На Западных Балканах образовался еще один геополитический разлом: Москва поддерживает сербов, Запад потворствует шовинизму бошняков. Пока что конфликт между Республикой Сербской и боснийскими властями далек от горячей фазы. И вот 8 января, в преддверии празднования в сербском энтитете Дня Республики, над Боснией пролетели два истребителя F-16 ВВС США.2 комментария
Замминистра обороны Украины назвала сроки рассмотрения закона о мобилизации
Правительство Украины направит в Раду законопроект о мобилизации через несколько недель
Украинское правительство передаст в Раду новую редакцию резонансного законопроекта о правилах мобилизации в ближайшие несколько недель, заявила заместитель министра обороны Украины Наталия Калмыкова.
По ее словам, новая редакция законопроекта «должна пройти определенный путь согласования в правительстве», передает ТАСС.
«Я хочу подчеркнуть, что такой закон нужен как можно скорее... Мы бы хотели, чтобы это были дни, но мы понимаем, что это будет, скорее всего, несколько недель», – сказала Калмыкова в эфире телеканала «Рада».
Первая версия законопроекта о новых правилах мобилизации поступила в Верховную раду 25 декабря прошлого года и предлагала разрешить властям мобилизовать инвалидов III группы, рассылать повестки в электронном виде и ограничивать права уклонистов, в том числе покинувших страну. Законопроект вызвал разногласия среди депутатов Рады и 11 января был направлен на доработку.
Ранее сообщалось, что Эстония отказалась высылать украинцев мобилизационного возраста.