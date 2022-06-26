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Французов призвали немедленно начать экономить свет и отопление
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Ведущие французские энергетические компании – Engie, EDF и TotalEnergies – обеспокоены стремительным ростом стоимости сырья, вызванного сокращением поставок из России, пишет издание Le Journal du Dimanche со ссылкой на соответствующее открытое письмо.
Послание содержит призыв к населению и бизнесу «немедленно» ограничить потребление электричества, газа и нефтепродуктов.
«Мы призываем к осознанности и коллективным и индивидуальным действиям, чтобы каждый из нас – каждый потребитель, каждая компания – изменили свое поведение и немедленно ограничили потребление энергии, электроэнергии, газа и нефтепродуктов», – передает РИА «Новости» содержание письма.
Энергетический кризис, как утверждается, может стать серьезной угрозой для социального и политического единства Франции.
Германия объявила второй уровень режима ЧС на фоне снижения поставок газа по «Северному потоку – 1». Уже 12 европейских стран получают меньше российского газа, чем раньше. По информации Bloomberg, Европа из-за сокращения поставок из России уже начала использовать газ, закупленный на зиму.
В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
«Уралвагонзавод» поблагодарил Францию за поставленные на Украину САУ «Цезарь»
Российский концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ) госкорпорации Ростех попросил передать слова благодарности президенту Франции Эммануэлю Макрону за поставленные Украине французские самоходные артиллерийские установки (САУ) «Цезарь», отметив, что техника «пригодится в хозяйстве».
Соответствующую запись концерн оставил в комментариях в Telegram-канале французского политика Режиса Кастельно, передает ТАСС. В своем посте Кастельно пишет, что поставленные Францией орудия были захвачены ВС России в хорошем состоянии и отправлены на УВЗ для изучения.
«Добрый день, господин Режис. Просим вас передать слова благодарности президенту [Франции Эммануэлю] Макрону за подаренные САУ. Техника, конечно, так себе. Не то, что наша «Мста-С». Но тем не менее в хозяйстве пригодится. Шлите еще – разберем», – оставил комментарий концерн.
САУ «Цезарь» имеют калибр 155 мм, производятся французской компанией Nexter (входит в немецко-французский оборонный концерн KNDS). Дальность стрельбы составляет от 4,5 до 42 км. Скорострельность – шесть выстрелов в минуту.
Ранее президент Франции анонсировал поставку Киеву шести самоходных гаубиц «Цезарь». Таким образом, общее число предложенных Парижем Киеву САУ составит 18.
Также Макрон в ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о готовности продолжить поставки тяжелых вооружений.
Посол России высказался о поставках турбин для «Северного потока»
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Россия не участвует в диалоге между Германией и Канадой по поводу поставок оборудования для газопровода «Северный поток», которые оказались заблокированы из-за санкций, это германо-канадские разбирательства, заявил российский посол в Канаде Олег Степанов.
«Мы не ведем официальных контактов с Канадой по этому сюжету. С точки зрения посольства, этот вопрос – в первую очередь проблема между Канадой и Германией. Два подразделения Siemens оказались отрезанными друг от друга в плане выполнения контрактных обязательств из-за расширительного толкования Канадой собственных санкций против России, поэтому разбираться в этом нужно именно немцам с канадцами», – цитирует РИА «Новости» Степанова.
По его словам, нет необходимости «становиться стороной в том или ином виде этих германо-канадских разбирательств».
Напомним, Германия столкнулась с энергетическим кризисом: поставки российского газа по «Северному потоку – 1» снизились на 60%, поскольку одну из газовых турбин для «Северного потока» после починки оказалось невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.
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СМИ: Германия планирует национализировать часть «Северного потока – 2»
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Министерство финансов Германии рассматривает возможность конфискации пролегающей по территории страны части «Северного потока – 2», пишет журнал Spiegel.
«Федеральное правительство изучает вопрос, следует ли экспроприировать часть трубопроводной системы, которая находится на территории Германии, и отрезать ее от остальной части трубопровода», – передает РИА «Новости» информацию источников издания.
Отмечается, что это позволило бы соединить трубы, ведущие с суши на море, с подвижным терминалом СПГ.
Ранее вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек объявил в Германии газовый кризис и призвал снизить потребление газа «везде, где возможно».
До этого Хабек объявил об активизации второй стадии плана чрезвычайной ситуации по газу, он предполагает, в частности, что фирмы должны приступить к мерам экономии расхода газа.
Правительство Германии выражало опасения, что Россия в рамках ежегодного технического обслуживания трубопровода «Северный поток» может полностью прекратить поставки газа в страну.
Напомним, Германия столкнулась с энергетическим кризисом: поставки российского газа по «Северному потоку – 1» снизились на 60%, поскольку одну из газовых турбин для «Северного потока» после починки оказалось невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.
Газета ВЗГЛЯД писала, как газовый кризис в Германии отразится на Европе.
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FT: Германия опасается полного прекращения поставок по «Северному потоку»
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Правительство Германии опасается, что Россия в рамках ежегодного технического обслуживания трубопровода «Северный поток» может полностью прекратить поставки газа в страну, сообщает Financial Times.
«Чиновники опасаются, что Газпром... может полностью прекратить поставки газа, пока «Северный поток» закрыт на ремонт, что подорвет усилия Германии по наполнению газовых хранилищ в преддверии зимнего отопительного сезона», – передает Прайм суть статьи.
Уточняется, что немецкие газохранилища сейчас заполнены на 58%, при этом правительство хочет, чтобы к 1 ноября их заполненность составляла 90%. Однако из-за проблем с «Северным потоком» импортеры газа вынуждены закупать недостающие объемы на спотовом рынке по более высоким ценам.
Представитель министерства экономики ФРГ заявила, что правительство поддерживает «тесные контакты с газовыми трейдерами, которые готовятся к этой дате», подразумевая 11 июля – начало ремонтных работ.
Напомним, Германия столкнулась с энергетическим кризисом: поставки российского газа по «Северному потоку – 1» снизились на 60%, поскольку одну из газовых турбин для «Северного потока» после починки оказалось невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.
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Песков прокомментировал возможность национализации Германией части «Северного потока – 2»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал публикацию о возможной национализации ФРГ части «Северного потока – 2», отметив, что это гипотетические рассуждения без официальных заявлений.
«Давайте не будем с вами заниматься такими гипотетическими рассуждениями, наверное, если будут какие-то конкретные действия, то, конечно, в первую очередь это будет работа для юристов с тем, чтобы дать правовую оценку таким действиям, если они действительно обсуждаются», – передает РИА «Новости» его слова.
Песков добавил, что, не зная сути происходящего, что-то говорить было бы неверно. «Мы пока не можем оценивать, мы не имеем пока никаких ни официальных заявлений, ничего. Ну при всем уважении или неуважении, но публикация Spiegel не может быть основанием для каких-то ответственных заявлений», – заключил Песков.
Ранее в немецких СМИ появилась информация о планах министерства финансов Германии конфисковать пролегающую по территории страны часть «Северного потока – 2», что позволило бы соединить трубы, ведущие с суши на море, с подвижным терминалом СПГ.
Также в пятницу вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек объявил в Германии газовый кризис и призвал снизить потребление газа «везде, где возможно».
До этого Хабек объявил об активизации второй стадии плана чрезвычайно ситуации по газу, он предполагает, в частности, что фирмы должны приступить к мерам экономии расхода газа.
Правительство Германии выражало опасения, что Россия в рамках ежегодного технического обслуживания трубопровода «Северный поток» может полностью прекратить поставки газа в страну.
В Германии заявили о газовом кризисе
Германия находится в газовом кризисе, а потребление газа требуется снизить везде, где возможно, заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек изданию Der Spiegel.
«Мы находимся в газовом кризисе <...>. Потребление газа надо сократить, где только возможно. В противном случае будет трудно», – передает ТАСС его слова.
Хабек отметил, что Германия столкнулась с беспрецедентной для себя ситуацией. «Если поставки российского газа останутся на таком низком уровне, как сейчас, то нас уже ждет дефицит газа», – сказал он.
Ранее федеральное сетевое агентство Германии призвало немецкие компании и потребителей быть готовыми к значительному росту цен на газ, и напомнило об экономии.
До этого Хабек объявил об активизации второй стадии плана чрезвычайно ситуации по газу, он предполагает, в частности, что фирмы должны приступить к мерам экономии расхода газа.
Правительство Германии выражало опасения, что Россия в рамках ежегодного технического обслуживания трубопровода «Северный поток» может полностью прекратить поставки газа в страну.
Напомним, Германия столкнулась с энергетическим кризисом: поставки российского газа по «Северному потоку – 1» снизились на 60%, поскольку одну из газовых турбин для «Северного потока» после починки оказалось невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.
Газета ВЗГЛЯД писала, как газовый кризис в Германии отразится на Европе.
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Франция заявила о высылке из Москвы своего дипломата
Российская сторона высылает французского дипломата из Москвы, об этом сообщили посольству Франции в России, заявил представитель французского МИД.
«Российские власти проинформировали нашего посла в Москве в прошлую пятницу, что присутствие одного из сотрудников посольства на их территории является нежелательным. Законных оснований предоставлено не было. Мы сожалеем об этом неоправданном решении», – цитирует представителя французского ведомства РИА «Новости».
До этого французские СМИ со ссылкой на дипломатический источник сообщали, что российский МИД решил выслать советника по культуре посольства Франции в Москве Фабриса Руссо. Ему якобы было предписано покинуть Россию до 17 июля.
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Во Франции заявили об унижении Макрона из-за потери Caesar на Украине
Французский лидер Эммануэль Макрон «унижен» после потери украинскими войсками самоходных артиллерийских установок Caesar, заявил политик из Франции Флориан Филиппо.
«Россия захватила две пушки Caesar, отправленные на Украину! Потеря 10 млн и бесплатная передача технологий! Макрон виновен в этом унизительном и дорогостоящем избиении. Пусть уходит», – заявил Филиппо в своцсетях, передает РИА «Новости».
Напомним, российский «Уралвагонзавод» (УВЗ), который производит в том числе танки «Армата» и самоходные артиллерийские установки (САУ) «Мста-С», иронически поблагодарил французского президента Эммануэля Макрона за переданные Украине самоходки CAESAR.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, для чего в России могли бы пригодиться французские САУ.
С сокращением поставок российского газа столкнулись 12 стран ЕС
Двенадцать стран Евросоюза столкнулись с сокращением поставок российского газа, 10 из них распространили ранние предупреждения в рамках системы безопасности газовых поставок, заявил на слушаниях в Европарламенте на пленарной сессии в Брюсселе первый зампредседателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс.
«Всего 12 стран затронуты сокращением поставок российского газа, 10 стран выпустили ранние предупреждения в рамках законодательства о безопасности газовых поставок. Риск перебоев поставок сегодня реальный», – сказал Тиммерманс, передает ТАСС.
Отмечается, что газохранилища в ЕС сейчас заполнены более чем на 50%, что значительно выше показателя 2021 года.
Ранее правительство Германии сообщало, что опасается, что Россия в рамках ежегодного технического обслуживания трубопровода «Северный поток» может полностью прекратить поставки газа в страну.
Британия ввела новые санкции против России
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Новые санкции Британии предусматривают запрет на импорт товаров, приносящих России доход, а также соответствующую техподдержку, финансовые сервисы, брокерские услуги, говорится в документе, опубликованном правительством.
«Запрет на импорт, приобретение, поставку или доставку приносящих доход товаров, которые происходят или отправляются из России (а также на соответствующую техническую помощь, финансовые услуги, фонды и брокерские услуги)», – передает РИА «Новости» содержание документа.
Кроме того, Великобритания запретила экспорт в Россию банкнот фунтов стерлингов и банкнот ЕС. «Запрет на экспорт или на использование в России, стерлингов или банкнот, номинированных ЕС; также запрет на предоставление доступа, поставку или доставку таких банкнот лицу, связанному с Россией; и (запрет) на предоставление доступа на использование таких банкнот в России», – говорится в документе.
Также власти Британии ввели санкции против России, запрещающие экспорт и поставку товаров и технологий, относящихся к химическому и биологическому оружию. «Запреты на экспорт, поставку и доставку, предоставление и передачу (а также связанную с этим техническую помощь, финансовые услуги, средства и брокерские услуги), касающиеся <…> химического и биологического оружия», – сообщается на сайте правительства.
Помимо этого, Великобритания запретила экспорт в Россию авиатоплива и топливных добавок. «Запрет на экспорт или на использование в России авиатоплива и топливных добавок, а также запрет на предоставление доступа, экспорт и поставку прямым или непрямым способом таких продуктов в Россию и для использования в России (а также соответствующую техподдержку, финансовые сервисы, брокерские услуги)», – сказано в документе британского правительства.
Еще Великобритания расширила пакет санкций против России в сфере товаров и технологий, связанных с морскими перевозками. Страной введены «запреты на экспорт, поставку и доставку, предоставление и передачу... товаров и технологий в сфере морских перевозок».
Ранее Британия внесла в санкционный список патриарха Кирилла.
Президент Владимир Путин заявлял, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, которое еще больше усилилось после начала специальной военной операции по поддержке народных республик Донбасса. При этом глава государства отметил, что отечественный бизнес в условиях «санкционной агрессии» проявляет себя очень достойно. Президент добавил, что у Запада не получается расколоть российское общество и разрушить страну изнутри.
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В Германии призвали население экономить газ
Федеральное сетевое агентство Германии призвало немецкие компании и потребителей быть готовыми к значительному росту цен на газ, и напомнило об экономии.
«Ситуация напряженная, и нельзя исключать ее ухудшение. При этом газоснабжение Германии в настоящий момент стабильно. Безопасность снабжения Германии обеспечена», – говорится в докладе ведомства, передает РИА «Новости».
Недостающие объемы газа предприятия могут закупать у других поставщиков «по значительно более высоким ценам». «Оптовые цены в результате снижения поставок ощутимо выросли и стабилизировались на высоком уровне... Предприятия и частные потребители должны рассчитывать на значительно растущие цены на газ. Федеральное сетевое агентство решительно поддерживает призыв экономить как можно больше газа», – добавили в ведомстве.
До этого министр экономики ФРГ Роберт Хабек объявил об активизации второй стадии плана чрезвычайно ситуации по газу, он предполагает, в частности, что фирмы должны приступить к мерам экономии расхода газа.
Ранее правительство Германии сообщало, что опасается, что Россия в рамках ежегодного технического обслуживания трубопровода «Северный поток» может полностью прекратить поставки газа в страну.
Напомним, Германия столкнулась с энергетическим кризисом: поставки российского газа по «Северному потоку – 1» снизились на 60%, поскольку одну из газовых турбин для «Северного потока» после починки оказалось невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.
Газета ВЗГЛЯД писала, как газовый кризис в Германии отразится на Европе.
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Греческие СМИ: Европа переходит на уголь и готовится к суровой зиме
Европа возвращается к углю и готовится к суровой зиме, не исключая возможности полного перекрытия поставок российского газа, сообщает греческое издание Proto Thema.
Европа переходит на уголь в ответ на сокращение поставок российского газа, при этом многие страны ищут способы вмешаться в энергетический рынок, такие как введение ограничения и чрезвычайные меры государственной поддержки, и даже призывы меньше использовать кондиционер, как предложила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Прайм содержание публикации.
Переход на уголь описывается как временный, поскольку европейские официальные лица уверяют, что долгосрочные цели в отношении изменения климата не изменятся с использованием экологически чистых источников энергии. Но сейчас никто не может быть уверен, как долго продержатся «временные решения», констатирует автор статьи.
Решение перейти на использование угля принимается европейскими странами на фоне опасения дальнейшего сокращения поставок газа из России в регион, подчеркивает греческое издание.
Должна ли Россия в ответ на санкции прекратить поставки энергоносителей в Европу?
Накануне немецкая Junge Welt писала, что из-за сокращения поставок российского газа германские власти задумались над возрождением угольной энергетики. Более того, в Берлине также хотят пересмотреть запрет на использование технологии сланцевой добычи газа. По мнению автора статьи, это стало «роковой вестью» для климата.
Кроме того, по информации Bloomberg, правительство Австрии согласилось запустить закрытую два года назад угольную электростанцию из-за сокращения поставок российского газа.
Напомним, Газпром снизил прокачку по газопроводу «Северный поток» до 100 млн кубометров в сутки. В Кремле объяснили, что газовый кризис является рукотворным и вызван санкциями: турбины газопровода должны проходить плановый ремонт, а компания Siemens отказалась возвращать России отправленные на ремонт турбины, объяснив это введенными ограничениями. При этом Москва подчеркивает, что остается максимально надежным поставщиком голубого топлива.
Между тем газ, который в Европе закупали на зиму, уже начали использовать из-за сокращения поставок из России.
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Ретейлеры начали ввозить в Россию электронику по схеме параллельного импорта
«Связной» первым из крупных ретейлеров подтвердил начало ввоза электроники через параллельный импорт. Речь идет о смартфонах и часах Samsung, последней линейке iPhone и игровых приставках PlayStation, Xbox и Nintendo. Устройства станут дороже на 10–20%, сообщают СМИ.
Представитель сети «Связной» рассказал «Коммерсанту», что компания расширила ассортимент более чем на 100 товарных позиций за счет планшетов, ноутбуков, умных часов, игровых консолей и других товаров, ввезенных через каналы параллельного импорта. Речь идет о поставках ряда смартфонов Samsung, iPhone последнего поколения, а также игровых консолей PlayStation, Xbox и Nintendo.
В компании признали, что значительная часть устройств будет на 10–20% дороже аналогов, ввезенных до того, как европейские страны ввели санкции против России и иностранные компании стали покидать российский рынок.
По словам президента «Связного» Алексея Вуколова, в целом на рынке докризисных запасов хватит еще на два-три месяца.
На электронику, ввезенную по каналам параллельного импорта, «Связной» предоставляет официальную гарантию. «Все эти товары предназначены только для стран ЕАЭС, поэтому проблем с активацией устройств не будет. На все девайсы распространяется сервисное обслуживание», – заверил ретейлер.
Как пояснили в компании, гарантийное обслуживание всегда выполнял сервисный центр, который займется этим и для техники, ввезенной через параллельный импорт. «Но раньше затраты брал на себя производитель, а сейчас платит дистрибьютор», – объяснили там.
Ранее сообщалось, что параллельный импорт освоили маркетплейсы Ozon и «Яндекс Маркет». Эксперты предупреждали, что стоимость доставки подорожает до 50%.
21 июня Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении закон, предусматривающий легализацию параллельного импорта в России, который разрешает компаниям ввозить товары без разрешения правообладателя.
Газета ВЗГЛЯД объясняла, что такое параллельный импорт и как он помогает обходить санкции.
Несколько крупных банков приостановили открытие счетов в валюте
Некоторые российские банки перестали открывать накопительные счета и вклады в долларах и евро.
Так, речь идет о ПСБ, Росбанке, а также банках «Открытие» и «Тинькофф», сообщает газета «Известия», которая обзвонила call-центры кредитных организаций.
В ряде банков сообщили, что открытие счетов в долларах и евро невозможно с 9 июня. В банке «Открытие» добавили, что кредитная организация открывает счета только в национальной валюте. Валютные счета в этом банке недоступны с 15 июня. Нет валютных счетов и в «Райффайзенбанк».
А вот в Совкомбанке открыть текущий счет в валюте можно. Эта операция будет бесплатной. С марта банк временно приостановил открытие новых вкладов в долларах и евро. При этом действующие валютные вклады обслуживаются без изменений. Накопительных счетов в валюте в банке не было изначально.
«Известия» направили запросы в крупные банки. Так, в ВТБ, банке «Ак Барс», МКБ и «УБРиР» отметили, что ограничений на открытие депозитных и накопительных счетов в валюте, включая доллары США и евро, нет.
В «Тинькофф банк» сообщили, что с 28 мая временно прекращает открывать вклады в валюте.
Ранее Минфин разрешил зачислять валюту от продажи иностранных ценных бумаг на счета за рубежом.
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Макрон назвал право на аборт фундаментальным для всех женщин
Право на совершение аборта является фундаментальным правом всех женщин, оно должно быть защищено, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя решение Верховного суда США об отмене федеральных гарантий на аборт.
«Аборт является фундаментальным правом всех женщин, и это право нужно защитить. Я выражаю солидарность с женщинами, чьи свободы сегодня оспариваются Верховным судом США», – передает ТАСС со ссылкой на пост в Twitter президента.
Глава МИД Франции Катрин Колонна назвала решение американского суда «серьезным ударом по основным правам».
Напомним, 24 июня Верховный суд США принял решение, отменяющее федеральные гарантии на совершение аборта, если плод не достиг возраста жизнеспособности.