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    Le Figaro: США могут сделать Путину величайший подарок в 2024 году
    Симоньян подтвердила, что участников «голой» вечеринки убрали из новогодних шоу
    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Донаты в пользу армии изобрели далеко не вчера

    Неважно, отлично ли у вашей армии поставлены дела, плохо или средненько. Главное, чтобы у своих было как можно больше материальных средств, а у чужих – как можно меньше.

    3 комментария
    Максим Соколов Максим Соколов ВПК как двигатель русской экономики

    Это последний материал известного публициста и многолетнего автора газеты ВЗГЛЯД Максима Соколова, который скончался на 65-м году жизни. Редакция газеты «Взгляд» выражает искренние соболезнования близким.

    16 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Запад снова встал на русские грабли

    Наши сегодняшние противники являются потомками польских, шведских, французских, англосаксонских и немецких завоевателей – рыцарей, колонизаторов, работорговцев, нацистов. Верить в скорый крах России для них так же естественно, как для украинской дамочки времен Майдана выходить на улицу в кастрюльке.

    36 комментариев
    31 декабря 2023, 22:33

    В США рассказали о панике украинцев из-за наступления российских войск

    В США рассказали о панике украинцев из-за наступления российских войск
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Украины паникуют из-за продолжающегося наступления российских войск, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

    По его словам, украинцы паникуют. Все происходящее похоже на то, как Россия проводила операцию «Багратион» во время Второй мировой войны, «тогда это выбило немцев из колеи», передает РИА «Новости».

    Джонсон подчеркнул, что контрнаступление ВСУ закончилось провалом, а российские войска начали продвигаться вперед.

    Ранее американские СМИ писали, что поражение Украины в конфликте с Россией в результате почти двухлетнего противостояния неизбежно.

    31 декабря 2023, 12:12
    ВС России в ответ на теракт ВСУ в Белгороде поразили центры принятия решений в Харькове
    ВС России в ответ на теракт ВСУ в Белгороде поразили центры принятия решений в Харькове
    @ Yevhen Titov/REUTERS

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российские военные в ответ на теракт в Белгороде поразили военные объекты и центры принятия решений в Харькове, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства отмечается, что в ответ на теракт со стороны ВСУ ВС России поразили центры принятия решений, а также военные объекты в Харькове, использовавшиеся преступным киевским режимом.

    В Минобороны уточнили, что высокоточным ракетным ударом, нанесенным по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас», были уничтожены представители ГУР и ВСУ, которые принимали участие в планировании и осуществлении теракта в Белгороде.

    В ведомстве добавили, что там же находились порядка 200 иностранных наемников, которых планировалось привлечь к проведению террористических рейдов на приграничной с Украиной территории России.

    Как указали в ведомстве, ударами высокоточных ракет по зданию Службы безопасности Украины (СБУ) по Харьковской области и пункту временной дислокации нацформирования «Правый сектор» (организация, запрещенная в России) ликвидированы представители руководящего состава СБУ, наемники и боевики подразделения «Кракен» (организация признана в России террористической и запрещена), осуществлявшие подготовку диверсий на российской территории.

    В сообщении говорится, что российские войска поразили филиал национального центра управления космическими средствами около Залесцев Хмельницкой области, который используется ВСУ для разведки. Также уничтожены базы горючего в Запорожье и Харькове, с которых шло снабжение украинских группировок на Харьковском и Ореховском направлениях.

    В Минобороны добавили, что ВС России ударили по пунктам дислокации подразделений 59-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и наемников численностью до 600 боевиков, а также местам стоянки техники и артсистем в Селидово, Курахово и на территории шахты Коротченко в ДНР.

    В пресс-службе пояснили, что Украина в результате понесла значительные потери. Отмечается, что ВС России уничтожили две пусковые установки РСЗО HIMARS, с помощью них киевский режим в период новогодних праздников планировал наносить удары по Донецку.

    Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате украинского обстрела Белгорода погибли 24 человека, ранения получили 108 человек.

    Напомним, ВСУ подвергли массовому обстрелу кассетными боеприпасами Белгород. Среди погибших и пострадавших есть дети.

    Коментарии (91)
    31 декабря 2023, 15:07
    Рожин объяснил ответ России на теракт ВСУ в Белгороде

    Военный эксперт Рожин: В отличие от ВСУ, Россия целенаправленно не наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры

    Рожин объяснил ответ России на теракт ВСУ в Белгороде
    @ REUTERS/Yan Dobronosov

    Tекст: Алёна Задорожная

    Российский Генштаб располагает расширенным списком целей на Украине. И когда противник совершает какие-то бесчинства вроде террористической атаки на Белгород, Россия может оперативно нанести ответный удар, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин. Ранее Минобороны сообщило, что ВС России в ответ на теракт ВСУ в Белгороде поразили центры принятия решений в Харькове.

    «Россия на протяжении всей спецоперации, и все это хорошо видят, не бьет по гражданской инфраструктуре. В то время как ВСУ в Белгороде целенаправленно наносили удары по мирным гражданам и жилым кварталам», – сказал военный эксперт Борис Рожин.

    «Примечательно, что противник наверняка знал, что никаких военных целей в местах прилета не было. В свою очередь российские ответы нацелены строго на военные объекты», – акцентирует собеседник.

    «В той же гостинице «Харьков Палас», которая была поражена, еще весной проводились встречи с участием натовских генералов. Там же принимали иностранных наемников, что подтверждалось украинскими СМИ. Мы атаковали одно из зданий СБУ, также были прилеты по месту локации HIMARS», – указывает аналитик.

    «Важно понимать – часть этих объектов и так планировалась к поражению, работа по ним велась еще до атаки на Белгород. У Генштаба всегда есть расширенный список целей, которые формируются разведкой. Но когда стоит задача произвести ответ на какие-то бесчинства ВСУ, мы поднимаем эти списки и выбираем конкретные точки», – заключил Рожин.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные в ответ на теракт в Белгороде поразили военные объекты и центры принятия решений в Харькове. В Telegram-канале ведомства отмечается, что высокоточным ракетным ударом, нанесенным по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас», были уничтожены представители ГУР и ВСУ, которые принимали участие в планировании и осуществлении теракта в Белгороде.

    В военном ведомстве указывают, что там же находились порядка 200 иностранных наемников, которых планировалось привлечь к проведению террористических рейдов на приграничной с Украиной территории России.

    Также подчеркивается, что ударами высокоточных ракет по зданию Службы безопасности Украины (СБУ) по Харьковской области и пункту временной дислокации нацформирования «Правый сектор» (организация, запрещенная в России) ликвидированы члены руководящего состава СБУ, наемники и боевики подразделения «Кракен» (организация признана в России террористической и запрещена), осуществлявшие подготовку диверсий на российской территории.

    Российские войска поразили филиал национального центра управления космическими средствами около Залесцев Хмельницкой области, который используется ВСУ для разведки.

    В Минобороны добавили, что ВС России ударили по пунктам дислокации подразделений 59-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и наемников численностью до 600 боевиков, а также местам стоянки техники в Курахово, Селидово и на территории шахты Коротченко в ДНР.

    Украина в результате понесла значительные потери. Отмечается, что ВС России уничтожили две установки РСЗО HIMARS, с помощью них киевский режим в праздники планировал наносить удары по Донецку.

    Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате украинского обстрела Белгорода погибли 24 человека, ранения получили 108 человек. Напомним, ВСУ подвергли массовому обстрелу кассетными боеприпасами Белгород. Среди погибших и пострадавших есть дети.

    Коментарии (28)
    31 декабря 2023, 16:27
    Стало известно, что Зеленский лично отдал приказ об ударе по Белгороду
    Стало известно, что Зеленский лично отдал приказ об ударе по Белгороду
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский лично отдал приказ главе ГУР Кириллу Буданову о массированном ударе ВСУ по Белгороду, сообщил источник в силовых структурах.

    Как сообщает RT в своем Telegram-канале, исполнителем теракта стал личный состав нацбатальона «Кракен» (организация признана в России террористической и запрещена) под командованием Сергея Величко. Нацбатальон атаковал город из РСЗО, после чего отошел в тыловые районы Харьковской области.

    Ранее российские военные в ответ на теракт в Белгороде поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове, сообщили в Минобороны.

    В воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате украинского обстрела Белгорода погибли 24 человека, ранения получили 108 человек.

    Напомним, ВСУ подвергли массовому обстрелу кассетными боеприпасами Белгород. Среди погибших и пострадавших есть дети.

    Коментарии (53)
    31 декабря 2023, 19:38
    Подполье сообщило подробности об ударах по «Правому сектору» и «Кракену»

    Tекст: Ольга Иванова

    Удары по Харькову были нацелены на здания, где располагались украинские националисты из «Правого сектора» и «Кракена» (запрещенные в России экстремистские организации), сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев, сославшись на данные пророссийского харьковского подполья.

    По его словам, на присланном активистами харьковского подполья видео заметен пожар после попадания в здание, где, по данным агентуры, находились националисты «Кракена» и «Правого сектора», передает РИА «Новости».

    Также удар пришелся по Институту метрологии, где, по данным местного подполья, работали и проводили встречи офицеры ВСУ и националисты из «Кракена».

    На предоставленных Лебедевым кадрах виден большой очаг огня после ракетного удара.

    Подпольщики сообщают, что после взрывов по улице Шевченко у областного ГАИ в сторону Салтовского шоссе в спешке уезжало множество националистов на пикапах с пулеметами.

    Ранее сообщалось, что российские военные в ответ на теракт в Белгороде поразили военные объекты и центры принятия решений в Харькове.

    Коментарии (10)
    31 декабря 2023, 09:45
    Рогов ответил на заявление Украины о выдвижении России ультиматума

    Рогов: Заявивший об ультиматуме Подоляк понимает, что на фронте все грустно

    Рогов ответил на заявление Украины о выдвижении России ультиматума
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов назвал ультиматум, который киевские власти намерены выдвинуть России, громким провокационным заявлением и осознанием провала на фронте.

    Ранее советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина на наивысшем уровне выдвинет России «ультимативные требования», которые российская сторона якобы примет.

    По словам Рогова, провокационное заявление стало следствием бессильной злобы, Подоляк понимает, что для ВСУ на фронтах все складывается грустно, поддержка Запада сыпется, а подконтрольная им территория – банкрот, передает РИА «Новости».

    Подоляк же озвучивает то, что в уста ему вкладывают западные спецслужбы, стремясь выиграть время и затянуть как можно большее жителей постукраинского пространства подконтрольного режиму Зеленского в «мясорубку».

    Рогов заверил, что переговоров не будет, поскольку их вести просто не с кем: Зеленский, Ермак и «прочие Подоляки» – «недоговороспособные люди и военные преступники», а вести переговоры с террористами нельзя.

    Ранее представитель МИД Мария Захарова, комментируя заявление советника офиса украинского президента Михаила Подоляка об ультиматуме в адрес России заявила, что российская сторона не подчинялась ультимативным требованиям и шантажу.

    Коментарии (11)
    31 декабря 2023, 01:59
    Взрыв прогремел в Киеве

    Взрывы прозвучали в Киеве и в Киевской области

    Взрыв прогремел в Киеве
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве и в Киевской области, а также еще в нескольких регионах Украины и подконтрольных украинским войскам районах произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Взрывы прозвучали в городе Белой Церкви в Киевской области (100 км к юго-западу от Киева) и в городе Каменце-Подольском в Хмельницкой области. Также сообщается о взрывах в Черкасской области Украины и в подконтрольном украинским войскам городе Запорожье. При этом в Киеве воздушную тревогу не объявляли.

    Украинские СМИ сообщают о повторных взрывах в Харькове, передает ТАСС.

    Напомним, в субботу вечером взрывы произошли в Одессе, Харькове, в Сумской и Черниговской областях Украины.

    Коментарии (8)
    31 декабря 2023, 09:57
    Пожар возник на объекте критической инфраструктуры под Киевом после взрывов

    Пожар возник на объекте критической инфраструктуры в Киевской области после взрывов

    Пожар возник на объекте критической инфраструктуры под Киевом после взрывов
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пожар произошел на объекте критической инфраструктуры в Киевской области после ночных взрывов, сообщил начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

    По его словам, ночьюна одном из объектов критической инфраструктуры возник пожар, который удалось ликвидировать, передает РИА «Новости».

    Ранее в воскресенье в Киеве и в Киевской области, а также еще в нескольких регионах Украины и подконтрольных украинским войскам районах произошли взрывы.

    Коментарии (10)
    31 декабря 2023, 11:32
    В США заявили о страхе Киева перед российскими Х-22

    MWM: Украина боится ударов российских ракет Х-22

    В США заявили о страхе Киева перед российскими Х-22
    @ общественное достояние

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина боится российской крылатой ракеты X-22, пишет Military Watch Magazine.

    Согласно сообщению издания, Украина с начала конфликта не смогла сбить ни одной из 300 запущенных ракет X-22, при этом у России еще с советских времен скопились огромные запасы таких ракет, передает РИА «Новости».

    Military Watch Magazine сообщает: впервые этот класс ракет поступил на вооружение еще в 1962 году, тем не менее но до сих пор имеет мало конкурентов в мире.

    В материале указывается, что запасы ракет для ПВО у Киева истощен, причем Запад даже близко не может компенсировать их дефицит.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные поразили места хранения горюче-смазочных материалов и ракетно-артиллерийского вооружения на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области.

    Коментарии (4)
    31 декабря 2023, 15:03
    На Украине вспомнили слова Путина о переговорах
    На Украине вспомнили слова Путина о переговорах
    @ Максим Гучек/БелТА/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    После ряда неудач ВСУ на Украине вспоминают слова президента России Владимира Путина о готовности к переговорам, передает телеканал TVC.

    Телеканал сообщает, что украинцы вспоминают, что Путин был готов к переговорам о восстановлении мира почти сразу после ввода российских войск. Население страны начало осознавать, что за прошедших два года ВСУ не удалось не только вернуть Крым и Донбасс, но и было потеряно больше территорий, людей. Все это заставляет их сожалеть о невыполнении Минских соглашений, передает РИА «Новости».

    Эксперт по урегулированию кризисов Эрве Каресс отмечает, что Украина движется к внутреннему взрыву из-за политических разногласий на фоне тяжелого положения на фронте.

    Напомним, сообщалось, что США решили изменить подход к конфликту с Россией на Украине. По данным западных СМИ, Вашингтон навязывает Киеву реализацию новой стратегии под названием «Держать и строить», согласно которой Украине стоит сосредоточиться на сохранении территорий, подконтрольных ВСУ.

    Коментарии (10)
    31 декабря 2023, 10:12
    Украинский заградотряд расстрелял группу отступающих солдат ВСУ

    Беспилотник снял кадры расстрела бегущих бойцов ВСУ заградотрядом

    Украинский заградотряд расстрелял группу отступающих солдат ВСУ
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский заградотряд расстрелял отступающих солдат ВСУ, рассказал источник, знакомый с ситуацией.

    Как сообщил источник РИА «Новости», ВСУ применяют тактику заградотрядов, которыми пытаются удержать мобилизованных, не желающие умирать на позициях.

    На записи отчетливо видно, что во время штурма ВС России одного из украинских опорников, двое бойцов заходят в окоп, а с другой его стороны в сторону тыловых позиций убегают пятеро солдат ВСУ, но, когда они добрались до своего окопа, засевший там заградотряд начал стрелять по ним, а затем забросал гранатами. В завершении по позиции заградотряда прилетел дрон-камикадзе, там произошел сильный взрыв.

    Ранее украинские военные из 95-й десантно-штурмовой бригады, попавшие в плен под Соледаром рассказали, что заградотряды националистов, стоящие позади украинских позиций, расстреливают тех, кто не хочет продолжать бой.

    Коментарии (20)
    31 декабря 2023, 16:28
    ВС России уничтожили авиатехнику ВСУ в Днепропетровской и Одесской областях

    ВС России уничтожили авиатехнику ВСУ на аэродромах Днепропетровской и Одесской областей

    ВС России уничтожили авиатехнику ВСУ в Днепропетровской и Одесской областях
    @ t.me/mod_russia

    Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками группировок войск ВС России уничтожены авиатехника в ангарах на аэродромах Днепр в Днепропетровской области и Школьный в Одесской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, уничтожены три пусковые установки РСЗО, в том числе две HIMARS и одна «Ольха», около Селидово Донецкой народной республики (ДНР) и Глубокого Харьковской области, радиолокатор ЗРК С-300 рядом с Санжейкой Одесской области, поражены склады горючего и боеприпасов ВСУ возле Запорожья и Белой Церкви, живая сила и техника в 133 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО в течение суток перехвачены 14 снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха». Уничтожен 31 украинский беспилотник поблизости от Спорного, Волновахи, Володино ДНР, Стельмаховки, Верхнекаменки, Голиково, Нырково Луганской народной республики (ЛНР), Васильевки Херсонской области и Ульяновки Запорожской области.

    С начала спецоперации уничтожено 564 самолета, 263 вертолета, 10 272 беспилотника, 445 ЗРК, 14 412 танков и других бронемашин, 1194 боевые машины РСЗО, 7578 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 905 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Коментарии (3)
    31 декабря 2023, 03:41
    В ВСУ призвали не считать российские удары «ответкой»

    Советник командования воздушных сил Украины Игнат отказался считать российские удары «ответкой за что-то»

    В ВСУ призвали не считать российские удары «ответкой»
    @ Минобороны России/«ВКонтакте

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска, нанося удары по вооруженным силам Украины, «не делают «ответку» за что-то», а стремятся добиться своих целей, заявил советник командования воздушных сил вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

    Игнат подчеркнул, что «это не школа» с «юношескими разборками». По его словам, каждая российская ракета и каждый беспилотник «направлены на цель, на уничтожение объекта – военного и инфраструктурного». Он заявил, что российские удары призваны «уничтожить инфраструктуру» и армию Украины. При этом Игнат не смог ответить на вопрос от том, «чего ждать дальше», так как российские силы наносят удары, не ориентируясь на какие-то особые даты или события, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Напомним, украинская сторона утверждает, что только за пятницу в общей сложности по пяти областям Украины было выпущено 122 ракеты и 36 БПЛА.

    Коментарии (6)
    31 декабря 2023, 07:58
    Зеленский заявил о получении плана боевых действий на 2024 год

    Зеленский сообщил о докладах военного руководства Украины и получении плана боевых действий на 2024 год

    Зеленский заявил о получении плана боевых действий на 2024 год
    @ Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выслушал доклады военного руководства страны. По его словам, «был представлен план действий на 2024 год».

    Как заявил Зеленский, об «общих военно-политических ожиданиях» доложили главком, генштаб и разведка ВСУ. Подробности не сообщаются. По словам Зеленского, Украина намерена «сделать больше оружия». Также он заверил, что есть «четкий график международной работы в январе», передает РИА «Новости».

    В ноябре в Верховной раде призвали главкома ВСУ Валерия Залужного уйти в отставку, так как он не предоставил военный план на 2024 год.

    Коментарии (30)
    31 декабря 2023, 07:49
    Число жертв украинского обстрела Белгорода выросло до 22 человек

    Губернатор Гладков сообщил о 22 погибших в результате украинского обстрела Белгорода

    Tекст: Антон Антонов

    В результате украинского обстрела Белгорода погибли 22 человека, ранения получили 109 человек, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков сообщил в Telegram, что «к большому горю увеличилось количество погибших». Он пояснил, что «один из пострадавших скончался ночью в больнице». 25 человек, получивших тяжелые ранения, собираются «перевезти в федеральные клиники». Гладков выразил соболезнования родным и близким погибших.

    Напомним, вооруженные силы Украины подвергли массовому обстрелу кассетными боеприпасами Белгород. Среди погибших и пострадавших есть дети.

    Коментарии (24)
    31 декабря 2023, 10:47
    Число погибших в Белгороде выросло до 24 человек
    Число погибших в Белгороде выросло до 24 человек
    @ Антон Вергун/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Число погибших в Белгороде после обстрела выросло до 24 человек, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Как сообщил Гладков в своем Telegram-канале, число погибших в результате украинского обстрела Белгорода выросло до 24 человек, судмедэксперты определили, что есть еще один погибший ребенок, еще один раненый умер в больнице, не приходя в сознание.

    Он добавил, что за жизнь пациента до последнего боролись группы федеральных и региональных медиков. 108 человек пострадали. Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, трех частных домовладениях, на семи социальных объектах. Установлены владельцы 53 поврежденных автомобилей.

    Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате украинского обстрела Белгорода погибли 22 человека, ранения получили 109 человек.

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    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

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    • 2024 – год ограбления века

      Высока вероятность, что в 2024 году у России украдут 300 млрд долларов. Это стоимость замороженных активов РФ, которые Запад собирается передать Украине. Правда, в ЕС пока сопротивляются этой идее.

    • Кто станет вторым человеком в США

      Дональд Трамп с высокой долей вероятности опять станет президентом США. В его случае особую важность приобретает кандидатура вице-президента. В основном это очень приятные с точки зрения России люди. Кроме одной женщины.

    • Что осознали украинцы за год

      Социологические опросы свидетельствуют, что мнение граждан Украины о перспективах конфликта с Россией за последний год значительно изменилось. Но еще красноречивее это показывает целая армия уклонистов, которая всеми способами старается избежать отправки на фронт.

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