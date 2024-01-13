В аэропортах Москвы отменены или задержаны несколько десятков рейсов из-за морозов

Tекст: Алексей Дегтярев

К 22.15 мск, в Шереметьево задержали 19 рейсов, в Домодедово – 13 рейсов, во Внуково – шесть рейсов задержали, один отменили, передает ТАСС со ссылкой на данные сервиса.

Согласно прогнозам Гидрометцентра России, в ночь на воскресенье в Москве ожидается мороз до минус 24-26 градусов. В Подмосковье столбик термометра опустится до минус 27, а местами до минус 30 градусов.

Ранее в городе ввели оранжевый уровень погодной опасности из-за сильных морозов.