«Доброго военкома» из мемов назначили вице-премьером Забайкалья

Tекст: Ольга Иванова

Как рассказал Осипов изданию «Чита.ру», Захаров займет новую должность 15 января.

Источник издания рассказал, что экс-начальник штаба, замкомандующего 29-й общевойсковой армией Восточного военного округа будет заместителем председателя по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

Захарову 58 лет, в 2009 году он стал военкомом Челябинской области, но через два года ушел в отставку. В 2014 году он занял пост командира 15-й отдельной мотострелковой миротворческой бригады ЦВО, дислоцированной под Самарой.

Фотографию Захарова, на которой он сидит за столом в военной форме и улыбается, использовали для создания мемов. Эту фотографию используют для шуток про армию и призывников. Обычно фото сопровождают подписи «как там сессия, сынок?», «кто не спрятался, тот в военкомат».

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