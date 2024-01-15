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    На Западных Балканах образовался еще один геополитический разлом: Москва поддерживает сербов, Запад потворствует шовинизму бошняков. Пока что конфликт между Республикой Сербской и боснийскими властями далек от горячей фазы. И вот 8 января, в преддверии празднования в сербском энтитете Дня Республики, над Боснией пролетели два истребителя F-16 ВВС США.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Настало время исправить исторические ошибки

    Есть подозрение, что ни на какой объективный исторический закон мы сегодня опереться не можем. Вышел у нас с этими законами пересменок, Юрьев день. В этом один из смыслов глобальной многополярности: каждый живет как хочет. Тем более – Россия.

    11 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Откуда взялась интеллигенция

    Везде, где имела место революция, имела место и интеллигенция. Точнее, наоборот: везде, где возникала интеллигенция, возникала революция. Потому что сама интеллигенция и была закваской революции.

    33 комментария
    15 января 2024, 21:46

    Российская ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью

    Tекст: Валентина Григоренко

    Осколками сбитого беспилотника повреждены два частных дома в Белгородской области, пострадавших нет, заявил губернатор Вячеслав Гладков.

    Как указал Гладков в своем Telegram-канале, в Белгородском районе системой ПВО сбит беспилотник самолетного типа на подлете к городу. По его словам, оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

    Губернатор добавил, что, по предварительным данным, пострадавших нет, однако есть повреждения в двух частных домовладениях: выбиты окна, посечен забор и повреждена хозпостройка.

    Позже Минобороны в своем Telegram-канале уточнило, что попытка ВСУ атаковать беспилотником Белгородскую область была пресечена ВС России около 20.30 мск.

    Ране сообщалось, что российская ПВО ликвидировала украинский беспилотник в воздухе над Белгородской областью.

    13 января 2024, 13:10
    ВС России нанесли удар «Кинжалами» по объектам ВПК Украины
    ВС России нанесли удар «Кинжалами» по объектам ВПК Украины
    @ United Aircraft Corporation/Twitter.com/Global Look Press

    Утром в субботу ВС России нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, производящим снаряды 155, 152 и 125 мм и беспилотники, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Удар наносился высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Кроме того для удара применялись беспилотники

    В итоге цель удара была достигнута. Все назначенные Минобороны объекты удалось поразить, сообщил Конашенков.

    Напомним, ранее утром сообщалось, что взрывы были слышны в Чернигове на севере Украины, а также в Сумской области и в подконтрольном ВСУ Херсоне.

    Коментарии (129)
    13 января 2024, 20:40
    На Украине заявили о резкой смене позиции Буданова по России
    На Украине заявили о резкой смене позиции Буданова по России

    Tекст: Ольга Иванова

    Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов больше не говорит о возможности захвата Крыма, заявил киевский политолог Дмитрий Корнейчук в эфире YouTube-канала «Да, это так».

    Он напомнил, что еще полгода назад Буданов говорил про быстрое наступление, «захват Крыма» Киевом, а теперь он говорит противоположное – «о том, что никто никуда не может продвинуться, о том, что у россиян большое количество дронов, минных полей».

    Эксперт считает, что таким образом украинцев и западную общественность готовят к «заморозке» конфликта, передает РИА «Новости».

    Напомним, Буданов заявлял, что летом 2023 года Крым должен вернуться в состав Украины, а ВСУ должны перенести боевые действия на территорию России в границах 1991 года.

    Также глава ГУР признавал «нулевой КПД» от принудительно мобилизованных в ВСУ.

    Коментарии (27)
    15 января 2024, 10:58
    Стало известно о гибели генерала ВСУ летчика-снайпера Павловича

    ВСУ сообщили о гибели летчика-снайпера генерала Станислава Павловича

    Стало известно о гибели генерала ВСУ летчика-снайпера Павловича
    @ t.me/topwar_official

    Tекст: Александра Юдина

    Украинского летчика-снайпера и экс-главу воздушного командования «Запад» генерал-лейтенанта Станислава Павловича похоронили на Украине, сообщили в командовании ВСУ.

    В командовании ВСУ отметили, что Станислав Николаевич был едва ли не единственным генералом, который в возрасте 65 лет летал и обучил не одно поколение летчиков, передает РБК.

    Причина смерти не названа.

    Коментарии (40)
    14 января 2024, 18:25
    Эксперт указал на изменения в отношении Запада к «формуле мира» Зеленского

    Политолог Лукьянов: Запад начинает понимать, что навязать украинскую «формулу мира» России не получится

    Эксперт указал на изменения в отношении Запада к «формуле мира» Зеленского
    @ Norbert Eisele-Hein/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Алёна Задорожная

    На Западе ощущается усталость от конфликта вокруг Украины. От этого появляется осознание, что Москве и Киеву придется садиться за стол переговоров. Но при этом навязать России «формулу мира» Зеленского не получится, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее Швейцария призвала включить Россию в переговоры о мире на Украине.

    «Конечно, не швейцарский МИД определяет ход событий вокруг Украины. Вместе с тем подобные заявления можно расценивать как симптом того, что на Западе пришли к умозаключению, что навязать России то, что Зеленский называет «формулой мира», не получится», – сказал Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор клуба «Валдай».

    «Соответственно, сейчас западные страны в некотором роде начинают готовить общественное мнение к тому, что необходимо садиться за стол переговоров с участием России. Также становится очевидным, что речь пойдет не об условиях Украины, а о некоем согласованном варианте», – добавил собеседник.

    «Вместе с тем не стоит думать, что эта позиция консолидированная. Такое осознание проявляется во многих государствах, но единого мнения пока нет. Запад хотел бы паузы в текущей кампании, но нужна ли России именно приостановка?» – риторически задался вопросом Лукьянов.

    Глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис на пресс-конференции в Давосе заявил, что Россия должна быть включена в процесс мирного урегулирования конфликта вокруг Украины. По его словам, «не будет мира без того, чтобы Россия могла сказать свое слово».

    Ранее Владимир Зеленский заявлял, что вопрос мирных переговоров с Россией не актуален, Киев работает над собственной «формулой мира». Он подчеркивал, что первые пять пунктов украинского договора были «проработаны на встрече на Мальте», следующие будут рассмотрены на встрече в Швейцарии. Сейчас Киев пытается выработать единую позицию 50 стран по этому документу. Когда они договорятся, эту позицию передадут России.

    При этом в декабре в Белом доме заявляли о намерении вынудить Россию пойти на переговоры на условиях Украины. Об этом рассказал заместитель советника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер. По его словам, такие планы были озвучены на фоне усилившихся разногласий в Европе по поводу военной поддержки ВСУ и ситуации в самих Штатах, где Конгресс отказывается удовлетворять заявку на дополнительное финансирование для офиса Зеленского.

    Примечательно, что незадолго до встречи в Давосе агентство Bloomberg писало, что «Украина и ее союзники по «Большой семерке» продолжают сопротивляться призывам стран Глобального Юга напрямую взаимодействовать с Россией». Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему «формула мира» Зеленского обречена на провал.

    Отметим, что Москва неоднократно заявляла, что Киев не сможет навязать свои условия мира. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, прогресса в мирном процессе вокруг Украины пока не видно. Он также назвал «совершенно труднообъяснимыми процессами» обсуждение «какой-то комбинацией стран некой «мирной формулы» без участия России. Представитель Кремля напомнил, что де-факто существует по-прежнему юридически закрепленный отказ Киева от каких-либо переговоров, поэтому СВО продолжается.

    Коментарии (13)
    14 января 2024, 18:34
    В ВСУ назвали критической ситуацию с личным составом

    Командир батальона ВСУ: Ситуация с личным составом в украинской армии критическая

    В ВСУ назвали критической ситуацию с личным составом
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Вера Басилая

    Ситуация с личным составом в ВСУ на многих направлениях критическая, не хватает молодых мужчин, а средний возраст бойцов – более 40 лет, заявил командир батальона 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Алексей Тарасенко.

    Командир ВСУ добавил, что свежее пополнение очень сильно нужно украинской армии, не хватает молодых солдат, но на фронт поступают нездоровые мужчины старше 40 лет с большими проблемами со здоровьем, передает Ura.ru.

    Он сообщил, что те, кто был призван в начале боевых действий, «во многих подразделениях закончились: не обязательно погибли, они могли быть ранены, могли не выдержать психологически и перевестись в тыловые подразделения по многим причинам».

    Ранее западные СМИ писали, что украинские перспективы на поле боя выглядят мрачно, ВСУ несут большие потери, а поставки западного оружия сократились.

    Коментарии (41)
    13 января 2024, 16:16
    Беспилотный робот «Черепаха» начал подвозить мины расчетам в зоне СВО

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военнослужащие в ЛНР начали применять для доставки мин, других боеприпасов и грузов беспилотный робот-доставщик «Черепаха», рассказал гендиректор предприятия-стартапа Argo Константин Багдасаров.

    На форуме содействия специальной военной операции «Плечом к плечу» он рассказал, что один робот-доставщик с прошлого года ходит в ЛНР. Машина доставляет все, но в основном – мины для расчетов, сообщает ТАСС.

    Максимальная полезная нагрузка, которую может перевозить робот, – 1 500 кг, он бесшумен, так как использует электродвигатель. Он также может выполнять несколько задач: логистику, наблюдение, огневую поддержку, спасение, медицинскую эвакуацию, ретрансляцию связи.

    Ранее в Сети появилась фотография, на которой демонстрируется боевая машина зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Гибка-С» в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

    Коментарии (28)
    15 января 2024, 09:07
    ВС России благодаря новым прицелам уничтожили БМП ВСУ с рекордной дистанции

    Минобороны: Бойцы ВДВ благодаря новым прицелам уничтожили БМП ВСУ с рекордных 7,8 тыс. метров

    Tекст: Александра Юдина

    Десантники из Костромы благодаря новым прицелам уничтожили БМП ВСУ из противотанкового ракетного комплекса «Корнет» на Артемовском направлении с рекордной дистанции 7,8 тыс. метров, сообщило Минобороны.

    Известно, что костромские десантники уничтожили боевую машину пехоты украинских формирований с экипажем внутри пуском управляемой ракеты из ПТРК «Корнет» из укрытия, вторую БМП при этом поразили расчеты артиллерии ВДВ, передает РИА «Новости».

    Также уточняется, что подразделения ивановского гвардейского соединения ВДВ после завершения боевой работы оперативно сменили позиции и продолжили выполнять боевую задачу.

    Как отметил заместитель командира противотанкового взвода с позывным «Зевс», в ряды ВС России поставлены тепловизоры, благодаря которым военные могут стрелять на дальность и до десяти километров.

    «С поступлением тепловизоров работаем круглосуточно… Лучше, чем это, я ничего не видел. До этого работал с другими противотанковыми комплексами, но по сравнению с ними это лучше», – заверил он.

    Ранее гендиректор Ростеха Сергей Чемезов заявил, что российские противотанковые ракетные комплексы «Хризантема» и «Корнет» способны пробивать немецкие танки Leopard «с любой стороны».

    Коментарии (20)
    13 января 2024, 09:24
    Глава СЖР Соловьев: Журналистика в России разделена на два лагеря

    Глава СЖР Соловьев: Российская журналистика претерпела разделение на два лагеря

    Глава СЖР Соловьев: Журналистика в России разделена на два лагеря
    @ Владимир Трефилов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В российской журналистике происходит четкое разделение на уехавших из страны и работающих на врага и тех, кто остался и работает для страны и для победы, заявил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.

    По его словам, в данный момент в российской журналистике произошла четкая дифференциация на тех, кто уехал за рубеж и откровенно работает на врага, и на тех, кто остался и работает на страну и на победу, передает РИА «Новости».

    Соловьев отметил, что показательным периодом в современной истории российской журналистики стали ковидные времена, а также нынешнее время – спецоперация на Украине.

    «В годы, когда был ковид… многие наши коллеги поняли, как в самых тяжелых и экстремальных ситуациях сохранить редакцию, сохранить коллектив. Многие журналисты для себя поняли, как решиться на героические вещи, зайти в красную зону, а ведь многие заболели», – рассказал он.

    Также глава СЖР добавил, что в преддверии Дня российской печати (отмечается в России 13 января) во всех регионах страны пройдут торжественные мероприятия, встречи и награждения журналистов.

    Ранее эксперты обсудили возможность Искусственный интеллект заменить журналистов и пришли в выводу, что ИИ не станет равноценной заменой журналистике, однако он может стать инструментом для распространения фейков и информационных атак в руках злоумышленников.

    Коментарии (63)
    14 января 2024, 21:56
    Захарова назвала условия для переговоров по Украине

    Представитель МИД России Захарова: Запад должен прекратить вооружать Украину, если хочет переговоров

    Tекст: Вера Басилая

    Западные страны, если хотят переговоров по Украине, должны прекратить вооружать Киев, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Дипломат заявила, что если отдельные страны хотят найти выйти из тупика, куда их завели США, это один разговор. Им следует прекратить поставку орудия на Украину и отказаться от антироссийской риторики, пишут «Известия».

    Захарова подчеркнула, что в случае, если страны Запада не смогут втянуть в ловушку Россию на своих условиях, чтобы повлиять на принципиальные подходы Москвы.

    Ранее глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис на пресс-конференции в Давосе заявил, что Россия должна быть включена в процесс мирного урегулирования на Украине, без нее это невозможно.

    В свою очередь глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда не согласны на заморозку конфликта, это неприемлемо для украинского общества и властей страны.

    Коментарии (33)
    14 января 2024, 13:55
    Разработчик рассказал о новой системе защиты российских танков от FPV-дронов

    Представитель 3mx Шандобыло: Комплекс «Сания» не позволяет дронам противника подлететь к российским танкам

    Разработчик рассказал о новой системе защиты российских танков от FPV-дронов
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алёна Задорожная

    Российские танки в зоне спецоперации нуждаются в усиленной защите от украинских дронов. Именно поэтому была создана система, позволяющая сбивать БПЛА на большом удалении от машины. Кроме того, «Сания» практически не «подсвечивает» технику для РЭР ВСУ. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал представить компании-разработчика комплекса «Сания» Сергей Шандобыло.

    «В зоне спецоперации стало окончательно понятно, что любой РЭБ – это своего рода новогодняя елка, которая ярко «светится» для систем радиоэлектронной разведки (РЭР). Суть «Сании» заключается в том, что она способна включаться только в момент появления FPV-дрона в зоне видимости. То есть она заранее не подсвечивает наши танки для разведки противника», – рассказал Сергей Шандобыло, директор по развитию компании 3mx.  

    «Более того, «Сания» способна подавлять дрон противника на довольно большом расстоянии от самих танков. То есть БПЛА просто не успевает подлететь. Сама система работает следующим образом: в режиме радиомолчания она пассивно сканирует пространство на наличие сигналов от FPV-дронов и при его появлении активирует защиту. Сама защита работает до тех пор, пока комплекс продолжает видеть дрон. Как только аппарат падает, еще 30 секунд идет подавление, а затем «Сания» выключается», – объяснил эксперт.

    Специалист назвал еще одну особенность разработки. «У дрона есть приемник и передатчик. И приемники обладают широким спектром используемых частот. В то время как передатчики видеосигнала более-менее универсальны в плане частотности. Поэтому «Сания» детектирует именно видео, которое проще обнаружить», – пояснил он.

    По его словам, необходимость создания комплекса была обусловлена в том числе ролью танков на поле СВО. «На фоне этого мы сделали так, чтобы «Санию» можно дорабатывать, устанавливать и снимать с танков буквально в полевых условиях. Для наших ребят в зоне спецоперации это очень важно», – дополнил собеседник.

    Резюмируя, Шандобыло подчеркнул, что сейчас для российских танков, по сути, создан комплекс мер защиты, который включает в себя и уже нашумевшие «мангалы». И в совокупности с «Санией» это позволит обезопасить машины от дронов противника.

    Ранее Минобороны сообщило, что на российских танках в зоне СВО используют комплексы подавления FPV-дронов «Сания». Ведомство показало работу танка Т-80БВМ с системой подавления беспилотников «Сания», разработанной компанией 3mx.

    Комплекс работает автоматически, по данным изготовителя, он способен фиксировать одиночные FPV-дроны или рои таких аппаратов на расстоянии до полутора километров. Эти беспилотники подавляются на расстоянии до километра. «Сания» способна работать и при движении машины. В ходе боевой работы танковые экипажи 9-й мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса уничтожили опорный пункт украинских военных у Первомайского. Танк Т-80БВМ использовал складки местности и прибыл на позицию, чтобы открыть огонь. ВСУ потеряли до 10 человек убитыми и ранеными

    Коментарии (17)
    13 января 2024, 16:10
    Украинский эксперт заявил о постоянной опасности после российских ударов

    Украинский эксперт Гетьман заявил о постоянной опасности после российских ударов «Кинжалами»

    Украинский эксперт заявил о постоянной опасности после российских ударов
    @ Антон Денисов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия и дальше будет наносить массированные удары по объектам на территории Украины с применением крылатых ракет Х-22 и гиперзвуковых ракет «Кинжал», об этом в эфире YouTube-канала Radio NV рассказал военный эксперт Алексей Гетьман.

    Также украинский эксперт заявил в программе, что у России есть все возможности и ресурсы проводить по три-четыре массированные воздушные атаки в месяц. Он подчеркнул, что целями таких атак становятся военные объекты и предприятия Украины, передает РИА «Новости».

    Ранее в Минобороны сообщили, что утром в субботу ВС России нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, производящим снаряды 155, 152 и 125 мм и беспилотники.

    Коментарии (10)
    14 января 2024, 09:35
    Стало известно об отъезде на СВО экс-мэра Владивостока

    Источник: Осужденный экс-мэр Владивостока Гуменюк уехал на СВО

    Стало известно об отъезде на СВО экс-мэра Владивостока
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экс-мэр Владивостока Олег Гуменюк, осужденный на 12 лет колонии по делу о взятках, отправился в зону СВО, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

    Впервые информация о том, что Гуменюк отправился в зону СВО, появилась в соцсетях в ноябре, тогда в ГУФСИН эти данные опровергли.

    Как сообщил источник РИА «Новости», Гуменюк уехал в зону СВО.

    Напомним, в январе 2023 года Гуменюк был признан виновным в получении многомиллионных взяток и осужден на 16 лет и шесть месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Также его приговорили к штрафу в 150 млн рублей.

    Коментарии (17)
    14 января 2024, 12:46
    ВС России пресекли шесть попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении

    Группировка «Восток» пресекла шесть попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении

    ВС России пресекли шесть попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении
    @ REUTERS/Inna Varenytsia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения группировки войск «Восток» в течение суток сорвали шесть попыток ВСУ провести ротацию подразделений на Южно-Донецком направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

    По его словам, в течение суток пресечены шесть попыток противника провести ротации боевиков в районах Равнополя и Новомихайловки, передает ТАСС.

    Гордеев добавил, что артиллерия и авиация ВС России поразили опорные пункты и пункты временной дислокации 79-й десантно-штурмовой и 58-й механизированной бригад ВСУ в районах Новомихайловки и Новодонецкого.

    По его словам, потери ВСУ составили более 110 военнослужащих, 152-миллиметровая гаубица Д-20, три автомобиля, а также пять минометных расчетов и пункт управления БПЛА.

    Ранее Гордеев сообщил, что потери ВСУ на Южно-Донецком направлении составили 90 военнослужащих, две бронированные машины и шесть пикапов.

    Коментарии (4)
    13 января 2024, 10:11
    ВСУ перестали проявлять активность на Краснолиманском направлении

    Минобороны: Украинские военные прекратили активность на Краснолиманском направлении

    ВСУ перестали проявлять активность на Краснолиманском направлении
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военнослужащие перестали проявлять любую активность в течение последних суток на Краснолиманском направлении, сообщил старший офицер пресс-центра группировки «Центр» Леонид Шаров.

    По его словам, в течение последних суток в границах ответственности группировки войск «Центр» на краснолиманском направлении спецоперации наземные силы украинских войск активности не проявляли, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что на Краснолиманском направлении группировка «Центр» поразила скопления живой силы и техники украинских военных у Серебрянского лесничества. ВСУ потеряли до 160 военнослужащих и САУ «Акация».

    Коментарии (10)
    14 января 2024, 17:03
    Сальдо: ВСУ за неделю потеряли около 200 человек в Крынках Херсонской области
    Сальдо: ВСУ за неделю потеряли около 200 человек в Крынках Херсонской области
    @ Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины за неделю потеряли убитыми и ранеными около 200 бойцов в Крынках на левом берегу Днепра и несколько единиц техники, в том числе танк и один ЗРК, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    В своем Telegram-канале Сальдо написал, что общие потери противника в живой силе составили свыше 200 боевиков, уничтожены два самоходных и одно буксируемое орудие, 12 минометов, один танк, одна боевая бронированная машина, один ЗРК, одна установка РСЗО, семь автомобилей, 15 лодок, 38 БПЛА, 19 складов, пунктов наблюдения и управления и так далее.

    По данным губернатора, у ВСУ растет число заболевших и обмороженных в Крынках, эвакуировать их через Днепр невозможно из-за замерзших речных потоков. Сальдо также пишет, что многие военные ВСУ попадают в плен с тяжелыми обморожениями и некрозом тканей.

    Ранее офицеры ВСУ пожаловались на отказ солдат воевать за левый берег Днепра.

    Президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ теряют в Крынках на левом берегу Днепра элиту, штурмовые отряды, что глупо и безответственно со стороны Киева.

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    «Если новый бюджет на Украину принят не будет, то Украина с большой вероятностью в течение нескольких месяцев потерпит военное поражение». Такими словами политологи объясняют крайне резкие высказывания президента США в адрес американских парламентариев. Что именно сказал Джозеф Байден и почему его политические противники наотрез отказываются давать деньги для Украины? Подробности

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    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

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    • Наша миссия – быть за своих

      Поздравляем всех постоянных и случайных зрителей с наступлением 2024 года. Этот праздник разительно отличается от того, который был год назад. Россия все та же. Но в глазах наших врагов она сильно изменилась.

    • 2024 – год ограбления века

      Высока вероятность, что в 2024 году у России украдут 300 млрд долларов. Это стоимость замороженных активов РФ, которые Запад собирается передать Украине. Правда, в ЕС пока сопротивляются этой идее.

    • Что ждать от 2024 года

      В 2024 году планету ждет ряд важных событий и развилок, которые способны серьезно изменить глобальный расклад, в том числе и спровоцировать третью мировую войну. Некоторые их этих событий можно предсказать заранее. Как минимум, шесть из них.

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