Умер профессор МГУ Иван Судницын

Tекст: Валентина Григоренко

В сообщении говорится, что 13 января 2024 года на 92 году жизни скончался профессор Иван Иванович Судницын, старейший сотрудник кафедры физики и мелиорации почв факультета почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова, передает РИА «Новости».

Как указали в вузе, прощание с Судницыным пройдет во вторник 16 января в 10:00 по адресу: метро Крылатское, метро Молодежная, улица маршала Тимошенко, дом 25, Центральная клиническая больница при правительстве России, траурный зал.

В вузе также отметили, что профессор мог сочетать в себе «высокий профессионализм и интеллигентность, доброжелательность и принципиальность». В пресс-службе подчеркнули, что Судницын был честен, как и во взаимоотношениях с людьми, так и в науке, поэтому он стал учителем для многих поколений российских и зарубежных ученых-почвоведов и экологов.

На факультете рассказали, что профессор увлекался спортом и долгие годы играл в большой теннис, а также еще одной его страстью была классическая музыка, которую он очень тонко чувствовал и знал.

На факультете почвоведения сообщили, что Судницын оставался активно работающим ученым и педагогом до последних дней своей жизни с ясным умом и чувством юмора.

Судницын является выпускником биолого-почвенного факультета МГУ (1955 год), после окончания университета работал в Институте леса Академии наук, в Институте прикладной геофизики, а с 1968 года по настоящее время – на кафедре физики мелиорации почв МГУ, где в 1979 году защитил докторскую диссертацию, в 1990 стал профессором, в 1992 году действительным членом Академии естественных наук, лауреатом премий Ломоносова (1982) и Минвуза (1980), заслуженным научным сотрудником Московского университета (1999), лауреатом Почетной грамоты президента Российской Федерации (2023).