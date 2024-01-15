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    На Западных Балканах образовался еще один геополитический разлом: Москва поддерживает сербов, Запад потворствует шовинизму бошняков. Пока что конфликт между Республикой Сербской и боснийскими властями далек от горячей фазы. И вот 8 января, в преддверии празднования в сербском энтитете Дня Республики, над Боснией пролетели два истребителя F-16 ВВС США.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Настало время исправить исторические ошибки

    Есть подозрение, что ни на какой объективный исторический закон мы сегодня опереться не можем. Вышел у нас с этими законами пересменок, Юрьев день. В этом один из смыслов глобальной многополярности: каждый живет как хочет. Тем более – Россия.

    9 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Откуда взялась интеллигенция

    Везде, где имела место революция, имела место и интеллигенция. Точнее, наоборот: везде, где возникала интеллигенция, возникала революция. Потому что сама интеллигенция и была закваской революции.

    28 комментариев
    15 января 2024, 17:13

    Представители муниципалитетов со всей страны обменялись лайфхаками на выставке «Россия»

    В Москве на первый профессиональный форум собралось более 7 тыс. муниципальных служащих

    Представители муниципалитетов со всей страны обменялись лайфхаками на выставке «Россия»
    @ Владимир Астапкович/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Всероссийский муниципальный форум – это идеальный способ для обмена опытом и практиками, ведь главы муниципалитетов со всей страны впервые собрались в рамках одной площадки, заявил газете ВЗГЛЯД глава муниципалитета из Югры Алексей Петриченко. В понедельник на ВДНХ открылся Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина – сила России», он проводится по поручению президента России Владимира Путина.

    «Основной приоритет муниципалитета – это создание достойных условий для жизни людей. Это то, ради чего муниципалитет существует как часть вертикали власти в России. При этом муниципальная власть ближе всего к людям, мы работаем с нашими жителями напрямую и ежедневно. Кстати, мы стараемся не просто обеспечить людям тепло, воду, свет в доме, транспорт, связь, но и сделать так, чтобы люди чувствовали нашу заботу. Собственно, о важности этого постоянно говорит и Владимир Путин», – рассказал Алексей Петриченко, глава города Мегион, Югра.

    «Особенность нашего муниципалитета в том, что он основывался в непосредственной связке с Самотлорским месторождением нефти. Собственно, с нашей территории в стране началось промышленное освоение нефти. И люди, которые живут у нас, являются потомками геологов и нефтяников, которые приехали осваивать эту территорию. Отсюда началось освоение Западной Сибири. При СССР предприятия обеспечивали людей всеми удобствами, строили детсады, больницы. Мы держим планку этой заботы и сейчас. Человекоцентричность, когда глава предприятия отвечает за удобство жизни своих сотрудников, для нас остается приоритетом. Человеческий капитал – это то, ради чего мы работаем», – подчеркнул он.

    По его словам, какими бы ни были полномочия федеральных органов власти, «человек живет свою жизнь в муниципалитете». «И с любой своей проблемой он идет к местным властям. Поэтому мы не говорим человеку, к примеру, что окружной департамент здравоохранения находится в ведении субъекта РФ. Вместо этого мы сами идем в департамент и говорим, что у населения есть такой-то запрос. И мы решаем этим проблемы совместно», – пояснил Петриченко.

    «Поэтому нынешний форум – это идеальный способ для вертикального и горизонтального обмена опытом, практиками, ведь главы муниципалитетов со всей страны впервые собираются в рамках одной площадки. Это можно считать следующей ступенью развития местного самоуправления», – подчеркнул он.

    «Кроме того, мы привезли на форум опыт запуска Совета руководителей, куда входят главы крупных предприятий города. Эта практика вошла в топ-100 премии «Служение». У нас руководители крупных предприятий регулярно собираются под председательством главы города, обсуждают насущные вопросы, городские проблемы и принимают меры к решению этих проблем. Это касается всего: от вопросов общественного транспорта до точечных задач вроде покраски забора или уборки мусора», – детализировал спикер.

    По его словам, все это проводится очень быстро, без всяких бюрократических проволочек и бюджетных ограничений: «Думаю, эту практику полезно распространить на другие муниципалитеты нашей страны. Мы в свою очередь тоже сами черпаем из общения с коллегами и представителями федеральных ведомств лайфхаки. В этом и есть замечательная особенность этого форума».

    «Россия состоит из муниципалитетов, поэтому развитие человеческого потенциала территорий и любовь к малой родине – крайне важны, это базис для развития нашей страны. Удобство жизни населения на обслуживаемой территории для нас приоритет», – считает Магомед Билалов, глава сельсовета Каялинский Кулинского района Дагестана.

    «Если говорить о вызовах, то для российских муниципалитетов очень остро стоят кадровые вопросы. Это особенно характерно для горной местности, а также для районов нашего российского Севера. Социально-культурный вектор не может полностью обеспечивать привлечение или даже просто сохранение кадрового ресурса», – указал он. По его мнению, для решения данной проблемы должна быть разработана комплексная программа, включающая рост финансовой обеспеченности муниципалитетов, создание инфраструктуры

    «Вот пример моего района: основная часть нашего населения занимается сельским хозяйством, животноводством, причем на высоте более 2 тыс. метров над уровнем моря. Но у молодых нет желания оставаться тут, они уезжают в мегаполисы нашей державы. Поэтому, помимо материального и инфраструктурного развития муниципалитетов, нужно проводить идеологическую работу на федеральном уровне, чтобы люди понимали важность их деятельности на местах и не стремились покинуть малую родину», – детализировал спикер.

    Он пояснил, что у людей не должно быть недооценки важности задач муниципалитетов: «В противном случае в наших муниципалитетах вместе с населением будут иссякать народные черты и особенности. Ведь муниципалитеты России – это хранители традиций каждого народа нашей страны».

    Но, по словам Билалова, есть исключение, которое можно приветствовать: когда человек, получивший управленческий опыт в родном муниципалитете, переходит на более высокий уровень. «Эту практику необходимо расширять. Муниципальное управление – это полноценный карьерный лифт. Успешная работа на этом уровне создает для политика и управленца идеальный бэкграунд для развития своих навыков уже на федеральном уровне», – пояснил он.

    «Возвращаясь к проблемам муниципалитетов, на мой взгляд, желательно было бы снизить фискальную и бюрократическую нагрузки. Потому что мы зачастую целые дни проводим за заполнением и сбором всяческих отчетных документов. А это время лучше было бы посвятить работе на местах с нашими жителями, решению их вопросов», – подчеркнул собеседник.

    «Также нынешний форму явно показывает, что к муниципалитетам прислушиваются органы федеральной власти. Напомню, что глава государства включил представителей органов местного самоуправления в Госсовет, чтобы им было лучше взаимодействовать с вышестоящими органами в формулировании и решении общегосударственных вопросов», – указал спикер.

    «Президент всегда открыто подчеркивает важность работы муниципальных служащих. И сегодня это заметно способствует росту уважения к ним. Незаменимость и значимость муниципальных органов власти, без преувеличения, может оценить каждый житель нашей страны. Сотрудники более 18 тыс. муниципальных образований работают в сфере соцобеспечения, коммунального хозяйства, образования. Они ежедневно помогают своим землякам, делая их жизнь удобнее, комфортнее», – пояснила Наталья Линдигрин, генеральный директор АНО Институт региональных проблем.

    «Главная особенность этой деятельности в том, что чем лучше они работают – тем меньше о них вспоминают. А как только возникают проблемы – поток критики льется, в первую очередь, на муниципальных служащих. Поэтому очень важно, чтобы их заслуги видели и признавали. На это направлена премия «Служение», учрежденная по поручению Владимира Путина. Да и сам Форум «Малая Родина – сила России», безусловно, обратит внимание всей страны на профессионалов из органов МСУ», – заключила политолог.

    Напомним, в понедельник на Международной выставке-форуме «Россия» начал работу Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина – сила России». Более 7 тыс. муниципальных служащих из 89 регионов страны собрались на площадке, чтобы обсудить актуальные темы отрасли: цифровизацию в управлении территориями, сохранение традиций и ценностей, а также другие важные вопросы. Форум проходит по поручению президента России Владимира Путина.

    Форум включает панельные дискуссии, круглые столы и стратегические сессии с участием представителей отраслевых министерств и ведомств, бизнеса и некоммерческих организаций. Задачи форума: объединение муниципального сообщества и повышение престижа муниципальной службы.

    Панельные дискуссии «Сила в людях», «Сила в традициях» и «Сила в развитии» посвящены развитию человеческого потенциала территорий, профессиональному совершенствования муниципальных команд, сохранению и развитию традиций и ценностей как основы для формирования единой, целостной стратегии развития страны и общества.

    15 января 2024, 13:14
    Рар: Немцев нельзя запугать войной с Россией

    Политолог Рар: Немецкое общество не верит в возможность конфликта с Россией

    Рар: Немцев нельзя запугать войной с Россией
    @ Imago Images/TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Публикация Bild вполне может готовить немцев к необходимости отправки иностранных военных на Украину. Однако общество ФРГ не запугать конфликтом с Москвой. В это никто не верит. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Александр Рар. Ранее немецкое издание Bild сообщило о якобы имеющемся в ФРГ плане войны с Россией.

    «Газета Bild известна своими провокациями и нагнетанием страстей. Поэтому относиться к публикации Репке стоит с долей скепсиса. Важно понимать контекст, в рамках которого была выпущена эта статья. США отказываются от снабжения Украины оружием и пытаются переложить эту задачу на европейцев», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Руководства стран ЕС не знают, как действовать без американцев. Поэтому министры Британии и Франции помчались в Киев, чтобы заверить Зеленского в готовности продолжать поддержку ВСУ. Германию же хотят вынудить стать главным донором финансовой помощи Украины. Однако немцы устали от этого конфликта, поэтому в ход пошли аргументы о скором нападении России на НАТО», – отмечает он.

    «Еще недавно политики и эксперты ФРГ говорили о том, что у Москвы нет сил на ведение войны. Надеюсь, что таким образом в Германии не готовят почву для отправки явно слабеющей Украине иностранных солдат», – акцентирует эксперт.

    «Однако если упомянутый документ правдивый, то рассматривать его нужно в качестве одного из «рабочих сценариев», разработанных в недрах министерства обороны ФРГ. Например, администрация Шольца до сих пор не поставляет Украине ракеты Taurus. Делается это не из-за миролюбивости, а по причине имеющихся опасений дальнейшей эскалации», – подчеркивает политолог.

    «Не думаю, что статьей в Bild Германия пытается отвлечь население от внутренних проблем страны. Немцы не глупы. Общество ФРГ нельзя запугать войной с Россией. В возможность конфликта здесь никто не верит. Скорее всего, все дело именно в переполохе внутри руководства ЕС», – указывает собеседник.

    «Часть политиков Евросоюза считает, что Украина не может проиграть, поскольку это ослабит НАТО. Другие, как мы видим по митингам в Давосе, стараются способствовать началу мирных переговоров между противоборствующими сторонами. Данная позиция не всем приходится по душе», – резюмирует Рар.

    Ранее стало известно о подготовке Германии к войне между НАТО и Россией. Об этом, ссылаясь на секретный документ бундесвера, сообщило издание Bild. Так, согласно ожиданиям министерства обороны ФРГ, конфликт может начаться уже летом 2025 года. При этом эскалация произойдет в феврале 2024-го, когда российская армия перейдет в активное наступление на Украине.

    После начала продвижения в рамках СВО, Россия якобы планирует дать старт серьезным кибератакам на государства Прибалтики. Параллельно с этим, по данным издания, Москвой будет проводиться работа по разжиганию страстей среди этнических русских меньшинств. Сформировавшиеся споры будут использованы РФ в качестве предлога для начала масштабных учений «Запад-2024», в котором будут задействованы 50 тыс. солдат.

    По плану бундесвера, в октябре Россия перебросит войска и ракеты средней дальности в Калининград. Уже в декабре в районе Сувалкского коридора произойдет искусственно вызванный «пограничный конфликт» и «беспорядки с многочисленными жертвами». Результатом обострения станет отдача приказа главнокомандующего НАТО в «день икс» о переброске на восточный фланг 300 тыс. солдат.

    Таким образом, начало войны называется «неизбежным». «Мощный прошлогодний гороскоп для рыбы в раке. Не исключаю, что аналитическую часть бундесверу предоставил германский МИД под руководством Бербок», – иронически прокомментировала статью Bild в своем Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Ранее Владимир Путин заявлял о резком росте активности альянса вблизи российских границ. Президент обращал внимание на то, что численность контингента организации в Восточной и Центральной Европе увеличивается. По его мнению, в настоящий момент НАТО уже и не пытается скрыть агрессивный характер собственных действий за оборонительными формулировками.

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    13 января 2024, 13:44
    В России встретили выдворенного из Латвии 82-летнего пенсионера

    Губернатор Псковской области: Выдворенного из Латвии 82-летнего пенсионера встретили на границе и обеспечили всем необходимым

    В России встретили выдворенного из Латвии 82-летнего пенсионера

    Tекст: Александра Юдина

    Представители региональной администрации Псковской области встретили 82-летнего пенсионера Бориса Каткова после выдворения из Латвии на границе, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

    В своем Telegram-канале он отметил, что Бориса Григорьевича встретили на границе и обеспечили всем необходимым.

    По словам главы региона, пенсионер окружен вниманием и заботой, обсуждаются планы на будущее.

    Напомним, временный поверенный в делах России в Латвии Олег Зыков сообщил, что несколько тысяч россиян оказались на грани выдворения из Латвии из-за миграционных поправок, которые обязывали россиян, имеющих постоянное место жительства в прибалтийской республике, до 1 сентября 2023 года получить сертификат о владении латышским языком на уровне A2. В противном случае их документы должны были быть аннулированы.

    СМИ сообщали, что депортация из Латвии грозит 1167 гражданам России, 789 из которых старше 60 лет.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Литва, Латвия и Эстония стремительно насаждают тоталитарные практики, еще недавно казавшиеся немыслимыми в Евросоюзе.

    Коментарии (3)
    15 января 2024, 12:34
    Политолог объяснил публикацию в немецких СМИ о подготовке к войне с Россией

    Политолог Корнилов: Пропаганда в Германии пытается создать образ «российской угрозы»

    Политолог объяснил публикацию в немецких СМИ о подготовке к войне с Россией
    @ Bernhard Freisen/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    К сообщениям о подготовке Берлином плана войны с Москвой стоит относиться с долей скепсиса. Однако проработать потенциальные угрозы от внезапной агрессии все же необходимо. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Корнилов. Ранее немецкое издание Bild сообщило о якобы имеющемся в ФРГ плане войны с Россией.

    «Западные издания часто выпускают статьи о возможной войне с Россией. Однако материал Bild заслуживает внимания, поскольку в популяризации слухов может быть заинтересовано правительство ФРГ. Берлину необходимо отвлечь население от внутренних проблем государства», – сказал политолог Владимир Корнилов.

    «Сейчас в Германии наблюдается резкий спад экономики, в стране бурлят масштабные забастовки рабочих. Образ «страшного и опасного врага» потенциально способен объединить немецкое общество. Внешняя угроза всегда снижает уровень внутренних противоречий», – отмечает он.

    «Я бы обратил внимание на автора статьи. Это известный русофоб Репке. Описанный им план по войне с Россией крайне подробен. Однако материал резко обрывается на начале мобилизации в ФРГ. Видимо, журналист побоялся перегнуть палку с нагнетанием ужаса вокруг возможного конфликта», – считает эксперт.

    «Тем не менее фантастом Репке назвать сложно. Реальные планы столкновения с Россией наверняка имеются у Берлина, а также у остальных членов НАТО или ЕС. Поэтому данную статью нужно внимательно изучить, чтобы проработать все потенциальные для Москвы угрозы», – акцентирует собеседник.

    «По дипломатической линии России стоит сделать упор на прямое обращение к немецкому обществу. Важно донести до граждан ФРГ, что их правительство пытается вовлечь население в бессмысленный и жестокий конфликт, который не только не исправит внутренние проблемы ФРГ, но и значительно их усугубит», – резюмирует Корнилов.

    Ранее стало известно о подготовке Германии к войне между НАТО и Россией. Об этом, ссылаясь на секретный документ бундесвера, сообщило издание Bild. Так, согласно ожиданиям министерства обороны ФРГ, конфликт может начаться уже летом 2025 года. При этом эскалация произойдет в феврале 2024-го, когда российская армия перейдет в активное наступление на Украине.

    После начала продвижения в рамках СВО, Россия якобы планирует дать старт серьезным кибератакам на государства Прибалтики. Параллельно с этим, по данным издания, Москвой будет проводиться работа по разжиганию страстей среди этнических русских меньшинств. Сформировавшиеся споры будут использованы РФ в качестве предлога для начала масштабных учений «Запад-2024», в котором будут задействованы 50 тыс. солдат.

    По плану бундесвера, в октябре Россия перебросит войска и ракеты средней дальности в Калининград. Уже в декабре в районе Сувалкского коридора произойдет искусственно вызванный «пограничный конфликт» и «беспорядки с многочисленными жертвами». Результатом обострения станет отдача приказа главнокомандующего НАТО в «день икс» о переброске на восточный фланг 300 тыс. солдат.

    Таким образом, начало войны называется «неизбежным». «Мощный прошлогодний гороскоп для рыбы в раке. Не исключаю, что аналитическую часть бундесверу предоставил германский МИД под руководством Бербок», – иронически прокомментировала статью Bild в своем Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Ранее Владимир Путин заявлял о резком росте активности альянса вблизи российских границ. Президент обращал внимание на то, что численность контингента организации в Восточной и Центральной Европе увеличивается. По его мнению, в настоящий момент НАТО уже и не пытается скрыть агрессивный характер собственных действий за оборонительными формулировками.

    Коментарии (3)
    13 января 2024, 15:58
    Глава компании Yara заявил о зависимости Европы от российских удобрений

    Президент компании Yara Свейн Торе Холзетер заявил о зависимости Европы от российских удобрений

    Tекст: Александра Юдина

    Страны Европы зависят от удобрений из России, заявил президент химической компании Yara Свейн Торе Холзетер.

    По информации издания Euractiv, Москва якобы использует удобрения и продовольствие «в качестве оружия», передает RT.

    Холзетер также отметил, что был бы очень обеспокоен, если бы европейские страны, «как лунатики», повторяли с удобрениями то же самое, что делали с энергией.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Европа попала в стальную зависимость от российского металла.

    Коментарии (0)
    15 января 2024, 14:19
    Путин отметил проблему сокращения преподавателей естественных наук

    Путин отметил проблему сокращения преподавателей естественных наук в российских школах

    Путин отметил проблему сокращения преподавателей естественных наук
    @ Николай Хижняк/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин выразил обеспокоенность снижением в стране числа учителей, преподающих естественные науки.

    «Количество учителей сокращается. По математике, физике, информатике», – сказал глава государства в ходе встречи с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым, передает ТАСС.

    В ходе встречи Кравцов доложил президенту о реализации программы капитального ремонта школьных зданий, сооружений. Путин отметил, что эта программа «касается очень многих людей» в России и «ее трудно переоценить», подчеркнув, что на нее «выделены достаточно приличные деньги».

    Кравцов также сообщил Путину о полной ликвидации третьей смены в российских школах благодаря строительству новых школ. Кроме того, вторая смена осталась только в 15% школ, добавил министр.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал встречу главы государства с министром просвещения России Сергеем Кравцовым. Представитель Кремля сообщил, что Путин заслушает доклад Кравцова по теме обеспечения школьников питанием, транспортом и другим вопросам.

    Коментарии (31)
    13 января 2024, 15:42
    Песков: Путин обязательно посетит Якутию

    Представитель Кремля Песков заверил, что Путин обязательно посетит Якутию в будущем

    Песков: Путин обязательно посетит Якутию
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин обязательно побывает в Якутии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    В ходе интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованном в его Telegram-канале, представитель Кремля заверил, что Путин, как ранее приехал на Чукотку, в итоге еще раз приедет в Якутск.

    «Он же не привык, что погода меняет его планы. Она может их отложить, сдвинуть вправо, но поменять не может», – отметил Песков.

    Ранее Путин посетил Хабаровский край с рабочим визитом после посещения Чукотки. В последний раз глава государства был в регионе более десяти лет назад – 31 декабря 2013 года, после наводнения на Дальнем Востоке.

    Коментарии (2)
    15 января 2024, 00:41
    Путин: Сотрудники СК обеспечивают правопорядок в Донбассе и Новороссии

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Следственного комитета России с Днем образования СК РФ как самостоятельного органа, отметив, что качества сотрудников следствия помогают обеспечивать законность и правопорядок в Донбассе и Новороссии.

    «Сегодня ваши профессиональные качества, мужество и самоотдача востребованы в решении ответственных задач, направленных на обеспечение законности и правопорядка в Донбассе и Новороссии. В сложных условиях следователи, криминалисты, эксперты участвуют в расследовании преступлений неонацистов против мирного населения, честно служат России», – говорится в телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля.

    СК, как подчеркнул российский лидер, является одним из ключевых звеньев отечественной правоохранительной системы. Сотрудники СК находятся на переднем крае борьбы с преступностью и коррупцией, твердо отстаивают интересы государства, а также защищают права и свободы граждан, отметил президент.

    Глава государства выразил уверенность, что сотрудники комитета продолжат беречь и развивать традиции ветеранов ведомства, будут достойно исполнять свой долг. «Желаю вам и вашим близким успехов и всего наилучшего», – подытожил Путин.

    Следственный комитет России был основан 15 января 2011 года как самостоятельный орган.

    Коментарии (0)
    15 января 2024, 14:49
    Путин поручил принять меры для привлечения граждан к программе долгосрочных сбережений

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин поручил правительству принять меры для привлечения граждан к участию в программе долгосрочных сбережений, формируемых негосударственными пенсионными фондами.

    Поручение дано по итогам 14-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!», опубликовано на сайте Кремля.

    Отмечается, что необходимый объем вложений граждан должен составлять не менее 250 млрд в 2024 году и «не менее 1% валового внутреннего продукта в 2026 году». Доклад на тему исполнения поручения Путин ожидает до 1 мая этого года, затем – один раз в квартал.

    Ранее Путин заявил, что сбережение народа является приоритетом «на поколения вперед».

    Коментарии (3)
    15 января 2024, 13:30
    Кремль: Москва проводит СВО из-за нежелания Запада учитывать условия безопасности

    Представитель Кремля Песков: Москва проводит СВО из-за нежелания Запада учитывать условия безопасности

    Tекст: Александра Юдина

    В Москве считают предпочтительным решать проблемы безопасности России дипломатическим путем, однако в условиях нежелания стран Запада и Украины учитывать соображения безопасности России Москва продолжает спецоперацию, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, Киев сам формализовал для себя «абсурдный» запрет на какие-либо переговоры с Москвой, передает ТАСС.

    Песков отметил, что для России предпочтительно достигать задач и решать проблемы безопасности мирными средствами, дипломатическими средствами.

    Представитель Кремля добавил, что в условиях абсолютной невозможности этого, нежелания стран коллективного Запада и нежелания Украины учитывать соображения безопасности России Москва продолжает спецоперацию.

    Ранее глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис на пресс-конференции в Давосе заявил, что Россия должна быть включена в процесс мирного урегулирования на Украине, без нее это невозможно.

    В свою очередь глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда не согласны на заморозку конфликта, это неприемлемо для украинского общества и властей страны.

    Коментарии (2)
    15 января 2024, 13:05
    Песков: Москва намерена развивать партнерские отношения с Северной Кореей

    Представитель Кремля Песков заявил о намерении Москвы развивать партнерские отношения с Северной Кореей во всех областях

    Tекст: Александра Юдина

    Москва планирует развивать партнерские отношения с Северной Кореей во всех областях и поддерживать контакты на всех уровнях, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, Северная Корея для России – ближайший сосед и партнер, с которым Москва намерена развивать партнерские отношения во всех областях, передает ТАСС.

    Также Песков отметил, что соответствующая договоренность была достигнута лидерами двух стран во время встречи на космодроме Восточный осенью прошлого года, когда лидер КНДР Ким Чен Ын посетил с визитом Россию.

    Напомним, что Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в расширенном формате.

    Коментарии (0)
    15 января 2024, 12:48
    В Кремле допустили посещение Путиным Северной Кореи в обозримом будущем

    Представитель Кремля Песков заявил о посещении Путиным Северной Кореи в обозримом будущем

    Tекст: Александра Юдина

    Визит российского лидера Владимира Путина в Северную Корею может состояться в обозримом будущем, сроки дополнительно будут согласовываться по дипканалам, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, у Путина есть действующее приглашение посетить Пхеньян с официальным визитом, есть вероятность, что визит состоится в обозримом будущем, передает ТАСС.

    Представитель Кремля отметил, что сроки визита будут дополнительно согласовываться по дипломатическим каналам.

    Также Песков добавил, что не исключается встреча Путина с главой МИД КНДР Цой Сон Хи, которая в данный момент находится с визитом в Москве.

    Напомним, в сентябре прошлого года лидер КНДР Ким Чен Ын посетил с визитом Россию. Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в расширенном формате.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как визит лидера КНДР в Россию меняет баланс сил в Азии.

    Коментарии (0)
    15 января 2024, 14:37
    Путин поручил создать механизм для страхования инвестиций на ИИС нового типа

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поручил создать механизм, который позволит страховать средства на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС) нового типа.

    Как сообщается на сайте Кремля, Путин поручил создать механизм правительству России совместно с Банком России до 1 марта. Механизм должен быть создан с установлением максимальной суммы страхового возмещения в размере 1 млн 400 тыс. рублей на гражданина.

    Ранее Путин в ходе заседания Госсовета поручил законодательно предусмотреть доплаты за наставничество.

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    15 января 2024, 16:30
    Путин обсудил с Моди ситуацию вокруг Украины и другие международные темы

    Tекст: Валентина Григоренко

    Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг Украины и другие международные темы, сообщила пресс-служба Кремля.

    В сообщении, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что Путин и Моди обсуждали также актуальные вопросы развития российско-индийских отношений. Отмечается, что с удовлетворением отмечены достигнутые успехи в практическом взаимодействии в торгово-экономической области, научно-технической кооперации, энергетики, транспорта и логистики, а также сотрудничества на Дальнем Востоке РФ.

    Кроме того, Путин и Моди выразили заинтересованность в дальнейшей активизации взаимовыгодных двусторонних связей и пожелали друг другу успехов на предстоящих выборах – президентских в России и парламентских в Индии.

    В Кремле уточнили, что в контексте стартовавшей 1 января председательской вахты РФ в БРИКС Путин и Моди подчеркнули готовность тесно координировать подходы по всей масштабной повестке дня Объединения. Моди заявил, что Индия намерена всячески способствовать реализации целей и задач российского председательства.

    В пресс-службе отметили, что стороны условились о продолжении личных контактов.

    Ранее Путин в ходе встречи с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром заявил о росте российско-индийского товарооборота.

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    15 января 2024, 13:59
    Темой урока «Разговоры о важном» стала налоговая грамотность

    Традиционный урок «Разговоры о важном» прошел на тему налоговой грамотности

    Tекст: Александра Юдина

    Школьники и студенты в рамках занятия из цикла встреч «Разговоры о важном» узнали, как построить школу, стадион, детские площадки или молодежный центр, что такое налоги и как они влияют на жизнь современного общества.

    На уроке обсуждалось, что, уплачивая налоги, граждане вносят большой вклад в развитие государства, так как именно благодаря налогам строятся больницы, школы, детские сады, ремонтируются дороги, развивается наука, поддерживается порядок.

    На вопросы школьников и студентов ответил руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров. Он рассказал о том, что такое налоги, почему так важно их своевременно платить и как делать это правильно, а также на кого идти учиться, чтобы стать сотрудником налоговой службы.

    На уроке обсудили, что каждый человек ответственен за то, каким будет государство. Налог – вклад в общее дело, именно поэтому нужно вовремя платить налоги, которые пойдут на создание школы, стадиона, детских площадок или молодежного центра.

    Классные руководители и советники директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями в ходе диалога со школьниками и студентами пришли к выводу, что платя налоги, каждый гражданин нашей страны вносит вклад в благополучие государства и общества, а также личного благосостояния.

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    15 января 2024, 16:54
    Кравцов пообещал Путину решить кадровые проблемы в школах

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В российских школах будут решены проблемы с сокращением числа учителей по определенным предметам, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    Глава государства в ходе беседы обратил внимание на проблему сокращения преподавателей естественных наук, передает ТАСС.

    Кравцов выразил уверенность, что трудности будут решены. «Тем более что есть ваше поручение, изменения в закон, когда студенты четвертых курсов уже могут работать в школах», – сказал министр Путину.

    На сегодняшний день, по данным ведомства, более 50 тыс. студентов работают в школах.

    Возросло число учителей русского языка, логопедов, дефектологов. Кравцов добавил, что педагогическое образование – второе по популярности. В педвузы Минпросвещения было подано на 100 тысяч больше заявлений, чем в прошлом.

    В ходе встречи Кравцов сообщил также о реализации программы капитального ремонта школьных зданий.

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