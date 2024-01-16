Студенты РАНХиГС устроили поножовщину около общежития в Москве

Студенты РАНХиГС устроили массовую драку и поножовщину около общежития в Москве, двое пострадали

Tекст: Александра Юдина

По словам одного из участников драки, неизвестный подошел к группе студентов возле KFC и грубо потребовал угостить его сигаретой, ребята в грубой форме ему отказали, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Началась потасовка, в которой приняли участие более десяти человек – большинство участников драки оказались студентами РАНХиГС. Двое из них получили ножевые ранения, им потребовалась медицинская помощь.

Полиция задержала 11 человек, из которых только один достиг совершеннолетия. На всех участников драки составлены административные протоколы за мелкое хулиганство.

По факту инцидента правоохранители возбудили уголовное дело.

Летом прошлого года в драке с поножовщиной в подмосковном Чехове погибли два человека.