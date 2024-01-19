Болгария начала бороться со всем русским подряд – и с советским, и с имперским. Ради этого власти страны готовы переписать учебники и снести памятники, напоминающие о дружбе с Россией. При этом Болгария не выглядит, как русофобская страна, и работать с ней Россия вполне может.31 комментарий
Байден заявил, что кризис в секторе Газа далек от завершения
Президент США Джо Байден заявил, что до преодоления кризиса в секторе Газа еще далеко
Ситуация в секторе Газа, где Израиль бомбит объекты движения ХАМАС, что привело к гибели 24 тыс. человек, далека от урегулирования, заявил президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов.
«До урегулирования ситуации в Газе нам еще далеко», – сказал Байден в Белом доме перед поездкой в штат Северная Каролина, передает ТАСС.
Отмечается, что уточнять детали американский президент не стал.
Ранее отделение министерства здравоохранения Палестины в секторе Газа сообщило, что число жертв израильских обстрелов в анклеве выросло почти до 24 тыс. человек, еще 60,6 тыс. человек получили ранения.
В палестинских профильных ведомствах и ВОЗ заявили, что с обострением конфликта на Ближнем Востоке при ударах израильской армии погибло больше палестинцев, чем за последние 15 лет.