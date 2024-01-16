На Кубани опровергли сообщения о планах запретить «бездумные вечеринки» в период СВО

Пригожин: В Дубае штрафом Галкина призвали «знать границы»

Продюсер Пригожин объяснил причину вынесения штрафа Максиму Галкину за выступление в Дубае

«Не думаю, что русским, которые приезжают на концерты Галкина, смешно от того, что он говорит со сцены. Это не смешно! Это не коррелируется с тем, что происходит на самом деле. Люди приходят посмотреть на артиста из уважения к его творчеству, а оказываются в ситуации, когда юмор может зашкаливать и оказаться за гранью. Люди не хотят такое слушать», – говорит Пригожин.



ОАЭ, по словам собеседника, толерантная и аполитичная страна, объединяющая большое множество культур и различных людей. Именно поэтому она не может позволить резко высказываться против какого-либо государства, иначе конфликтов между населением и приезжими не избежать.

«Где логика? Он приезжает в страну, где живет огромное количество русских людей, которые являются гражданами России, но говорит про их родину такое. Вообще то, что на сегодняшний день происходит в мире, это не смешно. Эта ситуация дала артистам ясно понять, что пора границы знать. Границы должны быть, их не может не быть», – заключил Пригожин.



Ранее Галкин получил штрафы за антироссийские высказывания во время выступлений в Дубае.

Как отмечается, департамент туризма и коммерческого маркетинга Дубая пристально следит за выступлениями зарубежных звезд, чтобы они не допускали политических заявлений.



Кроме того, концерты Максима Галкина, запланированные на конец января, отменили в курортных городах Таиланда – Паттайе и Пхукете. Источник в местной развлекательной индустрии пояснил, что таиландские власти жестко реагируют, если артисты допускают политические высказывания со сцены.