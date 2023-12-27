Началось голосование Всероссийской муниципальной премии «Служение»

Tекст: Ольга Иванова

Всероссийская муниципальная премия «Служение» проводится по поручению президента России Владимира Путина. Организатор – Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке администрации президента. Наблюдательный совет возглавил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, сообщается на сайте премии.

На Всероссийскую муниципальную премию «Служение» поступило почти 19 тыс. заявок из 89 регионов Российской Федерации. В девяти номинациях заявлено 18 458 проектов и управленческих решений, на специальную номинацию за особый вклад в служение людям выдвинуто 433 кандидата.

До 14 января 2024 года можно проголосовать за один проект, управленческое решение или кандидата в каждой из 10 номинаций на сайте премияслужение.рф.

«Народное голосование – важнейший этап премии «Служение». В ходе отборочных этапов – перекрестного голосования самими участниками, экспертной оценки – отобрано 100 номинантов, которые теперь будут бороться за победу. Вся страна сможет выбрать муниципальные практики, созданные людьми для людей, а главное – познакомиться с историями муниципальных служащих, чья работа по-настоящему является отображением принципа «служения», – подчеркнула член президиума совета при президенте по развитию местного самоуправления, сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева.

Участникам голосования предлагается оценить муниципальные инициативы на местах и выбрать лучшие. В частности, создание эффективных каналов коммуникации с гражданами оценят в номинации «Прямой разговор – доверие к власти», внедрение цифровых технологий – в номинации «Новые технологии – новые возможности».

Проекты, направленные на популяризацию муниципального образования, выберут в номинации «Мой край – моя гордость», а института наставничества в номинации «Опыт наставника – успех молодых». Награды за повышение качества жизни граждан предусмотрены в номинации «Малая родина – сила России», за помощь участникам СВО и их семьям – в номинации «Защита отечества – общее дело».

Проекты, реализованные при участии бизнеса, представлены в номинации «Объединяя усилия – умножаем возможности», успешные управленческие решения, которые могут быть масштабированы и тиражированы на всю страну – в номинации «Практики муниципалитета – решения для страны», а совместная работа представителей власти и граждан – в номинации «Инициатива каждого – общий успех».

Представителей муниципального сообщества, чья деятельность наиболее ярко раскрывает понятие «служение», наградят в специальной номинации «Судьба человека – гордость Отечества» – за особый вклад в служение людям.

В 2023 году Всероссийская муниципальная премия «Служение» проводится впервые и присуждается выдающимся представителям муниципального сообщества – командам и людям, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан. В январе 2024 года будут определены ТОП-3 финалиста каждой номинации – по одному победителю и два лауреата. Церемония награждения победителей состоится 16 января 2024 года.