И православная икона, и портрет Сталина, воспринимаются как символы «незападности», как возможность показать фигу либералам и всем, кто нас не любит. А сочетание портрета Сталина и иконы – это двойная фига повышенной мощности.0 комментариев
Путин обсудил с Советом безопасности реализацию положений Концепции внешней политик
Президент Владимир Путин и постоянные члены Совета безопасности обсудили на оперативном совещании реализацию Концепции внешней политики России.
«Мы поговорим сегодня о реализации положений Концепции внешней политики Российской Федерации», – сказал глава государства. После этого он передал слово главе МИД Сергею Лаврову, передает ТАСС.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Путин работает в пятницу в Кремле.
Напомним, ранее Путин включил главу Российской академии наук (РАН) Геннадия Красникова в состав Совета безопасности.