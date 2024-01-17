Эксперт: Регионы Дальнего Востока стали локомотивом экономического развития России

Политолог Гагарин: Динамика инвестиций на Дальнем Востоке в три раза опережает общероссийский показатель

Tекст: Андрей Резчиков

«На совещании Владимира Путина с членами правительства по итогам визита на Чукотку и в Хабаровский край президент обсудил задачи по развитию регионов Дальнего Востока. Там заключен огромный потенциал, который еще не реализован до конца», – считает Анатолий Гагарин, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов.

По его словам, регион богат не только промысловыми и природными богатствами, хотя там сосредоточена половина наших лесов, огромные запасы золота, алмазов, большие возможности для добычи рыбы и морепродуктов. «За последнее время темпы роста ВВП и инвестиций в регион впечатляют. Динамика инвестиций на Дальнем Востоке в три раза опережает общероссийский показатель. И хотя процесс только начинает развиваться, уже можно говорить и о росте числа рабочих мест», – отмечает эксперт.



«Дальний Восток и Чукотка – это те регионы, которые должны стать ближними в хорошем смысле этого слова, – добавил спикер. – Именно с этим связаны те решения, о которых говорил президент. В первую очередь они касаются того, чтобы живущие там люди могли без больших затрат добираться до любого региона страны, в том числе и Москвы. Это же относится и к транспортировке грузов».



Гагарин считает, что для предпринимателей сейчас появился прекрасный шанс реализовать свои планы и проекты на Дальнем Востоке. По его мнению, с ростом экономики изменится и жизнь местных жителей. «Своим визитом президент еще раз подтвердил свою цель по повышению качества жизни граждан – это создание комфортных современных условий для проживания. Как человек, родившейся на Чукотке, могу сказать, что за последнее время регион резко вырвался вперед, как и Хабаровский край», – указал собеседник. Он отметил, что повышению качества жизни людей способствует реализация нескольких региональных программ, в том числе дальневосточной ипотеки, президентской единой субсидии и других.

«Сейчас мы испытываем гордость за то, что регионы активно развиваются, а местные жители уверены в том, что они будут поддержаны государством. В настоящее время регионы Дальнего Востока стали локомотивом экономического развития. Сухие цифры показывают, что по части инвестиций, прироста ВВП эти территории действительно опережают многие другие регионы России», – подытожил эксперт.

В среду президент России Владимир Путин провел в режиме видеоконференции совещание с членами правительства. Также обсуждались вопросы, поднятые во время общения главы государства с жителями Анадыря и предпринимателями Дальневосточного федерального округа. Сразу после новогодних праздников Путин отправился на Чукотку и в Хабаровский край. В последний раз глава государства был в регионе более десяти лет назад – в декабре 2013 года, после наводнения на Дальнем Востоке.

В ходе совещания министр по делам Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков сообщил, что правительство приступило к выработке решений по всем вопросам, которые люди поднимали в ходе поездки президента на Чукотку и в Хабаровский край. В частности, правительство готово оперативно распространить на Чукотку программу поддержки многодетных семей, которая с 2023 года реализуется в Приморском крае.

С целью сохранить конкурентоспособность условий ведения бизнеса на Дальнем Востоке правительство готово оперативно подготовить изменения в законодательство, чтобы резиденты территорий опережающего развития (ТОР) могли более эффективно реализовывать новые проекты за счет донастройки системы льгот по уплате страховых взносов, добавил министр.

Кроме того, по поручению Путина правительство работает по созданию нового пункта пропуска на острове Большой Уссурийский и сопряженного с ним транспортно-логистического узла в Хабаровске. На этой неделе была расширена программа льготного автокредитования (касается машин, произведенных в России) на семьи с детьми из Дальневосточного федерального округа.