Французов призвали немедленно начать экономить свет и отопление

Ведущие французские энергетические компании – Engie, EDF и TotalEnergies – обеспокоены стремительным ростом стоимости сырья, вызванного сокращением поставок из России, пишет издание Le Journal du Dimanche со ссылкой на соответствующее открытое письмо.

Послание содержит призыв к населению и бизнесу «немедленно» ограничить потребление электричества, газа и нефтепродуктов.

«Мы призываем к осознанности и коллективным и индивидуальным действиям, чтобы каждый из нас – каждый потребитель, каждая компания – изменили свое поведение и немедленно ограничили потребление энергии, электроэнергии, газа и нефтепродуктов», – передает РИА «Новости» содержание письма.

Энергетический кризис, как утверждается, может стать серьезной угрозой для социального и политического единства Франции.

Германия объявила второй уровень режима ЧС на фоне снижения поставок газа по «Северному потоку – 1». Уже 12 европейских стран получают меньше российского газа, чем раньше. По информации Bloomberg, Европа из-за сокращения поставок из России уже начала использовать газ, закупленный на зиму.

В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.