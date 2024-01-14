Везде, где имела место революция, имела место и интеллигенция. Точнее, наоборот: везде, где возникала интеллигенция, возникала революция. Потому что сама интеллигенция и была закваской революции.2 комментария
Канадцев попросили экономить электричество
CTV: Жителей центральной Канады просят экономить электричество из-за сильных морозов
Жителей центральной части Канады уже второй день подряд просят ограничить потребление электричества на фоне морозов и непрерывного снегопада, сообщает телеканал CTV со ссылкой на предупреждение, разосланное жителям региона.
По данным телеканала, жители Канады «испытали на себе основную тяжесть зимы», в ряде регионов на западе страны были зафиксированы рекордные морозы, а на востоке продолжается снегопад, передает РИА «Новости».
CTV сообщил, что жителей Альберта попросили ограничить потребление электроэнергии кроме нужд первой необходимости, поскольку высокий спрос на электроэнергию во время сильных холодов поставил провинцию под «высокий риск» отключений электроэнергии.
Кроме того, телеканал сообщает, сразу два человека скончались от сердечного приступа, случившегося во время расчистки тротуаров от снега.
Ранее французов призвали начать экономить свет и отопление.