Байден заявил, что кризис в секторе Газа далек от завершения

Президент США Джо Байден заявил, что до преодоления кризиса в секторе Газа еще далеко

Tекст: Денис Тельманов

«До урегулирования ситуации в Газе нам еще далеко», – сказал Байден в Белом доме перед поездкой в штат Северная Каролина, передает ТАСС.

Отмечается, что уточнять детали американский президент не стал.

Ранее отделение министерства здравоохранения Палестины в секторе Газа сообщило, что число жертв израильских обстрелов в анклеве выросло почти до 24 тыс. человек, еще 60,6 тыс. человек получили ранения.

В палестинских профильных ведомствах и ВОЗ заявили, что с обострением конфликта на Ближнем Востоке при ударах израильской армии погибло больше палестинцев, чем за последние 15 лет.

