Если Зеленский останется у власти в условиях конфликта со всеми (как это сейчас и происходит), то отношения Запада и Украины будут дальше портиться, а Европа и даже США продолжат копить усталость от киевского режима. А значит, достичь победы в СВО можно будет быстрее.12 комментариев
В аэропортах Москвы отменены или задержаны несколько десятков рейсов из-за морозов
В столичных воздушных гаванях отменили или задержали около 40 авиарейсов из-за плохой погоды, следует из данных «Яндекс.Расписание».
К 22.15 мск, в Шереметьево задержали 19 рейсов, в Домодедово – 13 рейсов, во Внуково – шесть рейсов задержали, один отменили, передает ТАСС со ссылкой на данные сервиса.
Согласно прогнозам Гидрометцентра России, в ночь на воскресенье в Москве ожидается мороз до минус 24-26 градусов. В Подмосковье столбик термометра опустится до минус 27, а местами до минус 30 градусов.
Ранее в городе ввели оранжевый уровень погодной опасности из-за сильных морозов.