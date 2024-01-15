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Бильжо и Шендеровича заподозрили в проведении нелегальных экскурсий в Италии
Российский художник Андрей Бильжо и публицист Виктор Шендерович* (признан в России иноагентом) зарабатывают нелегальными экскурсиями по Венеции и Риму. Такая информация появилась в социальных сетях, сообщила журналист Марина Юденич.
«Пишут тут, что Бильжо и Шендерович промышляют нелицензированными экскурсиями. Первый по Венеции, второй – по Риму», – написала Юденич в своем Telegram-канале со ссылкой на пост литератора Елены Чудиновой в социальной сети VK.
Чудинова поясняет, что она подписана на «видеостраничку одной нашей дамы, она официальный экскурсовод Ватикана». «Так вот, что она на днях обнаружила. Бывшие эховцы – Бильжо и Шендерович – нынче, оказывается, промышляют нелицензированными экскурсиями. Первый по Венеции, второй - по Риму», – написала литератор.
По словам Чудиновой, при этом они избегают ключевых туристических мест, чтобы не попасть под проверку. «То есть экскурсии по закоулкам, при этом денег хотят солидных», – пишет литератор.
«Если правда, то очень смешно. Практически по классикам: «Дети и красноармейцы бесплатно! Студентам – пять копеек! Не членам профсоюза – тридцать копеек!» – сыронизировала Юденич.
В комментариях под постом Чудиновой пользователи отметили, что для проведения экскурсий по Венеции и Риму требуется не только специальная лицензия, но также виза с правом работы на территории Италии.
Ранее публицист Виктор Шендерович* заявил, что Североатлантический альянс должен был ударить по России еще в 2014 году.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом