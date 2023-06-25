Продюсер Пригожин стал объектом для шуток после попытки военного мятежа ЧВК «Вагнер»

Интернет-пользователи оставляют множество позитивных, юмористических комментариев на странице в соцсети продюсера Иосифа Пригожина – знаменитого однофамильца основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Комментарии появляются на странице продюсера в Instagram* (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в РФ). Шутки связаны с событиями, которые разворачивались в России в субботу.

«Иосиф: «Золотой граммофон» – брал. Премию «Муз-ТВ» – брал. Ростов – не брал», – пишет одна из пользователей.

«Есть вариант передать посылку из Ростова до Москвы? 500р накину», – говорится в другом сообщении.

«Успокойся, Пригожин! Не все Иосифы должны быть у власти!» – призывает еще один пользователь.

«Киркоров! Басков! Где, ***, боеприпасы?!» – говорится в другом сообщении.

«Иосиф, вы хоть и продюсер, но не всех музыкантов нужно тащить в Москву», – пишет пользователь, намекая на то, что бойцов ЧВК «Вагнер» часто неформально называют «музыкантами».

Также комментаторы переписывают на новый лад слова песен из репертуара певицы Валерии, супруги Иосифа Пригожина: «Маленькие часики/Смеются: «Тик-так»./Ни о чем не жалей/И штурмуй просто так!»

«Теперь Валерия узнает про твои похождения», – иронизирует комментатор.

Некоторые интернет-пользователи признаются, что зашли на страницу продюсера, чтобы почитать забавные комментарии под его записями.

«Вот это я понимаю, звездный час у Пригожина! Где-то тихо в углу рыдает Бузова!» – отмечает один из подписчиков.

«А Лукашенко с правильным Пригожиным переговоры вел?» – интересуется другой.

Напомним, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря. Поздним вечером субботы Пригожин покинул Ростов-на-Дону.

В Кремле сообщили, что уголовное дело в отношении Пригожина по факту призыва к вооруженному мятежу будет прекращено, а сам основатель ЧВК «Вагнер» отправится в Белоруссию.