В годы противостояния с СССР Запад позиционировал себя как христианский – и требовал свободы своим единоверцам. Теперь мы оказываемся в ситуации, когда можем и должны обратить внимание на притеснение наших единоверцев на Западе.3 комментария
Российская ПВО уничтожила беспилотник ВСУ над Белгородской областью
Минобороны: Украинский беспилотник уничтожен над Белгородской областью
Российская ПВО ликвидировала украинский беспилотник в воздухе над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.
В Telegram-канале ведомства указано, что около 14.50 мск была пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку с помощью беспилотника в небе над территорией Белгородской области.
Накануне украинский беспилотник уничтожили в Калужской области.