут неотвратимое наказание.

Как сообщили в дипломатическом ведомстве, на днях Зеленский снова обратился к гитлеровской риторике и назвал русских «человеческими отбросами», в очередной раз продемонстрировав, что Украина, зараженная переросшим в терроризм нацизмом, должна быть полностью денацифицирована и демилитаризована.

«Это непременно будет сделано. Поклоняющийся преступникам Третьего рейха киевский режим и его главари закончат так же, как и их кумиры, возведенные там в ранг героев. Призываем все ответственные правительства и профильные международные структуры отмежеваться от действий и решений киевской хунты, осудить ее преступления, направленные на показное и циничное уничтожение мирного населения. Молчание расценивается украинскими неонацистами как одобрение их действий», – заявили в МИД.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «террористическим зверьем» украинских боевиков, устроивших обстрел Донецка в новогоднюю ночь.