  • Новость часаРоссийские военные заставили ВСУ снизить активность возле Крынок
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Хамство в адрес Трампа станет «лебединой песней» Зеленского
    На Западе заметили изменения в тактике ВСУ
    Польша передумала подавать иск к России из-за авиакатастрофы под Смоленском
    Политолог: Россия раскроет ложь Парижа об участии французских наемников в СВО
    В Совфеде ответили на призыв НАТО готовиться к войне с Россией
    К взорвавшей Татарского Треповой подали иски на 50 млн рублей
    Грузия обвинила Зеленского и Санду во лжи
    Германия отказалась идти ва-банк с военной помощью Украине
    Названы сроки запуска в России полностью беспилотного поезда
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Сталин и сейчас генерирует смуту

    И православная икона, и портрет Сталина воспринимаются как символы «незападности», как возможность показать фигу либералам и всем, кто нас не любит. А сочетание портрета Сталина и иконы – это двойная фига повышенной мощности.

    0 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Мировые элиты превращают правду в дезинформацию

    «Дезинформация» – это не недостоверная информация, это распространение информационных сообщений или оценок, противоречащих актуальной повестке дня элит. Завтрашняя «дезинформация» – сегодня еще «правда».

    8 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян В Айове победили Трамп, Рамасвами и Россия

    Трамп, в отличие от Хейли и Байдена, не болен ни глобализмом, ни русофобией. После его прихода к власти появится дипломатическое окно для завершения украинской войны на российских (то есть вменяемых) условиях. Москва и Вашингтон хотя бы могут попытаться о чем-то договориться.

    3 комментария
    19 января 2024, 14:15

    Посольство России в Париже осудило решение отправить оружие Киеву

    Посольство России в Париже осудило решение властей отправить Киеву оружие

    Tекст: Кристина Цыцура

    Посольство России во Франции осудило решение французских властей поставить Киеву оружие, следует из заявления дипмиссии.

    В сообщении, адресованном властям страны, задан вопрос, что важнее – поддержка преступного режима в Киеве или жизни мирных граждан, среди которых старики, женщины и дети, передает ТАСС.

    «Именно они станут жертвами смертоносных вооружений, которые киевскому режиму собирается поставлять Франция», – отмечается в сообщении.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон говорил о планах поставлять Киеву ракеты большой дальности SCALP.

    18 января 2024, 20:37
    Париж открестился от французских наемников в Харькове

    AFP: МИД Франции заявил, что в Харькове не было французских наемников

    Париж открестился от французских наемников в Харькове
    @ Xose Bouzas/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    МИД Франции назвал «грубой манипуляцией русских» информацию об уничтожении французских наемников в Харькове, сообщило агентство France-Presse.

    Французский МИД утверждает, что у Франции нет наемников на Украине, и где бы то ни было еще. По словам дипломатов, информация об уничтожении десятков французских наемников в Харькове является очередной грубой манипуляцией русских, передает РИА «Новости».

    Ранее посол Франции в России Пьер Леви был вызван в МИД России после уничтожения пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове. Напомним, высокоточным ударом ВС России было уничтожено 60 французских наемников в Харькове.

    Также сообщалось, что в числе ликвидированных силами России в Харькове иностранных наемников были кураторы «Русского добровольческого корпуса» (запрещенная в России террористическая организация), причастные к атаке на Брянскую и Белгородскую области.

    Коментарии (62)
    18 января 2024, 15:57
    Российские военные освободили населенный пункт Веселое в ДНР
    Российские военные освободили населенный пункт Веселое в ДНР
    @ Алексей Майшев

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные освободили населенный пункт Веселое в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны России.

    В ведомстве уточнили, что освободить населенный пункт удалось благодаря успешным действиям Южной группировки войск, передает ТАСС.

    В Минобороны также сообщили, что ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 42-й, 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Андреевка ДНР.

    В результате уничтожено свыше 260 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты и 17 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: три артиллерийские системы М777 производства США, самоходные артиллерийские установки Paladin производства США и «Гвоздика», а также гаубица Д-30.

    Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что площадь земель, освобожденных Российской армией, в пять раз превышает площадь, которую занимали Луганская и Донецкая народные республики до начала специальной военной операции.

    Коментарии (25)
    19 января 2024, 09:55
    Германия отказалась идти ва-банк с военной помощью Украине
    Германия отказалась идти ва-банк с военной помощью Украине
    @ Britta Pedersen/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Германия в вопросе военных поставок Украине не может идти ва-банк, поскольку есть риск, что она сама останется беззащитной, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

    До сих пор Германия, по его словам, поставляла все, что могла, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Die Welt.

    Германия внесла наибольший из всех стран Европейского союза вклад, теперь очередь за другими, заявил Писториус.

    При этом он отметил, что если Россия одержит победу, то опасность для территории НАТО возрастет.

    Ранее немецкий парламент проголосовал против резолюции оппозиционного блока ХДС/ХСС, требовавшей от правительства передать Украине крылатые ракеты Taurus.

    Коментарии (17)
    18 января 2024, 18:53
    Посла Франции вызвали в МИД из-за французских наемников в Харькове

    Посла Франции вызвали в МИД после уничтожения французских наемников в Харькове

    Посла Франции вызвали в МИД из-за французских наемников в Харькове
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Посол Франции в России Пьер Леви вызван в МИД России после выявления уничтожения пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове.

    Среди ликвидированных боевиков были в основном граждане Франции, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.

    Ранее сообщалось, что высокоточным ударом ВС России было уничтожено 60 французских наемников в Харькове.

    Коментарии (23)
    19 января 2024, 12:16
    Политолог: Россия раскроет ложь Парижа об участии французских наемников в СВО

    Политолог Корнилов: Российские власти выяснят, как французские наемники попали в зону СВО

    Политолог: Россия раскроет ложь Парижа об участии французских наемников в СВО
    @ Guilhem Vellut/Wikipedia

    Tекст: Евгений Поздняков

    О присутствии французских наемников в зоне СВО не раз писали европейские СМИ. Теперь Париж решил отрицать любые факты участия их граждан в конфликте на Украине. Однако российские дипломаты и парламентарии постараются вывести европейцев на чистую воду. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Корнилов. Ранее стало известно о намерении Госдумы обратиться к парламенту Франции из-за французских наемников в рядах ВСУ.

    «Париж оправдывается, отрицая очевидные факты. Реакцию на события в Харькове можно назвать истеричной. Причем волноваться начали не только французы, но и представители других стран Евросоюза. И, как говорится, нет дыма без огня. Скорее всего, многим западным странам есть что скрывать о своем участии в конфликте», – сказал политолог Владимир Корнилов.

    «Интересно, что совсем недавно издание The Times опубликовало интервью с французским наемником с позывным «Берлиоз». То есть о присутствии представителей Парижа в зоне СВО знают даже европейские коллеги. В связи с этим линия тотального отрицания, выбранная администрацией Макрона, кажется совершенно неуместной», – отмечает собеседник.

    «Париж даже не потрудился занять более компромиссную позицию. Ведь там могли бы сказать, мол, французские наемники есть, но власти не имеют к ним никакого отношения. Вместо этого мы слышим откровенную ложь. И я не думаю, что у администрации Макрона не хватит смелости признать свою ошибку», – добавил эксперт.

    «Вместе с тем сейчас важно разобраться, как наемники оказались на Украине и был ли замешан в этом официальный Париж. Думаю, именно этим в ближайшее время займутся наши Министерство иностранных дел и Госдума. Европейских лжецов необходимо ткнуть носом в неопровержимые факты и пресечь ложь на корню», – заключил Корнилов.

    Ранее в Госдуме сообщили о намерении направить обращение Национальному собранию Франции по вопросу участия наемников из этой страны в конфликте вокруг Украины. Об этом в своем Telegram-канале пишет председатель законодательного органа Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что в ходе удара ВС РФ по базе иностранных боевиков в Харькове было уничтожено 60 представителей Франции.

    По его словам, России важно понимать, знает ли официальный Париж о присутствии собственных граждан в зоне СВО. Он также отметил, что в этой европейской стране был введен запрет на деятельность наемников. Рассмотреть обращение к парламенту европейской страны предлагается уже на ближайшем заседании Госдумы.

    В связи со вскрывшимися обстоятельствами посол Франции в Москве был вызван в МИД России. Дипломатическое ведомство, в свою очередь, назвало «грубой манипуляцией русских» информацию об уничтожении боевиков в Харькове. Подчеркивается, что у страны нет воюющих наемников на Украине и где бы то ни было еще. Однако СМИ фактически признали наличие наемников в зоне СВО.

    Так, бывший военный летчик Ксавьер Тайтельман отрицает уничтожение 60 граждан Франции российской армией, сообщает телеканал TF1. Он утверждает, что лично связался с пятью группами выходцев из этой европейской страны, находящимися в зоне СВО. «Пострадавших, погибших из-за бомбежек среди них нет», – отметил он. Более того, накануне The Times писала о бойце французского иностранного легиона, воюющего за Украину.

    Военный журналист и историк Лоран Брайар отмечает, что Франция в 2022 году пыталась убедить своих служащих с определенными специальностями увольняться из армии и уезжать в зону СВО с высокими зарплатами, сообщает Telegram-канал RT. По его данным, помимо наемников, Париж отправлял на Украину «солдат-невидимок», которые не присутствуют на поле боя.

    Коментарии (10)
    19 января 2024, 11:10
    Российский боец рассказал о новой тактике против поставленного Западом оружия ВСУ

    Российский боец с позывным «Снейк»: ВСУ кардинально изменили тактику

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские силы нашли надежное средство против поставленных украинским националистам Западом кассетных боеприпасов, на которые ВСУ возлагали большие надежды, рассказал российский боец с позывным «Снейк» с Купянского направления.

    Снейк рассказал РИА «Новости», что «кассетами» ВСУ «активно сыпали» до середины осени, а сейчас этот вид боеприпасов украинская сторона применяет гораздо реже.

    Дело в том, что против этого оружия нашли надежное средство, объяснил военный. «Просто делаешь перекрытие в один слой бревен и 30 сантиметров песка. Этого хватает», – уточнил Снейк.

    Раньше украинские боевики использовали кассетные боеприпасы при подготовке штурмов, а теперь только для обороны, добавил военный.

    Американские СМИ писали ранее, что применение Украиной на поле боя кассетных боеприпасов от США стало менее эффективным.

    Коментарии (8)
    18 января 2024, 18:14
    Швейцарский производитель шоколада попал в украинский список «спонсоров войны»

    Tекст: Ольга Иванова

    Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины внесло в список «спонсоров войны» ведущего мирового производителя шоколада и какао-продуктов Barry Callebaut.

    Производитель внесен в список за то, что компания продолжает вести бизнес в России, передает ТАСС.

    Доля Barry Callebaut на мировом рынке шоколада составляет 25%. Она работает в России с конца 1990-х годов.

    Ранее НАПК внесло в список «международных спонсоров войны» компанию-производителя товаров из морепродуктов Vici.

    Коментарии (4)
    18 января 2024, 23:21
    Украина начала подготовку к мобилизации осужденных

    Минюст Украины заявил о подготовке изменений в законы для мобилизации осужденных

    Украина начала подготовку к мобилизации осужденных
    @ Ty ONeil/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство юстиции Украины подготовило законодательные изменения, которые позволят осужденным вступить в ряды вооруженных сил страны, сообщила заместитель главы ведомства Елена Высоцкая.

    «Сегодняшняя действующая норма законодательства не позволяет осужденным присоединиться к рядам... Мы наработали законодательные изменения и подали их в комитет», – приводит заявление Высоцкой ТАСС .

    Она добавила, что речь идет не только о тех, кто отбывает наказание сейчас, но и о тех, кто были осуждены ранее и уже вышли на свободу.

    При этом она назвала предложения мобилизовать осужденных «очень дискуссионными».

    При этом замглавы Минюста Украины заявила, что законопроект о новых правилах мобилизации будет принят в январе или феврале 2024 года.

    Ранее замминистра обороны Украины Наталия Калмыкова заявила, что украинское правительство передаст в Раду новую редакцию резонансного законопроекта о правилах мобилизации в ближайшие несколько недель.

    Коментарии (13)
    19 января 2024, 09:23
    Беспилотник ВСУ сбросил боеприпас на нефтебазу в Брянской области

    Минобороны: Подавленный средствами РЭБ беспилотник ВСУ сбросил боеприпас на нефтебазу в Брянской области

    Tекст: Александра Юдина

    Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Минобороны подавили беспилотник ВСУ в Брянской области, при уничтожении дрон сбросил боеприпас на нефтебазу, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

    В своем Telegram-канале Богомаз сообщил, что ВСУ предприняли попытку атаковать территорию города Клинцы, где уничтоженный средствами РЭБ беспилотник сбросил боеприпас на территорию Клинцовской нефтебазы.

    Уточняется, что есть возгорание резервуаров в обваловании. Пострадавших нет.

    Минувшей ночью российские средства ПВО перехватили украинский беспилотник над территорией Ленинградской области.

    Коментарии (18)
    18 января 2024, 18:30
    Франция подарила армии Молдавии передвижную прачечную
    Франция подарила армии Молдавии передвижную прачечную
    @ army.md

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Молдавии состоялась торжественная церемония передачи Национальной армии страны военной помощи от французских властей.

    На фото с церемонии отчетливо просматриваются характерные очертания стиральной машины, обратил внимание Telegram-канал «Sputnik Молдова».

    Отмечается, что на мероприятии присутствовали глава Минобороны Молдавии Анатолий Носатый и посол Франции в Кишиневе Грэм Пол. «Французская военная помощь укрепит возможности Национальной армии Молдовы», – заявил молдавский министр обороны, не уточнив, что именно вошло в состав помощи.

    В Минобороны Молдавии сообщили, что Франция передала республике военную технику для проведения тренировок в полевых условиях 22-го миротворческого батальона, передает РИА «Новости».

    Ранее морпехи США прибыли в Молдавию для обучения спецназа.

    Коментарии (20)
    19 января 2024, 13:15
    На Западе заметили изменения в тактике ВСУ

    FT: Украина после неудачного наступления меняет тактику и переходит к обороне

    На Западе заметили изменения в тактике ВСУ
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Ольга Никитина

    После провалившегося контрнаступления вооруженные силы Украины меняют тактику, переходя к «активной обороне» в 2024 году, пишут британские СМИ со ссылкой на неназванного западного чиновника.

    Газета Financial Times в статье под названием «Активная оборона: как Украина планирует выжить в 2024» пишет, что летний «контрнаступ» закончился неудачей, и теперь киевский режим переходит к новой стратегии, передает РИА «Новости».

    Источник издания заявил, что стратегия «активной обороны» заключается в удержании оборонительных линий и исследовании слабых мест, чтобы использовать их вместе с нанесением ударов большой дальности. Это, по его мнению, позволит Киеву «нарастить силы» и «подготовиться к 2025 году, когда контрнаступление имело бы больше шансов».

    При этом, как отмечает издание, остается открытым вопрос западной военной помощи киевскому режиму. Вашингтон, по оценке FT, вряд ли сможет «предложить такой скачок в возможностях и технологиях», который позволил бы украинскому режиму «решительно вернуть себе преимущество» в 2024 году.

    Американские СМИ писали ранее, что украинские перспективы на поле боя выглядят мрачно, ВСУ несут большие потери, а поставки западного оружия сократились.

    Коментарии (3)
    18 января 2024, 20:55
    Байден: Препятствие помощи Украине в Конгрессе станет катастрофой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Джо Байден заявил, что вопрос дальнейшей поддержки Украины американской стороной упирается в меньшинство в Конгрессе.

    Он положительно охарактеризовал результаты прошедшей накануне встречи с американскими законодателями в Белом доме и предположил, что «подавляющее большинство членов Конгресса», в том числе «большинство республиканцев», поддерживают помощь Украине, передает ТАСС.

    «Вопрос в том, не будет ли небольшое меньшинство препятствовать этому, что стало бы катастрофой», – отметил Байден.

    Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Конгресс США сумеет согласовать очередной пакет военной помощи киевскому режиму.

    Коментарии (3)
    19 января 2024, 14:10
    В Кремле прокомментировали уничтожение французских наемников в Харькове

    Песков: Ситуация с французами в Харькове подтверждает заявления России о наемниках на Украине

    Tекст: Ольга Никитина

    Сообщения об уничтожении французских наемников среди боевиков в Харькове только подтверждают неоднократные заявления Москвы о присутствии иностранных военных на Украине, подчеркнул пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков напомнил, что Россия неоднократно заявляла, что со стороны киевского режима воюет много иностранных наемников, передает ТАСС.

    Напомним, высокоточным ударом ВС России было уничтожено 60 французских наемников в Харькове. В МИД Франции официально не стали признавать, что французские наемники воевали в Харькове на стороне ВСУ.

    Коментарии (2)
    19 января 2024, 13:03
    Во Франции призвали распустить ЕС в связи с «безумной» резолюцией ЕП по Венгрии

    Французский политик Филиппо призвал распустить ЕС в связи с «безумной» резолюцией ЕП по Венгрии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал безумием резолюцию Европарламента, критикующую Венгрию, и призвал распустить ЕП.

    «Невероятное безумие. Вчера Европарламент показал, какой бесчестной диктатурой является ЕС, ее необходимо уничтожить как можно скорее», – написал он в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Филиппо добавил, что ЕП проголосовал за резолюцию, которая ведет к тому, чтобы Будапешт больше не получал европейские средства, так как Венгрия «осмелилась принять закон о «национальном суверенитете» против иностранного вмешательства и некоторых проникших в него НПО», передает ТАСС.

    Политик отметил, что на Венгрию из-за этого могут подать в суд.

    По словам Филиппо, принадлежность к Евросоюзу заключается в «подчинении и унижении» входящих в него стран.

    В связи с этими событиями политик призывал Францию выйти из ЕС.

    Напомним, Европарламент поддержал резолюцию по Венгрии, в которой депутаты осудили Будапешт за блокирование поправок в бюджет Евросоюза, включающий расходы на помощь Украине.

    Коментарии (0)
    18 января 2024, 17:07
    Назван размер убытков «Киевстара» после кибератаки

    Убытки «Киевстара» от декабрьской кибератаки оценили в 95 млн долларов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский мобильный оператор «Киевстар» потеряет около 95 млн долларов из-за кибератаки, произошедшей в декабре прошлого года.

    Международный телекоммуникационный холдинг Veon, в состав которого входит «Киевстар», напомнил, что из-за кибератаки было приостановлено «предоставление услуг голосовой связи, передачи мобильных данных, широкополосного интернета, международного роуминга и SMS-услуг для клиентов «Киевстара» на Украине и за рубежом», передает ТАСС.

    В Veon сообщили, что холдинг не ожидает существенного влияния инцидента на свои финансовые результаты за прошлой год, однако по итогам 2024-го ожидается потеря выручки на сумму около 95 млн долларов. Это расходы на обеспечение лояльности абонентов для компенсации неудобств.

    В декабре прошлого года на Украине произошел масштабный сбой в работе мобильного оператора «Киевстар». В компании объяснили сбои атакой хакеров.

    Коментарии (0)
    Главное
    Путин на Крещение окунулся в прорубь
    Банк «Зенит» решил требовать банкротства швейцарского Credit Suisse
    В Британии испугались «рыбной войны» с Россией
    Летний отдых в Турции за год подешевел на 20%
    YouTube заблокировал канал Михалкова «Бесогон ТВ»
    Генерал МВД объяснил проблему с обнаружением ножей у пассажиров метро
    Ярмольник предсказал возвращение уехавших из России артистов

    Россия подтвердила огромные амбиции по Северному морскому пути

    Россия на днях заложит еще один новый российский атомный ледокол. Это уже третий из шести запланированных. Без них невозможно развитие Северного морского пути. Конкурент Суэцкого канала быстро растет – и впервые за счет транзитных грузов. Но на этот год план еще более амбициозный. Получится ли СМП нарастить грузооборот более чем в два раза? Подробности

    Перейти в раздел

    Хамство в адрес Трампа станет «лебединой песней» Зеленского

    «Сначала подумай, а потом говори». Таким стал ответ президента Украины Владимира Зеленского Дональду Трампу на его предложения по урегулированию конфликта. Очевидно, Зеленский сказал это, не подумав о своей собственной участи. Подробности

    Перейти в раздел

    Украине предстоит повторить урок Переяславской рады

    На этой неделе отмечается 370-я годовщина Переяславской рады. По ее итогам часть малороссийских земель, подконтрольных Войску Запорожскому, отошла России. Как считают историки и политологи, сегодня Москва отчасти повторяет сценарий Переяславской рады на Украине, однако для полной реализации этого замысла необходимы усилия не только России, но и самих украинцев. Подробности

    Перейти в раздел

    Иран оказался в кольце войны

    Всего за несколько дней Иран нанес удары сразу по трем государствам. Речь идет о Сирии, Ираке и Пакистане. В обратную сторону тоже полетели снаряды, но лишь со стороны Пакистана. В чем заключаются причины данной эскалации, какие мотивы преследует военно-политическое руководство Ирана и как подобное развитие событий может отразиться на интересах России в регионе? Подробности

    Перейти в раздел

    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Гарантии Макрона для Украины

      Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал «не дать России победить», анонсировал новые военные поставки для ВСУ и сообщил о скором визите в Киев для подписания договора о «гарантиях безопасности» для Украины. Что это за гарантии? Чего хочет Макрон и что получит в итоге?

    • Наша миссия – быть за своих

      Поздравляем всех постоянных и случайных зрителей с наступлением 2024 года. Этот праздник разительно отличается от того, который был год назад. Россия все та же. Но в глазах наших врагов она сильно изменилась.

    • 2024 – год ограбления века

      Высока вероятность, что в 2024 году у России украдут 300 млрд долларов. Это стоимость замороженных активов РФ, которые Запад собирается передать Украине. Правда, в ЕС пока сопротивляются этой идее.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............