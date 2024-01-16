На фоне того, что ни США, ни ЕС не выделили Украине денег, подписание соглашения с Британией в Киеве публично объявляют геополитической победой. На самом деле этот документ сродни решению ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в союз.0 комментариев
На Кубани опровергли сообщения о планах запретить «бездумные вечеринки» в период СВО
Власти Кубани отреагировали на сообщения о планах изменить работу клубов из-за СВО
Пресс-служба губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева опровергла появившиеся в Сети сообщения о том, что глава региона дал поручение пересмотреть работу ночных клубов из-за специальной военной операции.
«Губернатор не давал таких поручений, а высказал свою позицию. Дальше пересматривать (режим работы ночных клубов) – это уже решение муниципалитетов, владельцев клубов», – сообщили в пресс-службе главы Кубани, передает РИА «Новости».
Ранее Кондратьев заявил журналистами, что нельзя устраивать «бездумные вечеринки, пока кто-то на передовой ждет рассвет в окопе». По его словам, молодежь должна знать цену мирного неба над головой, поэтому необходима «трансформация». При этом Кондратьев отметил, что театры, музеи и учреждения культуры должны продолжать свою работу.
После этого заявления губернатора в Сети появились сообщения о том, что глава Кубани якобы планирует изменить работу ночных клубов из-за СВО и ввести запрет на проведение молодежных вечеринок.