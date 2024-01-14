Везде, где имела место революция, имела место и интеллигенция. Точнее, наоборот: везде, где возникала интеллигенция, возникала революция. Потому что сама интеллигенция и была закваской революции.6 комментариев
Крыша гостиницы «Астория» загорелась в Казани
МЧС: В Казани загорелась крыша гостиницы «Астория», по предварительным данным, пострадавших нет
Кровля здания, в котором расположены банкетный зал и мини-отель «Астория», загорелась на улице Павлюхина в Казани. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщило ГУ МЧС России по Татарстану.
Как сообщили в ведомстве, поступило сообщение о пожаре на улице Павлюхина в Казани, горит кровля здания, где расположены банкетный зал и мини-отель «Астория», передает ТАСС. Там добавили, что все люди вышли, пострадавших нет.
По данным МЧС, в настоящее время организована работа звеньев газодымозащитной службы пожарной охраны.
Ранее свыше 360 человек были эвакуированы из гостиницы в центре Москвы, в которой произошел пожар.