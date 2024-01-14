Крыша гостиницы «Астория» загорелась в Казани

МЧС: В Казани загорелась крыша гостиницы «Астория», по предварительным данным, пострадавших нет

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщили в ведомстве, поступило сообщение о пожаре на улице Павлюхина в Казани, горит кровля здания, где расположены банкетный зал и мини-отель «Астория», передает ТАСС. Там добавили, что все люди вышли, пострадавших нет.

По данным МЧС, в настоящее время организована работа звеньев газодымозащитной службы пожарной охраны.

Ранее свыше 360 человек были эвакуированы из гостиницы в центре Москвы, в которой произошел пожар.