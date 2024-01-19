Болгария начала бороться со всем русским подряд – и с советским, и с имперским. Ради этого власти страны готовы переписать учебники и снести памятники, напоминающие о дружбе с Россией. При этом Болгария не выглядит, как русофобская страна, и работать с ней Россия вполне может.33 комментария
Израиль обстрелял лагерь беженцев на севере сектора Газа
Израиль нанес удары по лагерю беженцев Джабалия на севере сектора Газа
Израильская армия в четверг вечером нанесла артиллерийские удары по лагерю беженцев Джабалия, расположенном на севере сектора Газа.
Об израильских ударах сообщил катарский телеканал Al Jazeera, передает ТАСС.
Отмечается, что информации о пострадавших и нанесенном обстрелами ущербе пока нет.
В ответ бойцы группировки «Сарая аль-Кудс» («Роты Иерусалима») заявили, что совершили ракетные обстрелы еврейских поселений, находящихся вблизи от границы с сектором Газа.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что до преодоления кризиса в секторе Газа еще далеко
По данным министерства здравоохранения Палестины в секторе Газа, число жертв израильских обстрелов в анклеве выросло почти до 24 тыс. человек, еще 60,6 тыс. человек получили ранения.