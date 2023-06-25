Продюсер Пригожин отреагировал на мемы с ним

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что без юмора жить невозможно, мемы* с ним помогают людям справиться со стрессом.

В интервью РИА «Новости» он рассказал, что если не смотреть на какие-то вещи через юмор, можно «свихнуться окончательно», поэтому мемы* с ним помогали людям снять напряженность, в которой все находились. При этом сам Пригожин шутки о себе смешными не считает.

Кроме того, продюсер объяснил, почему его путают с однофамильцем Евгением Пригожиным. Так, по его мнению, люди привыкли к «мужу певицы Валерии» по такой фамилии.

«Они привыкли к этому, они не понимают, (что мы разные люди). Многие пишут мне напрямую: «Йося, хватит, остановись!». Ну, просто бред. Что ты по этому поводу скажешь? Они не вникают», – заключил Иосиф Пригожин.

Газета ВЗГЛЯД писала, что интернет-пользователи оставляют множество позитивных, юмористических комментариев на странице в соцсети продюсера Иосифа Пригожина – знаменитого однофамильца основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.