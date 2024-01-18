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Украина начала подготовку к мобилизации осужденных
Минюст Украины заявил о подготовке изменений в законы для мобилизации осужденных
Министерство юстиции Украины подготовило законодательные изменения, которые позволят осужденным вступить в ряды вооруженных сил страны, сообщила заместитель главы ведомства Елена Высоцкая.
«Сегодняшняя действующая норма законодательства не позволяет осужденным присоединиться к рядам... Мы наработали законодательные изменения и подали их в комитет», – приводит заявление Высоцкой ТАСС .
Она добавила, что речь идет не только о тех, кто отбывает наказание сейчас, но и о тех, кто были осуждены ранее и уже вышли на свободу.
При этом она назвала предложения мобилизовать осужденных «очень дискуссионными».
При этом замглавы Минюста Украины заявила, что законопроект о новых правилах мобилизации будет принят в январе или феврале 2024 года.
Ранее замминистра обороны Украины Наталия Калмыкова заявила, что украинское правительство передаст в Раду новую редакцию резонансного законопроекта о правилах мобилизации в ближайшие несколько недель.