Генерал НАТО назвал три сценария развития событий на Украине

Генерал Бридлав: Бездействие Запада приведет к разгрому Украины

Tекст: Ольга Никитина

Бридлав в беседе с американским журналом Newsweek заявил, что если Запад продолжит нынешнюю политику и не предпримет на украинском направлении ничего нового, то Украина проиграет, поскольку у России «больше людей и ресурсов», передает РИА «Новости».

В случае же, если Запад прекратит поддержку киевского режима, Украина потеряет десятки тысяч человек и в результате произойдет ее «полное подчинение» России, предупредил генерал.

«Выиграть» в конфликте, по его мнению, Украина могла бы, если бы Запад передал Киеву все, что ему нужно.

Ранее Бридлав заявлял, что Киев совершил большую ошибку, решив перенести боевые действия с открытых пространств в города. Он называл это преступлением против собственного народа.